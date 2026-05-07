Perú

Conadis rechaza presunto uso irregular de certificados de discapacidad usados por postulantes al SERUMS 2026-1

Mediante un comunicado, Conadis exhortó a reforzar la emisión de certificados de discapacidad para evitar su uso indebido. Además, recordó que estos son verificados con la base del Minsa antes de emitir el carné correspondiente

Guardar
Google icon
Varias personas conversan en una acera junto a un banner azul con el texto "Evaluación para el SERUMS 2026-I", con una calle transitada de fondo
Un banner promociona la evaluación para el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I, mientras Conadis denuncia el uso indebido de certificados de discapacidad en el proceso. (Foto: Agencia Andina)

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) respondió a las recientes denuncias sobre el presunto uso indebido de certificados de discapacidad en el proceso de selección del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-1. La entidad subrayó que, durante el primer trimestre del año, rechazó más de 900 solicitudes de inscripción por incumplimiento de requisitos o por observaciones no subsanadas, según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Rechazamos el uso indebido de la condición de discapacidad para obtener beneficios en procesos públicos. Estas prácticas desvirtúan el propósito normativo y afectan a quienes sí cumplen con los criterios de ley, por lo que exhortamos mayor rigurosidad a las instituciones encargadas de emisión de certificados médicos por discapacidad para evitar su uso indebido”, reza el pronunciamiento.

PUBLICIDAD

Según la información difundida, la preocupación se centra en postulantes al Serums que habrían declarado condiciones de discapacidad de manera irregular para acceder a la bonificación del 15% en el puntaje final. Este beneficio, diseñado para reducir brechas de acceso, puede alterar la asignación de vacantes si es utilizado de forma indebida, afectando la transparencia y la equidad del proceso, de acuerdo con fuentes oficiales.

Comunicado impreso con encabezado 'COMUNICADO', logos de Perú, MIMP y CONADIS. Texto en español informa sobre rechazo de certificados
El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) emite un comunicado oficial rechazando el uso indebido de certificados de discapacidad y negando más de 900 solicitudes. (Fuente: Conadis)

Conadis rechaza uso indebido de certificados de discapacidad para acceder a plazas del Serums

En respuesta a las denuncias, el MIMP, a través de Conadis, emitió un comunicado en el que enfatizó la importancia de resguardar la integridad del registro nacional y garantizar el acceso legítimo a los derechos de las personas con discapacidad. Destacó que la inscripción en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (RNPCD) es un procedimiento administrativo que se basa en la verificación del certificado de discapacidad en la base de datos oficial del Ministerio de Salud. Solo tras confirmar la información, se realiza el registro y la emisión del carné correspondiente.

PUBLICIDAD

“La inscripción en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (RNPCD) es un procedimiento administrativo basado en la verificación del Certificado de Discapacidad en la base de datos oficiales del Ministerio de Salud. Tras confirmar la información, se procede con el registro y la emisión del carné de discapacidad respectivo”, se lee en el comunicado.

La entidad precisó que realiza fiscalizaciones posteriores semestralmente, con el objetivo de detectar y anular registros cuando identifica inconsistencias o documentos que incumplen los requisitos. Respecto a los 5 casos concretos difundidos en medios, Conadis detalló que, tras la verificación en los registros del Ministerio de Salud, tres cuentan con inscripción válida, uno no registra trámite y el otro fue rechazado por inconsistencias documentales.

El MIMP reiteró su compromiso de continuar con acciones de supervisión en el marco de sus competencias y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad detectada en el uso de certificados de discapacidad. La entidad subrayó que estas prácticas desvirtúan el propósito normativo y afectan directamente a quienes cumplen con los criterios legales.

Denuncias por presuntos certificados irregulares sacuden proceso del Serums 2026-1

Durante el desarrollo del Serums 2026-1, surgieron denuncias que apuntan a la utilización irregular de certificados para acceder a la bonificación establecida por ley. El proceso, que congrega a cerca de 40.000 postulantes que compiten por 7.489 plazas remuneradas y 12.604 no remuneradas, se ha visto cuestionado por la supuesta obtención de carnets de discapacidad sin cumplir con las condiciones médicas requeridas.

Las alertas se enfocaron en la ciudad de Tarapoto, donde se identificó a médicos egresados de la Universidad Nacional de San Martín que habrían gestionado certificados sin presentar cuadros compatibles. Entre los nombres difundidos figuran Mormontoy Guzmán Ayrthon Félix (diagnóstico de “lumbago con ciática”), Soledad Romero Andrea Rosabelen (“hipoacusia conductiva sin otra especificación”), Portugal de la Vega Camila Yesibel (“hipoacusia neurosensorial”), Dextre Zúñiga Mauricio Sebastián (“discapacidad visual moderada, binocular y otros trastornos de la refracción”) y Verástegui Mendoza Katherine Marianela (“discapacidad visual grave”).

