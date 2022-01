Rodrigo Cuba no huye de las cámaras y afirma que está enamorado de Ale Venturo: “Es una gran mujer”

Rodrigo Cuba y Ale Venturo ya no ocultan su amor. (Foto: Instagram)

Rodrigo Cuba desde hace un tiempo que dejó de ocultar la relación sentimental que inició al lado de Ale Venturo. La pareja en los últimos días se ha mostrado bastante cariñosa en la playa ‘Los Pulpos’, por lo que una reportera del programa Amor y Fuego fue a buscarlos.

Aunque en el pasado el ‘Gato’ evitaba a toda costa a la prensa luego de su mediática separación de Melissa Paredes, ahora el futbolista no teme a las cámaras y se deja grabar tranquilamente al lado de su nueva pareja.

Asimismo, Rodrigo Cuba se animó a responder algunas preguntas de la prensa, todas relacionadas a su nuevo romance con Ale Venturo. Para el jugador del Sport Boys, la mejor amiga de Natalie Vértiz es “la mujer más hermosa” que ha conocido.

“ ¡Mírala! Es una gran mujer ”, dijo el ‘Gato’ cuando le consultaron cómo fue que la pastelera lo conquistó. Además, los dos afirmaron encontrarse enamorado uno del otro, motivo por el que no se esconden de nada.

De otro lado, Ale Venturo también respondió tímidamente algunas preguntas de la reportera, señalando que se encontraba muy bien al lado de Rodrigo Cuba, prueba de ello, las muestras de cariño en público que tenían.

Tras realizarle algunas preguntas más y no querer seguir incomodándolos, la reportera de Amor y Fuego se alejó de ellos, aunque las cámaras los siguieron grabando desde lejos, captando el gran cariño que se tienen.

NO OPINA SOBRE MELISSA PAREDES

La reportera de Amor y Fuego no desaprovechó la oportunidad para preguntarle al ‘Gato’ Cuba su opinión acerca de la formalización entre Anthony Aranda y Melissa Paredes, a lo que el futbolista se negó a responder.

“ Yo no tengo nada que opinar ”, fue la respuesta que dio el futbolista, dejando en claro que la vida sentimental de su exesposa no es de su incumbencia, pues en estos momento se encuentra bien acompañado por Ale Venturo.

NO USAN EL MISMO ANILLO

Rodrigo Cuba también utilizó las cámaras de Amor y Fuego para aclarar que ellos no usan una alianza como se venía especulando en los últimos días. De acuerdo al jugador del Sport Boys, él le prestó su anillo a ella, algo que generó confusión.

Asimismo, Ale Venturo mostró su mano para dejar en claro que ella no comparte ningún anillo con el ‘Gato’, demostrando que solo se puso este objeto para tomarse una foto y subirlo a las redes sociales.

MELISSA NO SABÍA QUE RODRIGO Y ALE ERAN AMIGOS

Melissa Paredes se refirió a la nueva relación que inició Rodrigo Cuba con Ale Venturo, asegurando que desconocía que ellos eran amigos desde hace algunos años, esto pese a que estuvieron casados por 3 años.

“No la conozco… Sí he comprado en su momento sus postres hace años, como hace dos o tres años… Solo una vez. No sabía (que eran amigos de antes), recién me entero… Son cositas, no tenía ni idea “, contestó

