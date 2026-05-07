La historia detrás del padre baleado en Carabayllo frente a su hijo: su esposa fue asesinada en un ataque similar delante de sus hijas

El pánico se desató en Carabayllo cuando un hombre fue baleado por un sicario en moto. Su pequeño hijo, quien presenció todo, corrió aterrado para ponerse a salvo. La víctima se debate entre la vida y la muerte en un hospital local. | Panamericana TV / La calle no calla

El llanto de un hijo tras presenciar el asesinato de su padre a balazos al salir del colegio ha conmocionado Carabayllo y expone la violencia que afecta a la familia de Eder Santos Olascuaga, abogado limeño conocido como “Pichón”. La tarde del 6 de mayo, Santos Olascuaga acababa de recoger a su hijo menor de una escuela del sector Torreblanca cuando un sicario lo interceptó y le disparó a plena luz del día.

La brutal escena, captada por cámaras de seguridad, muestra cómo el niño de aproximadamente cinco años corre tras ver caer a su padre herido en el asfalto. Testigos y la Policía Nacional indicaron que la víctima recibió al menos ocho disparos en una zona transitada, en presencia de vecinos y comerciantes.

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El ataque evidencia un patrón de violencia dirigido contra esta familia. En septiembre de 2025, Xiomara Mireya Flores Bazán, abogada y esposa de Santos, fue asesinada en Comas frente a sus hijos pequeños en un atentado similar.

Imágenes de cámara de seguridad muestran el momento exacto en que el abogado Eder Santos Olascuaga es asesinado a balazos en Carabayllo, Lima, mientras su hijo de cinco años corre en shock tras presenciar el crimen. (Composición: Infobae Perú / 24 Horas)

Recibe ocho disparos tras recoger a su hijo del colegio

Eder Santos Olascuaga fue baleado minutos después de recoger a su hijo pequeño del colegio, en la cuadra 6 de la calle Túpac Amaru, Carabayllo. De acuerdo con las imágenes de videovigilancia, un hombre vestido con casco de motocicleta, pantalón negro y casaca verde claro, se aproximó a la víctima y abrió fuego sin mediar palabra. Ocho disparos impactaron en el cuerpo de Santos Olascuaga, quien intentó escapar, pero fue alcanzado y cayó a pocos metros de su hijo.

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Testigos relataron que el menor, que comía un helado, quedó paralizado y luego corrió aterrado al ver a su padre desplomarse. Personas de la zona auxiliaron al niño y lo llevaron nuevamente al colegio. El atentado dejó también herido a Orlando Correa Acuña, dueño de una bodega cercana, quien recibió dos balazos y permanece hospitalizado en estado grave.

Un padre de familia fue brutalmente baleado por un sicario en Carabayllo, momentos después de recoger a su pequeño hijo del colegio. Las cámaras de seguridad captaron el preciso instante del ataque y la desesperada huida del menor. | 24 Horas

Una de las hijas del comerciante herido expresó su indignación por la violencia desatada: “¿Por qué un niño tendría que ver a su papá tirado?”, cuestionó con la voz quebrada, al denunciar el impacto psicológico que estos hechos dejan en menores de edad.

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La Policía Nacional acordonó la zona y recogió al menos nueve casquillos de bala. Las investigaciones preliminares identificaron a Santos Olascuaga como el objetivo principal del atentado.

¿Quién era Eder Santos, el abogado asesinado tras perder a su esposa en el 2025?

Eder Santos Olascuaga, apodado “Pichón”, era un abogado limeño de 39 años con residencia en el distrito de Carabayllo. Durante varios años ejerció su profesión en la capital y se le conocía tanto por su actividad legal como por su entorno familiar, siendo padre de dos hijos pequeños. Su vida dio un giro tras el asesinato de su esposa, la abogada Xiomara Mireya Flores Bazán, ocurrido en septiembre de 2025 en un ataque armado frente a sus hijos.

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Cámara de seguridad capta un presunto ataque de sicariato en una calle de Lima Norte, donde se observa a dos individuos. (24 Horas)

Tras la muerte de su esposa, Santos Olascuaga asumió la crianza de los menores y mantuvo un perfil discreto en la comunidad. Sin embargo, su nombre comenzó a aparecer en investigaciones policiales vinculadas al crimen organizado. De acuerdo con la División de Homicidios de la Policía Nacional, Santos era investigado por presunta colaboración logística y financiera con la banda liderada por Adam Smith, alias “El Jorobado”, que opera en Lima Norte.

Vecinos y allegados describían a Eder como un hombre reservado, dedicado a su familia y marcado por el temor a represalias tras el atentado que cobró la vida de su esposa. El doble crimen que afectó a su núcleo familiar expone la situación de violencia e inseguridad que golpea a distintos sectores de Lima.

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La esposa de Eder Santos fue asesinada en septiembre de 2025 también frente a sus hijos

La violencia contra la familia Santos Olascuaga no es un hecho aislado. El 3 de septiembre de 2025, Xiomara Mireya Flores Bazán, abogada y esposa de la víctima, fue asesinada a balazos en Comas mientras conducía su camioneta Audi Q3 junto a sus hijas de seis y siete años. Según reportes de la Policía Nacional y medios locales, dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra el vehículo en el cruce de las avenidas Los Incas y Alonso Ugarte.

Las niñas resultaron gravemente heridas y permanecieron bajo atención médica en el hospital Sergio Bernales de Collique. Imágenes de seguridad revelaron que uno de los menores intentó tomar el control del vehículo tras el ataque en un intento desesperado por huir de la escena.

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Abogada asesinada en Comas: cámaras registran el preciso momento del ataque contra la madre y sus hijas| Domingo Al Día

La familia de Flores Bazán ha negado vínculos con actividades ilícitas, atribuyendo los hechos a extorsiones previas sufridas por la familia, incluyendo ataques con explosivos y balaceras contra sus negocios en diciembre de 2024. Vecinos y familiares denunciaron el clima de inseguridad que se vive en la zona y exigieron justicia ante la escalada de violencia.

Hasta el cierre de esta nota, Eder Santos Olascuaga permanece hospitalizado en estado crítico en el hospital Sergio Bernales, mientras la policía intensifica las investigaciones para dar con los responsables y esclarecer la cadena de ataques que ha dejado a sus hijos huérfanos.

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