Dalia Durán reclama libertad para John Kelvin para que sus hijos puedan verlo en Navidad

En julio del 2021, la cantante denunció al exintegrante del Grupo 5 por haberla agredido física y sexualmente. (Foto: Instagram)

Dalia Durán sorprendió a todos al solicitar la libertad de John Kelvin, quien tras golpearla e intentar forzarla a tener relaciones sexuales, se encuentra cumpliendo prisión preventiva en un penal de Lima. La cubana en declaraciones para el diario Trome manifestó que sus hijos están sufriendo al no poder tener a su padre en esta Navidad y que ya es hora que esté libre “porque no es ningún delincuente”.

“Sé que muchos no van a entender, me van a juzgar y criticar, pero lo que opinen no me importa. Se trata de mis hijos, soy mamá y hay un tema más profundo. Sé que él no va a venir a mi casa, no va a compartir conmigo, no nos vamos a ver, pero al menos podría abrazarlos. Mis hijos nunca han pasado una navidad sin su papá. Él tiene todo el derecho de enmendar sus errores, nadie los justifica, pero son seis niños que suplican por su padre”, dijo Dalia a Trome.

Agregó que jamás imaginó que John Kelvin estaría en prisión y que no la han dejado participar en la última audiencia del proceso y que se “han ensañado con él”.

“Yo aclaré en la cámara Gesell y no lo toman en cuenta. John ya tiene más de la mitad de su prisión preventiva, creo que se han ensañado con él”, recalcó.

Indicó además que “no todo es malo en él y sé que no volvería a hacerme daño” y que jamás imaginó que esta situación llegaría a tanto. “cuando uno reacciona dice ‘por qué permití que pase todo esto”

“El mejor regalo para mis hijos sería que puedan abrazar a su padre en Navidad y también para John”, sostuvo.

NEGÓ ATAQUE DE JOHN KELVIN

El programa ‘Amor y Fuego’ emitirá hoy un reportaje en el que se leerá la reciente declaración que Dalia Durán dio ante las autoridades y donde negó que el cantante de cumbia la haya agredido o intentado abusar sexualemente en su contra.

“Las cicatrices que uno lleva por dentro duran y tardan en sanar y yo estoy todavía en un proceso”

“No, no fue exactamente así. En su momento yo dije por la cólera que había sido sin mi consentimiento, sin muchas coasa porque en ese momento yo estaba con la cólera. Tenía muchas cosas que estaban sucediendo, que no tienen nada que ver lo que sucedió ese día, son cosas equis, no violencia familiar ni nada de eso, eran otros temas”, dijo la cubana.

Sobre la denuncia por intento de abuso sexual, la expareja de John Kelvin sostuvo que “yo denuncié que él me había forzado a tener intimidad, pero no fue así. Yo te reconozco y hoy en día te digo que eso no sucedió de esa manera”.

SEGUIRÁ EN PRISIÓN

El cumbiambero seguirá recluido en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho luego que la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima declara infundado su pedido de cese de prisión preventiva.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la Corte Superior de Justicia de Lima informó que el cantante permanecerá preso mientras se realicen las investigaciones por las agresiones en agravio de Dalia Durán.

“Cuarta Sala Penal de Apelaciones de @CSJdeLima confirmó la resolución que declaró infundado el pedido de cese de prisión preventiva solicitado por Jonathan Sarmiento (John Kelvin), en la investigación que se le sigue por las agresiones en agravio de Dalia Durán Gómez”, indicó la misiva.

Esta situación hizo que Dalia Durán saliera ante la prensa en defensa de su expareja. “Por qué no dejan que cumpla su condena fuera, que firme o lo pongan a hacer trabajo comunitario, pero que tenga el derecho de estar con sus hijos. Ya no quiero continuar con el proceso, quiero que esto pare. Quiero estar tranquila, quiero que mis hijos estén felices nuevamente, ya no quiero más sufrimiento para mi familia”, manifestó la cubana

