Dalia Durán pide disculpas a las mujeres por retractarse de acusación contra John Kelvin y explica por qué lo hizo

Dalia Duran se pronuncia sobre criticas tras pedir liberación de John Kelvin. (Foto: captura de TV/ Instagram,

Dalia Duran asistió al programa de Magaly Medina para explicar por qué decidió retractarse de las acusaciones contra John Kelvin. Como se recuerda, el programa de la periodista fue uno de los que dieron cobertura al caso de la rubia.

En aquel momento, Dalia señaló que el padre de sus hijos la violentó sexualmente, acusación de la que hoy se ha retractado. La joven aprovechó también para disculparse con todas las mujeres que se han sentido indignadas tras pedir la liberación de John Kelvin.

“Entiendo la indignación de muchas personas que se han sentido afectadas, por eso estoy dando la cara, reconozco que he tenido un bajón, ha sido un tema de desesperación, muy pocas personas lo van a entender, pero me pongo en la posición de todas las mujeres afectadas”, señaló Duran en el programa de Magaly Medina.

Bastante nerviosa y notoriamente afectada, aseguró que entró en desesperación, pues no sabía qué responder a sus hijos cuando le preguntaban por su padre.

“Yo entré en desesperación porque no sé cómo hablar con mis hijos sobre su papá, a mí como mamá me toca”, acotó la rubia, quien aseguró que sí ha estado llevando terapias, aunque no las que le ofreció el Ministerio de la Mujer, sino unas particulares que pagó una persona solidaria.

“Yo no me escondo, estoy acá dando la cara y pedir disculpas a todas las mujeres que se han visto afectadas con esto porque sé que ha chocado a muchísimas mujeres porque se han puesto en mi lugar desde el día 1 (que fue golpeada por John Kevin)”, señaló, aclarando que no es fácil “no es fácil desprenderse de una persona con la que has convivido varios años”.

“NO SOY MALAGRADECIDA”

Asimismo, indicó que está muy agradecida con las personas que le tendieron la mano, tales como Magaly Medina y Andrés Hurtado, quien la invitó a conducir su programa.

“Yo estoy agradecida contigo y con Andrés, he aprendido mucho de él, me ha cuidado al igual que sus hijas y tú también. Por eso estoy acá para mirarte a los ojos y decirte que no soy una malagradecida”, aseguró.

En otro momento de la entrevista, Magaly Medina le mostró el informe que sus reporteros hicieron cuando Dalia fue agredida por el padre de sus hijos, con las acusaciones que hizo ella en aquel entonces. Tras culminar el video, se vio a una Dalia entre lágrimas, tratando de no perder la calma.

Magaly Medina le indicó que espera que reaccione, y que espera que no sean tan tarde, por el bien de ella y de sus hijos.

DALIA DURAN DICE QUE JOHN KELVIN NO LA VIOLENTÓ SEXUALMENTE Y EXABOGADO LA CONTRADICE

Cabe señalar que Duran se retractó ante la justicia y aseguró que John Kelvin no la había violentado sexualmente, que tuvo intimidad con el cantante con su consentimiento. Sin embargo, su exabogado señaló en el programa de Amor y Fuego que esto no sería cierto, pues el examen del médico legista dice otra cosa.

“Sí hubo agresión sexual, la prueba está en el examen del médico legista que dice que ella sí presentaba lesiones extragenitales y paragenitales, y aparte, la magistrada toma en consideración este tipo de lesiones como un grave indicio para sustentar su pedido de prisión preventiva”, señaló el exabogado de Dalia, Daniel Leiva.