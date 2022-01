Yahaira Plasencia paga su deuda con emprendedora y estaría evaluando en demandarla por difamación

La emprendedora confirmó que Yahaira Plasencia sí le llegó a pagar las prendas que le debía. (Foto: Composición)

A través de las redes sociales, una emprendedora acusó a Yahaira Plasencia de no cumplir con un canje y hacerse la desentendida. Debido a la viralización de este video, la salsera pagó su deuda, pero estaría evaluando en demandar a la joven empresaria por difamación.

Allison Horna, emprendedora que hizo pública su denuncia en TikTok, informó que la ‘Reina del totó’ le pagó la deuda que tenía con ella por no publicitar unos pantalones que le había dado a modo de canje.

Sin embargo, el modo en que lo hizo no fue del agrado de Horna. Según contó, ella publicó los videos virales el domingo 9 de enero y, casi de inmediato, el manager de la salsera se comunicó con ella debido a la repercusión de sus declaraciones.

“El lunes 10 se comunica su manager como al mediodía, indicándome que quería pedirme disculpas por lo sucedido. Yo le dije ‘ok, gracias’, pero yo esperaba la respuesta de ella (Yahaira) porque yo no me vi perjudicada por parte de él… yo quería unas disculpas por parte de ella”, sostuvo.

El manager de Yahaira Plasencia le envió la foto de la transacción que, según su versión, se había realizado el 7 de enero, el mismo día que la cantante había decidido bloquear a la influencer.

Por otro lado, la tiktoker Allison Horna explicó que puso los videos en oculto por temor a represalias legales, pues el representante de Yahaira le aseguró que estaba “difamando a una figura pública”.

“Este señor o joven me dijo que estaba difamando, pero yo no estoy difamando. Yo estoy hablando 100% con la verdad, yo he puesto capturas de la conversación, que ella nos bloquea, y hasta la conversación donde le digo que la vamos esperando como seis meses...”, expresó la emprendedora.

Asimismo, Horna le aconsejó a Yahaira ser más honesta con los emprendedores, pues ha trabajado con otras personajes de la farándula, como Johanna San Miguel, que sí fueron sinceras con ella cuando no podían cumplir con lo prometido.

“Todo esto se hubiese evitado si hubiera sido sincera con nosotros, o al menos conmigo, si me hubiera dicho ‘acá está el abono, toma’, si quería me bloqueaba o no”, indicó Allison.

Finalmente, dio a entender que no sería la primera vez que Yahaira es acusada de no cumplir con los canjes, ya que otras usuarias de TikTok se contactaron con ella para contarle un problema parecido.

La emprendedora que acusó a Yahaira Plasencia de no cumplir con un canje dio actualizaciones sobre su caso. (Video: TikTok)

