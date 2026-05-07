Universitario y Maluh Oliveira llegan a un acuerdo en la continuidad de la brasileña para la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Malúh Oliveira continuará con Universitario Vóley por toda la temporada 2026/27. Crédito: Prensa U

Universitario de Deportes ha empezado a delinear el plantel que competirá en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. A la par de sus competidores —Alianza Lima, San Martín y Regatas—, Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de la institución, y la directiva han llegado a un acuerdo para ampliar la estancia de Maluh Oliveira en la escuadra de Breña.

La brasileña firmó un curso 2025/26 de vicisitudes en el conjunto que se entrena en el complejo ’Lolo’ Fernández. Su llegada generó expectativa y sus primeros actuaciones con la camiseta crema y granate presagiaban que se haría con un lugar en el sexteto. Sin embargo, una lesión la marginó de gran parte de la primera y segunda fase; así también como la falta de consideración de ’Paco’ Hervás cuando se encontraba al 100% en lo físico.

PUBLICIDAD

El adiestrador español empezó a tomarla en cuenta a partir de la ronda de eliminación directa. Oliveira firmó rendimientos sobresalientes ante Regatas, San Martín y Deportivo Géminis. La capacidad para desenvainar sus potentes servicios le permitió sumar puntos valiosos sobre la pista del Polideportivo de Villa El Salvador.

Maluh Oliveira firmó la renovación de su vínculo con Universitario. Crédito: Instagram Universitario Vóley.

En este contexto, su renovación era materia de análisis para los dirigentes y el comando técnico. La propia deportista también había expuesto que contaba con ofertas. Finalmente, las negociaciones con la ’U’ llegaron a buen puerto y Oliveira será parte de ’las pumas’ para la temporada 2026/27.

PUBLICIDAD

”Hola, ’cremas’. Estoy muy feliz de contarles que me quedaré una temporada más con ’las pumas’. No se olviden: ¡Garra siempre! ¡Y dale U!”, señaló Maluh en un video compartido por el club a través de sus redes sociales.

Maluh Oliveira y Universitario de Deportes alcanzaron un acuerdo para que la brasileña continúe en la institución por toda la temporada 2026/27. Crédito: Instagram Universitario.

¿Y las otras brasileñas de Universitario?

Universitario de Deportes ha definido la continuidad de Maluh Oliveira, una de las cuatro brasileñas que integraron el plantel en la última temporada de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. La permanencia de Oliveira refuerza la estructura del equipo de cara al siguiente curso, aunque aún resta esclarecer el futuro de las otras tres jugadoras extranjeras.

PUBLICIDAD

La situación de Mara Leao es especialmente relevante: la central fue pieza clave en el logro del podio para ’las pumas’ y fue distinguida como la mejor en su posición a nivel nacional, pero su renovación sigue en análisis. Por su parte, Elis Bento tuvo una participación más limitada durante la campaña, mientras que Angélica Malinverno fue la de menos minutos en cancha.

Las cuatro brasileñas han regresado a su país natal mientras la dirigencia de Universitario resuelve los próximos pasos del proyecto deportivo. En este proceso, la palabra de Francisco Hervás, entrenador principal del equipo, resultará determinante para la definición de renovaciones y salidas, ya que su visión será clave en la conformación del plantel. La decisión final sobre la continuidad de las extranjeras marcará la hoja de ruta de Universitario para mantener su protagonismo en la liga y aspirar a nuevos objetivos en la temporada venidera.

PUBLICIDAD

La voleibolista brasileña Mara Leão no pudo contener la emoción al ser elegida la jugadora del partido. Entre lágrimas, habló sobre los desafíos mentales que superó durante la temporada para conseguir el tercer puesto con Universitario de Deportes en la Liga Nacional de Vóley.

Proyecto al mando de ‘Paco’ Hervás

La renovación de Flood se da en el marco de la continuidad del proyecto comandado por Francisco ‘Paco’ Hervás, quien fue ratificado por la dirigencia tras la histórica campaña. La directiva valoró la gestión del técnico español, que logró consolidar al equipo en la élite y promover una identidad de juego competitiva y dinámica.

Universitario afronta una etapa de definiciones clave en su plantel. Hasta el momento, las salidas confirmadas son las de Zaira Manzo —emblemática armadora que anunció su retiro— y Coraima Gómez, quien buscará nuevos retos. En cuanto a incorporaciones, fuentes cercanas al club señalan que Aixa Vigil y Maricarmen Guerrero están en la órbita de Universitario, aunque no hay confirmaciones oficiales. La directiva, encabezada por Fabrizio Acerbi, trabaja para fortalecer el grupo y mantener la base que llevó al equipo al podio.

PUBLICIDAD