Según especialistas consultados, la obtención del carnet depende de un documento médico expedido en centros autorizados, lo que implica una evaluación clínica previa. No obstante, las denuncias señalan que los actuales mecanismos de supervisión presentan vacíos, permitiendo que certificados cuestionados pasen los filtros de control.

Imagen 2VBUN7LOBRDCXOOOBBNIXSXZBE

Un vocero del programa Serums explicó que detectar estas prácticas resulta complicado, ya que los certificados deben ser emitidos por establecimientos habilitados del Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional u otras entidades acreditadas. La firma de un médico certificador otorga al documento validez formal, pero la verificación efectiva depende de una coordinación interinstitucional que, según los especialistas, aún es insuficiente.

Google icon

Temas Relacionados

Certificados de DiscapacidadConadisMinsaSERUMSSerums 2026-1peru-noticias

Más Noticias

Diversificar cuando el mercado duda

En un portafolio concentrado, el desempeño de una sola operación puede afectar de forma relevante el resultado total. En un portafolio diversificado, el riesgo específico de cada operación pesa menos.

Diversificar cuando el mercado duda

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

El cuadro ‘crema’ afronta una dura prueba en Chile con la obligación de sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación en el Grupo B. Sigue aquí todas las incidencias del encuentro

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

Clima en Chiclayo: la probabilidad de lluvia y las temperaturas del 7 de mayo

Conocida como “la ciudad de la amistad”, Chiclayo de caracteriza por un clima árido común en el norte del Perú

Clima en Chiclayo: la probabilidad de lluvia y las temperaturas del 7 de mayo

Universitario y Maluh Oliveira llegan a un acuerdo en la continuidad de la brasileña para la Liga Peruana de Vóley 2026/27

La opuesta de 33 años, de notable rendimiento en el tramo final del último curso, seguirá integrando las filas que tendrá a su cargo Francisco Hervás

Universitario y Maluh Oliveira llegan a un acuerdo en la continuidad de la brasileña para la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Renato Rossini Jr. lanza dura acusación contra Mónica Torres y ella le responde: “Te están adiestrando muy bien”

El regreso de Rossini Jr. tras el repechaje agitó el reality con una nominación directa a la actriz, quien no dudó en responderle sarcásticamente y con sentido del humor

Renato Rossini Jr. lanza dura acusación contra Mónica Torres y ella le responde: “Te están adiestrando muy bien”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Expectativa por conocer el rival de Keiko Fujimori en segunda vuelta: la disputa sigue entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga

Expectativa por conocer el rival de Keiko Fujimori en segunda vuelta: la disputa sigue entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga

Delia Espinoza critica al JNE por auditoría electoral: “Está accediendo de manera parcial a las presiones”

Jefe interino de la ONPE sanciona a Fuerza Popular con casi 200 mil soles por malgastar dinero público

Fiscalía pide 4 años y 8 meses de prisión para Andrés Hurtado por presunto tráfico de influencias en caso Siucho

José Domingo Pérez descarta alianza electoral entre Roberto Sánchez y Antauro Humala: “Está zanjado”

ENTRETENIMIENTO

Novia de Diego Chávarri lo habría perdonado y niega ruptura en redes tras polémica con Gabriela Herrera

Novia de Diego Chávarri lo habría perdonado y niega ruptura en redes tras polémica con Gabriela Herrera

Alejandra Baigorria asegura que las fechas especiales no le importan y Magaly Medina expone sus días felices: “Nadie le cree”

Magaly Medina expone audios desgarradores de vigilante tras liberación de conductora ebria en Trujillo: “Una miserable”

Magaly Medina expone dramático caso contra el doctor Hoshe Joo tras muerte de ingeniero de 40 años por cirugía bariátrica

Renato Rossini Jr. lanza dura acusación contra Mónica Torres y ella le responde: “Te están adiestrando muy bien”

DEPORTES

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

Universitario y Maluh Oliveira llegan a un acuerdo en la continuidad de la brasileña para la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Ricardo Gareca describe a los clubes grandes de Perú: “Universitario es como Boca Juniors o River Plate, junto a Alianza Lima son muy populares”

A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido HOY: partido en Chile por fecha 4 del Grupo B de Copa Libertadores 2026

Hernán Caputto, DT de Coquimbo Unido, resalta la transformación emocional de Universitario en Libertadores: “Es otro equipo”