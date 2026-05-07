La reacción de Ignacio Buse a su formidable punto en el Masters 1000 de Roma que asombra en el circuito ATP: “Lindo momento”

Ignacio Buse reaccionó al increíble punto que ganó en el Masters 1000 de Roma. Crédito: ESPN.

El esfuerzo es innegociable y así lo ha hecho saber Ignacio Buse en su última presentación. Dar un punto por perdido no es una opción. El tenista peruano firmó una sólida actuación en su debut en el Masters 1000 de Roma y dejó para la posteridad un excepcional punto que subió a su marcador en el juego ante el italiano Lorenzo Sonego.

Con set y 4-1 arriba, ’Nacho’ espera el servicio del transalpino y responde correctamente. Sonego emplea el ’drop shot’, pero el peruano avanza rápidamente a la red para no dejar que la bola pique de nuevo. Devuelve con un ’drop’ desde el revés de su raqueta que el turinés devuelve sin dificultad. Es ahí cuando ’Nacho’ opta por la ’Gran Willy’, uno de los golpes más atractivos del tenis.

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Más que un lujo, fue un recurso, porque puso contra las cuerdas a su rival. El globo no tomó mucha altura y Sonego siguió atacando. Buse se defendió magistralmente con su revés hasta forzar el error del semifinalista en Roma 2021. Las palmas cayeron de las cuatro tribunas del Campo Centrale del Foro Itálico.

Ignacio Buse reacciona al punto que está dando la vuelta al mundo por su emocionante capacidad en la variedad de golpes del peruano y su defensa ante las arremetidas del italiano Lorenzo Sonego. Crédito: ESPN Tenis.

Tras el grito de la victoria y el reconocimiento de un público que apoyó en todo momento al local, Buse conversó con ’ESPN Tenis’ y reaccionó al punto que recorre las redes sociales por su impresionante destreza. En diálogo con la periodista Agostina Larocca, el peruano de 22 años describió cómo fue pensando cada movimiento.

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“Increíble. Me acuerdo que hice el ’drop’ de revés y dije: ’no llego’. No iba a hacer la Gran Willy porque pensé que no iba a dar. Entonces, le pego e hice la Willy para hacer un globo. Yo pensaba que iba a perder el punto. Fue increíble y después aquí todo el estadio aplaudió mucho. Fue un lindo momento que me voy a quedar”, relató.

Las redes sociales no tardaron en compartir el punto del que se hizo acreedor ’Nacho’. Principalmente en la plataforma X (antes Twitter), los usuarios han empezado a postular esta acción como la mejor de la temporada. No es para menos.

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El tenista peruano mostró un nivel superlativo en su debut en el Masters 1000 de Roma y dejó este gran momento. (Video: ESPN Tenis)

Segundo triunfo en un Masters 1000

Luego de superar con solvencia a Lorenzo Sonego en sets corridos, Ignacio Buse celebró su segundo triunfo en el cuadro principal de un Masters 1000. Esta victoria se suma a la obtenida semanas atrás en Madrid, donde el peruano dio el gran golpe al derrotar al experimentado francés Adrián Mannarino, ratificando el notable salto de calidad que viene protagonizando en esta temporada 2026.

El ’Colorado’ sigue consolidando su ascenso en el circuito ATP, demostrando una madurez que le permite desempeñarse con naturalidad en los escenarios más imponentes del tenis mundial. Precisamente, su preparación en el Foro Itálico no pasó desapercibida, ya que tuvo el privilegio de compartir sesiones de entrenamiento de alta intensidad con el propio Novak Djokovic, un roce de élite que le ha valido el reconocimiento de la prensa internacional y de los especialistas.

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El próximo reto para ’Nacho’ sube un peldaño en dificultad: se medirá ante el estadounidense Frances Tiafoe (22° ATP) por un cupo en la ronda de los 32 mejores. Aunque Buse volverá a enfrentar a un rival con mayor trayectoria y mejor ubicación en el ranking, su desempeño reciente ante figuras como Mannarino y Sonego deja claro que posee el tenis y la personalidad necesarias para plantarle cara a cualquier oponente de la élite.

Ignacio Buse vs Frances Tiafoe: día, hora y dónde ver partido por segunda ronda del Masters 1000 de Roma.

Ignacio Buse vs Frances Tiafoe: día, hora y dónde ver

El camino del limeño de 22 años sobre la tierra batida del Foro Itálico le depara un enfrentamiento ante uno de los tenistas más regulares del circuito. El peruano enfrentará este sábado 9 de mayo al estadounidense Frances Tiafoe, actual número 22 del mundo y semifinalista del US Open en 2022 y 2024.

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Este enfrentamiento, correspondiente a la segunda fase, representa una ocasión inmejorable para que el ‘Colorado’ ratifique su gran momento en el tour y logre un resultado histórico sobre el polvo de ladrillo romano. Por el momento, el horario oficial del partido está pendiente de confirmación por parte de los organizadores.

El interés por este encuentro ha crecido notablemente en Sudamérica. Los seguidores del tenis podrán disfrutar de la cobertura completa y en directo a través de Disney+, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión para toda la región.

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