Estudiantes peruanos crean lentes con IA que guían a través de audio a personas ciegas en las calles

Así funcionan los lentes. Imagen de Agencia Andina

Un grupo de estudiantes peruanos de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ha desarrollado un innovador sistema de lentes con auriculares, equipado con inteligencia artificial, diseñado para facilitar la movilidad segura de personas con discapacidad visual en las calles y espacios públicos. La iniciativa, llamada PathsAI, integra sensores avanzados y una aplicación móvil con funciones de guiado por voz, permitiendo a los usuarios detectar obstáculos y recibir indicaciones en tiempo real para desplazarse con mayor autonomía.

Según informaron los creadores a la Agencia Andina, el proyecto ya ha sido reconocido a nivel internacional y representará al Perú en una competencia global de innovación tecnológica. PathsAI es una solución tecnológica que reúne tres componentes principales: un dispositivo físico que se adapta a cualquier montura de lentes, una aplicación móvil accesible mediante comandos de voz y una base de datos colaborativa en la nube. El sistema utiliza una cámara y un sensor LiDAR para percibir el entorno, identificar obstáculos y calcular rutas seguras en espacios urbanos. Los algoritmos de inteligencia artificial analizan imágenes y datos del entorno cada pocos segundos, mientras que el sensor láser detecta distancias y alturas, mejorando la capacidad de anticipar obstáculos repentinos, como personas o vehículos.

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El proceso de desarrollo surgió tras observar las dificultades cotidianas que enfrentan las personas con discapacidad visual al acceder al transporte público o circular por calles concurridas de Lima. Daniel Huarhua, Diego Rojas y Sarai Alejandro, integrantes del equipo ArgusAI, decidieron aplicar sus conocimientos de ingeniería en una solución práctica, consultando directamente a usuarios y especialistas para ajustar el diseño a necesidades reales. “Nos dimos cuenta de que no solo hay barreras físicas, sino también emocionales, como el rechazo o la falta de comprensión en el entorno”, explicó Sarai Alejandro.

Lentes. Imagen de Agencia Andina

Cómo funciona PathsAI y qué aporta a la movilidad urbana

El sistema combina procesamiento local y en la nube para ofrecer alertas inmediatas y recomendaciones personalizadas. Al detectar un obstáculo, PathsAI emite una advertencia por voz desde el teléfono o mediante audio configurable, sin bloquear el sentido de la audición, un aspecto clave para los usuarios. Además, la plataforma recoge información del entorno aportada por los propios usuarios, como horarios de congestión o cambios en la infraestructura urbana, alimentando así una base de datos dinámica que optimiza las rutas y anticipa zonas de riesgo.

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A diferencia de otras aplicaciones convencionales, PathsAI no se limita a señalar la presencia de objetos, sino que interpreta el contexto urbano y proporciona instrucciones prácticas, como indicar el estado de los semáforos, el flujo de peatones o la ubicación exacta del usuario. La integración del sensor LiDAR, que tiene un alcance de hasta 20 metros, permite detectar obstáculos fuera del campo visual directo o ante cambios repentinos en el entorno.

El desarrollo de PathsAI fue concebido desde su inicio para ser accesible y de bajo costo. El equipo utilizó materiales económicos en los primeros prototipos, como cámaras web adaptadas, y diseñó el sistema para que pueda instalarse en lentes ya existentes, evitando la necesidad de adquirir accesorios exclusivos. Se estima que una versión básica podría tener un costo aproximado de 80 soles, mientras que la aplicación sería gratuita para personas con discapacidad visual.

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Estudiantes de la UNI. Imagen de Agencia Andina

Proceso de creación y validación con la comunidad

La validación del prototipo incluyó pruebas en colaboración con la Unión Nacional de Ciegos del Perú y reuniones con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis). Los testimonios recogidos durante este proceso permitieron ajustar aspectos cruciales de la interfaz y la interacción, priorizando la autonomía y la seguridad de los usuarios.

El equipo también incorporó herramientas de accesibilidad como TalkBack, que describe en voz alta el contenido de la pantalla, y funciones de navegación simplificada mediante audio y botones grandes. La aplicación cuenta con opciones como Explorar, Favoritos y un asistente inteligente para solicitar rutas o recibir instrucciones.

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