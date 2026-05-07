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Novia de Diego Chávarri lo habría perdonado y niega ruptura en redes tras polémica con Gabriela Herrera

Thalía Bentín niega haber publicado su ruptura en redes y habría perdonado tras la polémica con Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP Perú’.

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Novia de Diego Chávarri niega haber terminado la relación y lo habría perdonado tras la controversia en ‘La Granja VIP Perú’.

La tormenta mediática que envolvió a Diego Chávarri en ‘La Granja VIP Perú’ parece haber dado un giro inesperado. Todo indica que su novia, Thalía Bentín, lo habría perdonado tras el escándalo generado por sus confesiones de atracción hacia Gabriela Herrera.

Además, la joven negó rotundamente haber publicado, en redes sociales, la supuesta ruptura que circuló en programas de espectáculos y plataformas digitales.

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La tranquilidad y el ánimo renovado de Chávarri en los últimos días, sumados a una conversación privada con su pareja, alimentan la versión de una reconciliación, a pesar de la polémica que puso a prueba su relación ante los ojos de todo el país.

Primer plano de Diego Chavarri, un hombre de tez oscura y cabello corto, vistiendo una camiseta negra y cadena, con una expresión seria y pensativa en un set de televisión
Diego Chavarri, en una imagen del programa "La Granja VIP", reflexiona sobre el futuro de su relación mientras espera una llamada clave con su novia tras las revelaciones de Gabriela Herrera.

¿Ruptura o reconciliación? El mensaje de Thalía Bentín

En una conversación con su compañero Cristian Guadalupe (“Cri Cri”), Diego Chávarri compartió detalles clave sobre la llamada que la producción de ‘La Granja Vip’ le facilitó con su todavía novia Thalía Bentín.

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El exfutbolista le consultó a su pareja si había publicado su separación en redes sociales como se lo confesó una de sus compañeras de ‘La Granja Vip’, pero la tripulante de cabina se lo negó.

“Me ha dicho que doscientos por ciento seguro, mentira, jamás he puesto eso [la ruptura]. Mira esta concha de su madre. Para cagarme en la cabeza”, expresó el participante, relatando cómo su novia negó haber hecho pública la separación.

Chávarri explicó que llegó a dudar de la versión debido a rumores y comentarios de otros integrantes del reality: “Ella está contigo. ¿Estás segura? Le digo. Doscientos. Me veía llorar frente a ella y me decía: Doscientos. Tú hace tiempo estás solo. ¿Estás segura? Ella ha puesto en sus redes, me dijo. ¿Tú cómo sabes? Solo te digo”.

Finalmente, tras la llamada, Thalía negó cualquier publicación sobre el fin de la relación y, según Chávarri, nunca existió ese mensaje: “Yo te dije, la conozco. Ella no hace esa hueva**s”.
‘La Granja VIP Perú’: Novia de Diego Chávarri lo habría perdonado y niega ruptura en redes tras polémica con Gabriela Herrera. Panamericana TV
‘La Granja VIP Perú’: Novia de Diego Chávarri lo habría perdonado y niega ruptura en redes tras polémica con Gabriela Herrera. Panamericana TV

El origen de los rumores: confesiones en ‘La Granja VIP’

La polémica surgió tras la transmisión de una conversación privada entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera, donde ambos admitieron sentir atracción mutua. La situación se complicó al hacerse pública la conversación y al viralizarse versiones sobre una supuesta separación entre Chávarri y Thalía Bentín, quien utilizó sus redes para expresar su malestar y exigir una conversación directa para aclarar el futuro de la pareja.

Durante días, la incertidumbre reinó en el reality, con el futbolista visiblemente afectado y a la espera de una respuesta definitiva de su pareja. La audiencia, pendiente de cada movimiento y declaración, especuló sobre un inminente rompimiento.

Gabriela Herrera sorprendió en La Granja VIP Perú al confesar su atracción por Diego Chávarri durante la madrugada.

La llamada clave: ¿fin del drama?

Ethel Pozo, conductora de ‘La Granja VIP Perú’, anunció en vivo que Thalía Bentín había accedido a tener una conversación privada con Diego Chávarri, lejos de las cámaras y sin grabaciones. Este contacto fue decisivo para calmar los ánimos y, según relató el propio participante, aclarar los malentendidos y confirmar que no existió un anuncio de ruptura por parte de Bentín.

La llamada fue interpretada como un gesto de apertura al diálogo y, posiblemente, de perdón. Para muchos seguidores del reality, este episodio muestra la voluntad de ambos por proteger su vínculo y buscar una salida lejos del escándalo mediático.

Imagen dividida: a la izquierda, el primer plano del rostro de un hombre con expresión seria; a la derecha, un hombre y una mujer besándose apasionadamente cerca de una valla metálica
Diego Chavarri tendrá una llamada definitiva con su novia para saber si su relación continúa o no tras las confesiones de Gabriela Herrera, ilustrado junto a una imagen de un beso.

El análisis: ¿perdón o solo pausa?

Aunque Diego Chávarri se mostró aliviado tras la conversación, el análisis de panelistas y usuarios en redes sociales sugiere que la situación aún podría estar en proceso de reconstrucción, más allá del perdón inmediato. La decisión de Bentín de mantener la reserva y no exponer detalles en público fue leída como una forma de proteger a su familia, especialmente a su hija.

Algunos opinan que el perdón no implica necesariamente que todo esté resuelto, sino que ambos podrían estar buscando reconstruir la confianza y evitar que la exposición mediática siga dañando su vida privada.

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