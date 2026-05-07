Perú

Renato Rossini Jr. lanza dura acusación contra Mónica Torres y ella le responde: “Te están adiestrando muy bien”

El regreso de Rossini Jr. tras el repechaje agitó el reality con una nominación directa a la actriz, quien no dudó en responderle sarcásticamente y con sentido del humor

Guardar
Google icon
Imagen en pantalla dividida de Mónica Torres a la izquierda con expresión pensativa y Renato Rossini Jr. a la derecha sonriendo y con sombrero
Renato Rossini Jr. regresó a 'La Granja VIP' mediante el repechaje y protagonizó un tenso cruce con Mónica Torres por una nominación.

El regreso de Renato Rossini Jr. al reality ‘La Granja VIP’ a través del repechaje no tardó en generar polémica. Durante la dinámica de nominación del miércoles, el influencer protagonizó uno de los cruces más comentados de la semana al lanzar duros calificativos contra Mónica Torres, quien respondió con ironía y una frase que encendió las redes: “Te están adiestrando muy bien, Renatito”.

El momento se produjo cuando Ethel Pozo le preguntó a Rossini Jr. si su decisión de nominar respondía a una estrategia. El influencer fue directo: “Esta noche nomino a Mónica Torres y no es por estrategia, es por convivencia”. Luego, con la actriz frente a frente, Renato fue más allá.

PUBLICIDAD

“Primero, quiero destacar que eres una participante muy buena; has traído muchos problemas a la granja. Quiero recordarte que eres el común denominador de la gente que te rodea. En este caso, tramposos, mentirosos, traidores, cínicos, doble cara… y la lista continúa“, declaró.

Las palabras del hijo del actor Renato Rossini generaron perplejidad entre los integrantes del Team Reales, incluido Paul Michael. Sin embargo, Mónica Torres no se dejó amedrentar y respondió con una ironía que desató las carcajadas de sus compañeros: “Uy, resumió al fin. Pudo ser corto”.

PUBLICIDAD

La tensión se apodera de la granja cuando Renato Rossini nomina a Mónica Torres, lanzando duras acusaciones. La actriz no se queda callada y responde con una frase que deja a todos pensando. Video: TikTok @riclatorrez

La actriz, que ya sumaba tres nominaciones en el programa, también dejó entrever que la postura de Renato estaría siendo influenciada por el Team Víboras. “Te están adiestrando muy bien, Renatito. Gracias por nominarme. La verdad es que ya me subestimaron una vez y se fregaron, así que me encanta. Yo también soy una ‘saiyajin’”, sentenció.

La confesión sobre Samahara y otros momentos del reality

La noche también tuvo un momento más distendido cuando, durante una dinámica de preguntas, la ‘Tía Lisura’, familiar de Paul Michael, sorprendió a Renato Rossini Jr. con una consulta directa sobre Samahara Lobatón: “¿Consideras que en la otra vida Samahara y tú podrían haber formado una relación?”.

Lejos de esquivar el tema, Rossini respondió con total sinceridad y entre risas: “Sí, de todas maneras, en la otra vida, de todas maneras. 100%. Pero en otra vida, en esta no y mucho menos en el cumpleaños de Youna”.

La reacción generó carcajadas entre los participantes, especialmente en Samahara, quien tomó el comentario con humor.

Renato Rossini Jr. genera controversia en ‘La Granja VIP’ tras calificar de “equis” y “desconocido” a ‘El Chico de la Noticias’, influencer que apoyó a Mónica Torres. La reacción de sus compañeras no se hizo esperar.

Otra polémica de Rosini Jr.: El comentario sobre ‘El Chico de la Noticias’

El regreso de Renato Rossini Jr. al reality también trajo consigo otra controversia. El influencer generó malestar al referirse despectivamente al creador de contenido ‘El Chico de la Noticias’, quien participó como amigo de Mónica Torres en una dinámica del programa.

Rossini lo calificó de “huev** equis”, restándole importancia a su visibilidad e influencia. Sus compañeras Pati Lorena y Samahara Lobatón lo frenaron de inmediato. "Te falta humildad, Renato. De verdad te lo digo con cariño. Tú te haces el macho de: ‘Pónganme a mí’ y después todos descalabrados. Te falta humildad", le dijo Pati Lorena.

Samahara también intervino, asegurando que “todo el Perú sabe quién es él” y ambas le aconsejaban a Renato que mejor se quedara callado y no siguiera quejándose. El episodio generó debate en redes sociales sobre el respeto hacia los creadores de contenido.

Novedades del reality: nuevo conductor y cambio de horario

Fuera del drama entre participantes, ‘La Granja VIP’ también registró cambios importantes. Tras la salida de Yaco Eskenazi, Adolfo Aguilar fue presentado como el nuevo conductor del reality, compartiendo la conducción con Ethel Pozo desde el lunes 4 de mayo.

Un gráfico promocional de La Granja VIP muestra cuatro retratos de concursantes nominados dentro de círculos y un llamado a la votación sobre un fondo de granero
La Granja VIP revela a los nominados de la semana e invita al público a participar en la votación para salvar a su concursante preferido.

Además, el programa anunció un cambio de horario a partir del 18 de mayo: las galas de lunes a viernes se emitirán de 7:00 a 8:30 p.m., mientras que los sábados mantendrán el horario de 8:00 a 9:30 p.m. El ajuste responde a un pedido del público y a la salida de ‘La Verdad a Prueba’, el espacio de Andrea Llosa, que liberó la franja horaria.

En cuanto a la competencia, los nominados de la semana son Pablo Heredia, Shirley Arica, Mónica Torres y Samahara Lobatón, quienes dependen del voto del público para continuar en el programa.

Google icon

Temas Relacionados

La Granja VIPRenato Rossini Jr.Mónica Torresperu-entretenimiento

Más Noticias

Diversificar cuando el mercado duda

En un portafolio concentrado, el desempeño de una sola operación puede afectar de forma relevante el resultado total. En un portafolio diversificado, el riesgo específico de cada operación pesa menos.

Diversificar cuando el mercado duda

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

El cuadro ‘crema’ afronta una dura prueba en Chile con la obligación de sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación en el Grupo B. Sigue aquí todas las incidencias del encuentro

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

Clima en Chiclayo: la probabilidad de lluvia y las temperaturas del 7 de mayo

Conocida como “la ciudad de la amistad”, Chiclayo de caracteriza por un clima árido común en el norte del Perú

Clima en Chiclayo: la probabilidad de lluvia y las temperaturas del 7 de mayo

Universitario y Maluh Oliveira llegan a un acuerdo en la continuidad de la brasileña para la Liga Peruana de Vóley 2026/27

La opuesta de 33 años, de notable rendimiento en el tramo final del último curso, seguirá integrando las filas que tendrá a su cargo Francisco Hervás

Universitario y Maluh Oliveira llegan a un acuerdo en la continuidad de la brasileña para la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Conadis rechaza presunto uso irregular de certificados de discapacidad usados por postulantes al SERUMS 2026-1

Mediante un comunicado, Conadis exhortó a reforzar la emisión de certificados de discapacidad para evitar su uso indebido. Además, recordó que estos son verificados con la base del Minsa antes de emitir el carné correspondiente

Conadis rechaza presunto uso irregular de certificados de discapacidad usados por postulantes al SERUMS 2026-1
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Expectativa por conocer el rival de Keiko Fujimori en segunda vuelta: la disputa sigue entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga

Expectativa por conocer el rival de Keiko Fujimori en segunda vuelta: la disputa sigue entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga

Delia Espinoza critica al JNE por auditoría electoral: “Está accediendo de manera parcial a las presiones”

Jefe interino de la ONPE sanciona a Fuerza Popular con casi 200 mil soles por malgastar dinero público

Fiscalía pide 4 años y 8 meses de prisión para Andrés Hurtado por presunto tráfico de influencias en caso Siucho

José Domingo Pérez descarta alianza electoral entre Roberto Sánchez y Antauro Humala: “Está zanjado”

ENTRETENIMIENTO

Novia de Diego Chávarri lo habría perdonado y niega ruptura en redes tras polémica con Gabriela Herrera

Novia de Diego Chávarri lo habría perdonado y niega ruptura en redes tras polémica con Gabriela Herrera

Alejandra Baigorria asegura que las fechas especiales no le importan y Magaly Medina expone sus días felices: “Nadie le cree”

Magaly Medina expone audios desgarradores de vigilante tras liberación de conductora ebria en Trujillo: “Una miserable”

Magaly Medina expone dramático caso contra el doctor Hoshe Joo tras muerte de ingeniero de 40 años por cirugía bariátrica

La batalla entre 'Melcochita' y Monserrat Seminario suma un nuevo episodio con denuncia penal

DEPORTES

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

Universitario y Maluh Oliveira llegan a un acuerdo en la continuidad de la brasileña para la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Ricardo Gareca describe a los clubes grandes de Perú: “Universitario es como Boca Juniors o River Plate, junto a Alianza Lima son muy populares”

A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido HOY: partido en Chile por fecha 4 del Grupo B de Copa Libertadores 2026

Hernán Caputto, DT de Coquimbo Unido, resalta la transformación emocional de Universitario en Libertadores: “Es otro equipo”