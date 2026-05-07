Delia Espinoza critica al JNE por auditoría electoral: “Está accediendo de manera parcial a las presiones”

Delia Espinoza, exfiscal de la Nación y decana del Colegio de Abogados de Lima, cuestionó la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de realizar una auditoría técnica al proceso electoral

La exfiscal de la Nación y decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, cuestionó este miércoles al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por el anuncio de una auditoría técnica en el proceso electoral, al considerar que la decisión responde a “presiones” de ciertos grupos políticos y genera mayor “incertidumbre” antes del balotaje previsto para el próximo 7 de junio.

“(El organismo) está accediendo de manera parcial a las presiones que algunos actores políticos o candidatos están exigiendo a viva voz”, expresó en diálogo con la radio Exitosa y precisó que su postura se sustenta en el respeto institucional.

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Según la magistrada, estas medidas “no traen mayor tranquilidad”, sino que “abren la puerta” para quienes denuncian, sin pruebas, un fraude electoral, como Rafael López Aliaga (Renovación Popular), y “agregan un pedido adicional” a los reclamos de estos actores políticos.

Espinoza también rechazó la imposición de “reglas antojadizas, hasta caprichosas”, entre ellas la exigencia de no proclamar resultados de la primera vuelta hasta que finalice la auditoría, como solicitó el exalcalde de Lima, quien hasta el escrutinio actual queda fuera de la segunda vuelta.

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Espinoza afirmó que el JNE accede parcialmente a exigencias de actores políticos, lo que, en su opinión, no aporta tranquilidad sino que alimenta denuncias infundadas de fraude electoral y suma nuevas demandas al proceso

Remarcó, por otro lado, que una auditoría posterior a la proclamación de resultados habría ayudado a reducir la tensión social. Consideró que el momento elegido por el JNE “presenta más situaciones de confusión”.

Ante la inquietud por posibles retrasos, Espinoza valoró la postura del magistrado Gunter González, miembro del pleno del JNE, quien afirmó que “no se detendría ni se alteraría el cronograma electoral con el trabajo de los auditores convocados”, una posición que “da cierta tranquilidad”, según su mirada.

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Finalmente, Espinoza sostuvo que el proceso debe avanzar conforme al cronograma. “Lo demás son procedimientos que no están ni siquiera en el cronograma, por lo tanto, no pueden interferir para que se postergue el anuncio de quiénes pasan a la segunda vuelta”, concluyó.

En la víspera, López Aliaga advirtió que si, el JNE avanza el proceso sin auditoría internacional, convocará “una marcha de los cuatro suyos”, en referencia a la movilización popular que tuvo lugar en Lima entre el 26 y el 28 de julio de 2000, en rechazo a la tercera reelección del fallecido dictador Alberto Fujimori.

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Rechazó la imposición de reglas "antojadizas" como la exigencia de no proclamar resultados hasta finalizar la auditoría, y consideró que una auditoría posterior a la proclamación habría ayudado a reducir la tensión social

“Si el 15 de mayo se atreven a proclamar esta segunda vuelta trucha, corrupta, desde acá les digo: haremos una marcha de los cuatro suyos. No va a ser tan fácil. Está hablando con una persona que viene de abajo, (...) un hombre que ha peleado toda su vida y ha derrotado gigantes más grandes que usted. Usted no sabe con qué se ha metido”, aseguró.

Según el dirigente, “en el exterior, más de 600 mil peruanos no han votado por culpa de esta gente”, y agregó que “en Lima, al menos 500 mil personas más” se quedaron sin sufragar por retrasos en la entrega del material electoral.

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“Han dejado abierto el software, han dejado abierta la base de datos y por eso no quieren peritaje”, expresó antes de acusar a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de conocer las presuntas irregularidades del sistema electoral y cuestionar su actuación en procesos anteriores.