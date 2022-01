Yo soy, Grandes Batallas: José Feliciano y Mon Laferte tuvieron picante duelo, ¿cuál fue la decisión del jurado?

Jurado no se puso de acuerdo y ambos concursantes deberán de volver a enfrentarse para un desempate. (Foto: Captura de TV)

Una batalla para el recuerdo. Yo soy, Grandes Batallas tuvo uno de sus programas más picantes de la temporada, pues la imitadora de Mon Laferte, Oriana Montero, llegó al reality de canto e imitación para retar al imitador de José Feliciano.

Este enfrentamiento fue uno de los más esperados por el jurado, pues ambos imitadores son considerados como los mejores de sus respectivas temporadas, por lo que sabían que su decisión no sería nada sencilla.

La primera en salir al escenario fue Oriana Montero, quien cantó el tema “Antes de ti”. La canción y su interpretación conmovieron al jurado de Yo soy, Grandes Batallas, quienes tuvieron que abstenerse a comentar debido a que todavía no habían visto a José Feliciano.

Tras la presentación de Mon Laferte, el siguiente en salir fue Sebastián Landa. El imitador del cantante puertorriqueño preparó un tema especial para la noche, pues interpretó el tema ‘La copa rota’, el cual causó gran emoción en el set del reality.

Una vez que terminó la participación del imitador de José Feliciano, el jurado tuvo la ardua labor de elegir al gran ganador de la noche y quien por defecto ocuparía un sitio en el programa.

“Yo no necesito decirles si son o no son, para mí son la huella digital del artista. Hoy me quedo por detalles con José Feliciano ”, comentó Katia Palma. Ella fue la primera en intervenir.

“Cuando llegué a un acuerdo con Latina sabía que iba a enfrentar una situación bastante complicada, porque los dos son ganadores. Oriana eres el personaje, pero lo de Feliciano es gigantesco ”, añadió Jorge Henderson.

Hasta ese momento parecía que la balanza se inclinaba hacía José Feliciana, pero todavía faltaban dos votos. “ Realmente los dos para mí son el premio de esta noche, los dos merecen ganar. Mon Laferte ”, indicó Mauri Stern.

La que tenía el voto definitivo en esta instancia fue Janick Maceta, quien rápidamente dio a conocer a su favorita. “Ambos son grandes artistas, es un honor tenerlos y verlos, pero mi voto va para Mon Laferte”, sentenció.

Debido a que esta batalla finalmente quedó en empate, la conductora Karen Schwarz anunció que el día de mañana (12 de enero), se definiría al ganador. Todo hace indicar que ambos volverán a cantar para el desempate.

La imitadora de Mon Laferte llegó a Yo soy, Grandes Batallas para retar al imitador de José Feliciano, uno de los favoritos de esta temporada.

JURADO ELIMINA A SANDRO Y JOSÉ JOSÉ

El imitador de Sandro no pudo vencer al imitador ecuatoriano de Ricardo Montaner, pues el jurado de Yo soy finalmente eligió al extranjero. De otro lado, quien también fue eliminado del programa fue el José José peruano.

La decisión del jurado causó que los fans peruanos del programa enfurezcan con ellos, pues consideraron que no tomaron una buena decisión al eliminar a ambos imitadores, considerando que eran de los pocos que conservaban su silla de consagrados.

