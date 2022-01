Dalia Durán jura que no malgastó donaciones de Andrés Hurtado: “Esa plata no pasó por mis manos”

Dalia Durán asegura que no se aprovechó de Chibolín. (Foto: Composición)

Dalia Durán no solo ha estado en el ojo de la tormenta por pedir la liberación de su agresor John Kelvin, recluido hoy en el penal de Lurigancho, sino también por ser acusada de malgastar el dinero que le donó Andrés Hurtado en el alquiler de un lujoso departamento.

Como se recuerda, las hijas de Chibolín, c, pagaron la deuda de casi 50 mil soles que debía la cantante cubana por el alquiler de su inmueble. El conductor de Panamericana no se quedó atrás y pagó por adelantado medio año de alquiler de un departamento para que viva tranquila con sus cinco hijos.

La conmovedora historia dio un giro inesperado cuando Valentina Paz, examiga de Dalia Durán, confesó en Amor y Fuego que la cubana había decidido usar ese dinero para irse a vivir a una zona exclusiva de Lima.

“Un programa de televisión a ella le ofreció dinero, le buscamos opciones de departamentos para que ella pueda pagar menos y pueda poner así aunque sea un negocio. (...) El canal 5 lo que hace es entregarle un sobre de dinero para pagar un adelanto, pero ella se puso en un plan que quería irse a un distrito con ciertas características. Solo le alcanzó para 4 meses ”, dijo en su momento.

Tras lo sucedido, Andrés Hurtado dio a conocer que no volverá a contratar a Dalia Durán como modelo en su programa Porque Hoy es Sábado con Andrés. Sin embargo, dejó en claro que no tomó esta decisión por los rumores de las donaciones malgastadas, sino por un tema de “renovación”.

“Ya quedó ahí, le agradecí por sus servicios. No volverá a participar dentro de la producción porque cada año renovamos, aparte Raúl y Álvaro me dijeron que estaban fastidiados porque ella hacía muchas menciones, mentira, sabe Dalia que la hemos tratado muy bien”, dijo entre risas para La República.

El presentador aprovechó la oportunidad para indicar que él sí cumplió con pagar los seis meses de alquiler que le prometió a la cantante, al igual que sus hijas. “Lo hicimos con mucho cariño, respeto y dedicación”, dijo.

Cansada de las especulaciones, Dalia Durán conversó con un medio local para dejar en claro que ella jamás usó el dinero donado por Chibolín y sus hijas para mudarse a una zona exclusiva de la capital.

“El dinero donado fue para pagar la deuda del departamento (donde vivía anteriormente). Esa plata no pasó por mis manos en ningún momento, no vi ni un dólar, todo trato se hizo entre la producción y la señora (dueña de la casa) en una notaría. No sé de qué lujos hablan si yo vivo con las mismas cosas con las que me mudé. No me voy a callar cuando sé que están mintiendo”, expresó para diario Trome.

Además, la expareja de John Kelvin aseguró que no se sintió “choteada” por Chibolín al decidir no renovarle su contrato. “Nunca lo llamé para pedirle que me renueve o algo por el estilo. Mi relación laboral siempre fue buena y fui responsable hasta mi último día de contrato que fue el 18 de diciembre. Le agradecí por la ayuda y por el trabajo que asumí con mucha responsabilidad desde el día uno”, puntualizó.

SOBRE VOLVER A ENAMORARSE

Luego de pasar un trago amargo con John Kelvin, a quien denunció por agresión fisica y emocional, Dalia Durán sostiene que aún no está lista para abrir su corazón a otro hombre; sin embargo, no le cierra las puertas al amor.

“El 2021 fue un año duro y trabajo en eso para estar fuerte por mis hijos. ¿Enamorarme? Ja, ja. No lo sé. Nunca se sabe que puede pasar en el camino, pero estoy segura que será un año de cambios positivos ”, dijo sobre sus planes para este 2022.

“Siempre habrá pretendientes, pero después de todo lo que yo he vivido es difícil creer en cuentos con final feliz. Además, la felicidad no está al lado de un hombre. No tengo apuro...”, añadió.

