¿Melissa Paredes ya le dijo “te amo” a Anthony Aranda? Esto respondió la conductora

Melissa Paredes y Anthony Aranda llevan un mes de relación amorosa. (Foto: Composición)

Melissa Paredes se vio en aprietos durante su segundo día como conductora del programa Mujeres al Mando. Y es que Giovanna Valcárcel le preguntó si ya le había dicho “te amo” al bailarín Anthony Aranda, con quien apenas lleva un mes de relación.

Todo empezó cuando la conductora de Latina le recordó una pregunta pendiente que le hizo en su primer día en el set. “¿Ya se han dicho ‘te amo’?”, le dijo a Melissa, quien supo cómo cambiar de tema rápidamente en aquella oportunidad.

Esta vez, Valcárcel fue mucho más directa y le preguntó una vez más si ambos ya se habían dicho “te amo”. “¿Sí, verdad? Melissa, quiéreme, quiéreme, yo también me apellido Valcárcel. ¿Ya le dijiste? Queremos saber”, insistió pese haber notado el nerviosismo de Paredes.

Una incómoda Melissa intentó evitar responder la pregunta a toda costa. Thaís Casalino no dudó en apoyar a su ahora compañera de conducción. “Yo creo que ella va a esperar un poquito más para decirlo… Yo creo que debería esperar más”, le hizo saber en un intento de disminuir la presión.

“¡Ay no, es que tiene una cara de felicidad! Yo pensé que iban a dar un paro nacional cuando salió lo de ella. Ya di… Melissa, tus ojos lo dicen todo”, expresó Ángela Curich, más conocida como Sheylon, para dejar en claro que la relación de Melissa con ‘El Activador’ es un tema, según ella, de interés nacional.

Pese a las insistencias, la exconductora de América Hoy no respondió la pregunta y, en lugar de ello, empezó a hablar sobre la nueva relación del ‘Gato’ Cuba con Ale Venturo , quienes también oficializaron su relación casi al mismo tiempo que ella.

“Giovana... pero... ¿podemos hablar de las demás parejas? Como Hugo García, como la del Gato... Pato con Lucianita, la de Flavia Laos”, dijo nerviosa sin llegar a decir algo más sobre su relación con Anthony Aranda, su exbailarín de Reinas del Show.

Al parecer, y tal y como lo mencionó Thaís Casalino en el programa, Melissa Paredes estaría tomando las cosas con calma en su nuevo romance. Como se sabe, hace menos de tres meses se separó definitivamente de Rodrigo Cuba.

Melissa Paredes se mostró nerviosa por particular pregunta de Giovanna Valcárcel.

NUNCA SE SEPARARON TRAS AMPAY

Durante su participación como conductora invitada en Mujeres al Mando, Melissa Paredes confesó que pese a tener un mes de relación con Anthony Aranda, ellos nunca dejaron de contactarse tras protagonizar un ampay besándose dentro de su camioneta.

“Él ha estado en el mejor momento de mi vida y en el peor momento de mi vida. Cuando me pasó todo esto (el ampay), yo estaba en un nivel de depresión, mi energía estaba por el piso, yo no era yo, estaba horrible, nadie lo sabe… Él siempre estuvo allí, nunca me soltó la mano”, expresó la animadora.

“He escuchado muchas personas que dicen ‘ay ¿tienen un mes?, tienen más’. Nunca nos soltamos, es verdad. Pero un mes de relación sí tenemos. Él estuvo en mis peores momentos como amigo, como compañero ”, añadió.

Al parecer, esta respuesta estaría dirigida a Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, quien dijo que no creía que ella y su bailarín tengan solo un mes de enamorados, pues las fechas no concuerdan.

“¡No te creo Melissa Paredes, no seas tan mentirosa, tú no tienes un mes con Anthony Aranda! Y decir que son enamorados es cuando tienes 13 años, es tu pareja, no me vengas con eso porque has estado bien casada con el ‘Gato’ Cuba”, criticó en el programa D’ Mañana, que ahora conduce junto a Karla Tarazona y Adriana Quevedo.

SEGUIR LEYENDO: