Renato Rossini Jr. lanza dura acusación contra Mónica Torres y ella le responde: “Te están adiestrando muy bien”

Renato Rossini Jr. regresó a 'La Granja VIP' mediante el repechaje y protagonizó un tenso cruce con Mónica Torres por una nominación.

El regreso de Renato Rossini Jr. al reality ‘La Granja VIP’ a través del repechaje no tardó en generar polémica. Durante la dinámica de nominación del miércoles, el influencer protagonizó uno de los cruces más comentados de la semana al lanzar duros calificativos contra Mónica Torres, quien respondió con ironía y una frase que encendió las redes: “Te están adiestrando muy bien, Renatito”.

El momento se produjo cuando Ethel Pozo le preguntó a Rossini Jr. si su decisión de nominar respondía a una estrategia. El influencer fue directo: “Esta noche nomino a Mónica Torres y no es por estrategia, es por convivencia”. Luego, con la actriz frente a frente, Renato fue más allá.

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“Primero, quiero destacar que eres una participante muy buena; has traído muchos problemas a la granja. Quiero recordarte que eres el común denominador de la gente que te rodea. En este caso, tramposos, mentirosos, traidores, cínicos, doble cara… y la lista continúa“, declaró.

Las palabras del hijo del actor Renato Rossini generaron perplejidad entre los integrantes del Team Reales, incluido Paul Michael. Sin embargo, Mónica Torres no se dejó amedrentar y respondió con una ironía que desató las carcajadas de sus compañeros: “Uy, resumió al fin. Pudo ser corto”.

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La tensión se apodera de la granja cuando Renato Rossini nomina a Mónica Torres, lanzando duras acusaciones. La actriz no se queda callada y responde con una frase que deja a todos pensando. Video: TikTok @riclatorrez

La actriz, que ya sumaba tres nominaciones en el programa, también dejó entrever que la postura de Renato estaría siendo influenciada por el Team Víboras. “Te están adiestrando muy bien, Renatito. Gracias por nominarme. La verdad es que ya me subestimaron una vez y se fregaron, así que me encanta. Yo también soy una ‘saiyajin’”, sentenció.

La confesión sobre Samahara y otros momentos del reality

La noche también tuvo un momento más distendido cuando, durante una dinámica de preguntas, la ‘Tía Lisura’, familiar de Paul Michael, sorprendió a Renato Rossini Jr. con una consulta directa sobre Samahara Lobatón: “¿Consideras que en la otra vida Samahara y tú podrían haber formado una relación?”.

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Lejos de esquivar el tema, Rossini respondió con total sinceridad y entre risas: “Sí, de todas maneras, en la otra vida, de todas maneras. 100%. Pero en otra vida, en esta no y mucho menos en el cumpleaños de Youna”.

La reacción generó carcajadas entre los participantes, especialmente en Samahara, quien tomó el comentario con humor.

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Renato Rossini Jr. genera controversia en ‘La Granja VIP’ tras calificar de “equis” y “desconocido” a ‘El Chico de la Noticias’, influencer que apoyó a Mónica Torres. La reacción de sus compañeras no se hizo esperar.

Otra polémica de Rosini Jr.: El comentario sobre ‘El Chico de la Noticias’

El regreso de Renato Rossini Jr. al reality también trajo consigo otra controversia. El influencer generó malestar al referirse despectivamente al creador de contenido ‘El Chico de la Noticias’, quien participó como amigo de Mónica Torres en una dinámica del programa.

Rossini lo calificó de “huev** equis”, restándole importancia a su visibilidad e influencia. Sus compañeras Pati Lorena y Samahara Lobatón lo frenaron de inmediato. "Te falta humildad, Renato. De verdad te lo digo con cariño. Tú te haces el macho de: ‘Pónganme a mí’ y después todos descalabrados. Te falta humildad", le dijo Pati Lorena.

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Samahara también intervino, asegurando que “todo el Perú sabe quién es él” y ambas le aconsejaban a Renato que mejor se quedara callado y no siguiera quejándose. El episodio generó debate en redes sociales sobre el respeto hacia los creadores de contenido.

Novedades del reality: nuevo conductor y cambio de horario

Fuera del drama entre participantes, ‘La Granja VIP’ también registró cambios importantes. Tras la salida de Yaco Eskenazi, Adolfo Aguilar fue presentado como el nuevo conductor del reality, compartiendo la conducción con Ethel Pozo desde el lunes 4 de mayo.

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La Granja VIP revela a los nominados de la semana e invita al público a participar en la votación para salvar a su concursante preferido.

Además, el programa anunció un cambio de horario a partir del 18 de mayo: las galas de lunes a viernes se emitirán de 7:00 a 8:30 p.m., mientras que los sábados mantendrán el horario de 8:00 a 9:30 p.m. El ajuste responde a un pedido del público y a la salida de ‘La Verdad a Prueba’, el espacio de Andrea Llosa, que liberó la franja horaria.

En cuanto a la competencia, los nominados de la semana son Pablo Heredia, Shirley Arica, Mónica Torres y Samahara Lobatón, quienes dependen del voto del público para continuar en el programa.

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