Melissa Paredes: Anthony Aranda y su reacción al ver a la modelo en la conducción de Mujeres al Mando

Anthony Aranda le dedica un romántico mensaje a Melissa Paredes tras su regreso a la conducción televisiva. (Foto: Instagram/Captura)

Como se vio en horas de la mañana, Melissa Paredes reapareció en la pantalla chica en la conducción de “Mujeres al Mando” junto a Giovanna Valcárcel y Thaís Casalino luego de estar varios meses en el ojo de la tormenta por protagonizar un ampay con Anthony Aranda.

En la edición de este 11 de enero, la exreina de belleza sorprendió a los televidentes al presentarse en el set de Latina tras la entrevista que sostuvo con Thaís Casalino, en donde confirmó su relación con el bailarín y señaló que llevan un mes de enamorados.

Tras sus primeras declaraciones, el coreógrafo utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje a su nueva pareja. “Eres una maravillosa mujer y me siento feliz de compartir todo esto contigo. Siempre demostraste ser una luchadora y una gran mujer, sigamos sonriendo juntos”, escribió en Instagram.

Pese a que no puso nombres ni etiquetó a la modelo, el exbailarín de “Reinas del Show” dejó entrever que dicho mensaje estaba dirigido a ella. Sin embargo, durante la emisión del programa matutino no se ocultó más y no dudó en expresar su emoción al ver a Paredes en la televisión.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Aranda capturó el preciso momento en el que la también actriz era presentada como invitada a la conducción del magazine.

“¡Qué churra eres mi amor!”, escribió junto a un emoji de corazón. Además, agregó: “Yo 11″ en referencia a la pregunta que le hicieron a Melissa sobre el nivel de amor que siente por él. “Del 1 al 10, ¿Qué tan enamorada estás de Anthony Aranda?”, consultó Valcárcel y a lo que Melissa respondió con un 10.

La protagonista de Ojitos hechiceros se mostró confiada y reluciente frente a la pantalla, y demostró haber logrado una química con las otras conductoras. Lo cierto es que no se descarta ver de lunes a viernes a Melissa Paredes en Mujeres al Mando.

Anthony Aranda le dedica mensaje a Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

¿QUÉ DIJO MELISSA PAREDES DE ANTHONY ARANDA?

En la segunda parte de la entrevista a Melissa Paredes emitida el pasado 10 de enero, la actriz habló de su relación con Anthony Aranda y señaló que significa él en su vida.

“Me salvó de todas las formas en que se pueda salvar a alguien, eso”, señaló Melissa Paredes sobre Anthony Aranda, con quien lleva un mes de relación.

Además, destacó que lo que tiene con el coreógrafo es algo maravilloso que se vio empañado por el ampay, y que se iba a oficializar recién en diciembre, fecha en que estaba pactada su separación con Rodrigo Cuba.

“Yo no pedí que sacaran unas imágenes mías. Ese momento en realidad fue maravilloso, pero fue manchado por todo lo que se dijo, que se habló y por todo absolutamente lo se dijo después. Solo él (Anthony) y yo sabemos por qué te digo que fue tan bonito”, indicó la modelo.

Melissa Paredes dice que Anthony Aranda ya es su enamorado y lo que significa para ella.

