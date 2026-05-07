Hernán Caputto, DT de Coquimbo Unido, resalta la transformación emocional de Universitario en Libertadores: “Es otro equipo”

El encuentro en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso enfrenta a dos equipos revitalizados, con Coquimbo Unido buscando aprovechar la localía y Universitario de Deportes arribando cargado de confianza por su repunte emocional tras el cambio de entrenador (PhotoSport)

La previa del encuentro entre Coquimbo Unido y Universitario de Deportes está marcada por el análisis minucioso de ambos equipos y la presión propia de un partido decisivo para las aspiraciones de octavos de final. Hernán Caputto, director técnico del club chileno, reconoció la sólida evolución emocional del plantel peruano bajo la dirección de Jorge Araujo y recalcó que la cita en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso representa uno de los desafíos más significativos de la temporada.

Universitario de Deportes visitará a Coquimbo Unido en el marco de la cuarta jornada de la Copa Libertadores, con la necesidad de sumar una victoria que lo acerque a la clasificación. Para Hernán Caputto, el cuadro dirigido por Jorge Araujo llega en un momento anímico revitalizado, producto de sus recientes triunfos tanto en el certamen nacional como en el torneo continental.

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El entrenador chileno destacó que este repunte emocional ha influido directamente en el desempeño del equipo, que ahora muestra mayor confianza y determinación en el campo de juego. Según Caputto, la llegada de Araujo al banquillo ha sido un factor clave en la transformación observada en la plantilla, que afronta el compromiso en Chile con renovadas expectativas.

Caputto y la recuperación anímica de Universitario tras el cambio de DT

Hernán Caputto aseguró que Universitario llega fortalecido emocionalmente tras el cambio de técnico y advirtió un crecimiento evidente en su confianza. (Coquimbo Unido)

El técnico de Coquimbo Unido analizó el presente de su próximo rival y puso el foco en la fortaleza mental que ha adquirido el conjunto crema en las semanas previas. “No ha cambiado demasiado en su planteamiento táctico, pero sí es evidente que emocionalmente es otro equipo”, afirmó Caputto en conferencia de prensa, al referirse a la etapa iniciada tras la salida de Javier Rabanal y el arribo de Jorge Araujo. El estratega chileno precisó que los últimos resultados positivos permitieron a Universitario recuperar confianza y encarar los compromisos con una disposición distinta.

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Para Caputto, este crecimiento se refleja en los triunfos obtenidos, que han servido como impulso para una plantilla diseñada con el objetivo de competir en la Copa Libertadores. “Es un equipo armado para pelear en el torneo continental. No esperamos un partido sencillo”, puntualizó el entrenador, quien también recalcó el esfuerzo realizado en la preparación táctica para enfrentar al club peruano. La identificación de las principales virtudes del rival, en particular su capacidad para abrir el campo y generar peligro por las bandas, ha sido uno de los ejes del trabajo previo desarrollado por el cuerpo técnico de Coquimbo Unido.

En este contexto, el entrenador remarcó la importancia de la localía y la necesidad de aprovechar el respaldo de la afición. “Sabemos que jugamos en casa y debemos salir a buscar el partido”, expresó Caputto, convencido de que el resultado tendrá un peso determinante en la lucha por los puestos de clasificación del grupo.

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El análisis de los puntos fuertes de Universitario: Polo, Carabalí y Flores

Andy Polo, José Carabalí y Edison Flores fueron señalados por Hernán Caputto como las principales armas ofensivas de Universitario en ataque. (Universitario de Deportes)

Durante sus declaraciones previas al partido, Caputto subrayó el rendimiento sobresaliente de tres jugadores que considera claves en la estructura de Universitario de Deportes: Andy Polo, José Carabalí y Edison Flores. Según el técnico chileno, tanto Polo como Carabalí aportan amplitud y profundidad por los costados, lo que permite a los cremas diversificar su ataque y aprovechar los espacios generados en el último tercio de la cancha.

En el caso de Flores, el entrenador valoró su presencia en la ofensiva y la capacidad para asociarse con los delanteros, lo que incrementa las opciones de finalización cuando el equipo peruano ataca por las bandas.

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“Observamos que abren bien sus bandas con Andy Polo y José Carabalí. Además, junto a Edison Flores en el frente de ataque, sumaron dos delanteros de referencia, lo que les da más alternativas en el área”, explicó Caputto al detallar el enfoque táctico de Universitario. El estratega admitió que parte de la preparación estuvo dirigida a encontrar soluciones para neutralizar estas virtudes y minimizar el impacto de los futbolistas mencionados.

El entrenador también hizo referencia a los condicionantes de los últimos triunfos del equipo peruano, señalando que en algunos encuentros los rivales terminaron con un jugador menos. “En esas ocasiones, el desarrollo del partido fue distinto. Sin restarles mérito, hay que considerar que influyó la superioridad numérica”, apuntó Caputto, quien al mismo tiempo reconoció la solidez y el oficio de Universitario para capitalizar esas circunstancias en el marcador.

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Expectativas y preparación de Coquimbo Unido ante un duelo decisivo

El técnico chileno considera el duelo ante Universitario como uno de los desafíos más importantes del año para Coquimbo Unido en la Libertadores. (Universitario de Deportes)

La trascendencia del enfrentamiento ante Universitario de Deportes no pasó desapercibida para el cuerpo técnico de Coquimbo Unido, que considera el partido como uno de los más relevantes del año. Hernán Caputto insistió en la importancia de ser proactivos desde el inicio y buscar el protagonismo en el desarrollo del juego. “Me gusta que el equipo sea propositivo y tome la iniciativa. Preferimos accionar antes que reaccionar, y eso es lo que hemos demostrado en partidos anteriores”, sostuvo el entrenador.

Caputto subrayó que el partido ante Universitario adquiere un carácter especial para la institución y la ciudad de Coquimbo, dada la magnitud del reto en el contexto internacional. El director técnico valoró el hecho de contar con toda la plantilla disponible para el compromiso, lo que incrementa las opciones tácticas y permite afrontar el encuentro con mayor seguridad. “Tener a todos los jugadores en óptimas condiciones es lo que cualquier entrenador desea para este tipo de instancias”, expresó.

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El estratega también reflexionó sobre las experiencias recientes, en las que el equipo sufrió derrotas con marcadores abultados que, a su juicio, no reflejaron el desarrollo real de los partidos. “En ambos casos, el trámite no justificaba tres goles en contra. Debemos potenciar los momentos favorables y, cuando no dominamos, saber reorganizarnos para volver a competir”, analizó Caputto, quien considera fundamental mantener la concentración y la disciplina táctica durante los noventa minutos.

Finalmente, el técnico reiteró el respeto por Universitario de Deportes, pero dejó claro el objetivo de quedarse con los tres puntos en casa. “Siempre respetamos al rival, pero somos conscientes de la importancia del resultado para nuestras aspiraciones”, concluyó Caputto, en un mensaje que resume la expectativa de un duelo intenso y cargado de significado para ambos clubes.

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