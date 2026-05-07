Operativo internacional permite la caída de ‘Los Mexicanos 3.0’, brazo armado de Los Lobos de Ecuador dedicado a extorsión en Lima

Operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y sus pares de Ecuador permitió desarticular en Lima a la red criminal ‘Los Mexicanos 3.0’. La intervención incluyó el intercambio de información, análisis de pruebas y seguimiento coordinado que permitió ubicar y capturar a sus integrantes, vinculados a extorsión y ataques a transportistas. Fuente: Buenos Días Perú / Panamericana Televisión

La detención de los integrantes de la organización criminal conocida como Los Mexicanos 3.0, que en realidad corresponde a la facción de Los Lobos de Ecuador, marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen transnacional en Perú. La operación, ejecutada por la Policía Nacional del Perú (PNP) en coordinación con autoridades de Ecuador, permitió desarticular una célula que había extendido su influencia sobre el sector transporte y la extorsión en Lima.

Durante las diligencias, el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, precisó en declaraciones a Buenos Días Perú de Panamericana Televisión que la cooperación con la policía ecuatoriana incluyó el intercambio de videos, pruebas y procedimientos especiales, controlados bajo estricto sigilo.

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“Ya se tenía información relevante, importante, verificada, porque se ha hecho todos los procedimientos especiales para obtener los videos y todo lo que se ha podido obtener en un trabajo especial”, afirmó Revoredo, señalando la colaboración directa con los enviados de Ecuador presentes en Lima para el cruce de datos y seguimiento de los implicados.

Las pesquisas han permitido establecer que las actividades del grupo abarcaron una docena de ataques armados contra conductores y trabajadores del sector transporte. Según el general Revoredo, las entrevistas preliminares realizadas a los detenidos han identificado más de 10 hechos de sangre en diferentes puntos a nuestros hermanos transportistas, cifra que podría aumentar conforme avance la investigación transnacional.

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Agentes de la Policía Nacional del Perú detienen a miembros de la facción 'Los Mexicanos 3.0' de 'Los Lobos', implicados en extorsión y ataques al sector transporte en Lima. (Composición: Infobae Perú)

Caen ‘Los Mexicanos 3.0′ tras operación internacional entre Perú y Ecuador

El operativo de detención se concretó tras meses de seguimiento por parte de la División de Investigación de Extorsiones bajo el mando del coronel José Obando. El apoyo de las autoridades ecuatorianas fue clave en la consolidación de las pruebas y el cruce de información. Como detalló el general Revoredo al medio Buenos Días Perú, la operación se basó en una coordinación “silenciosa y reservada” y el trabajo conjunto permitió identificar el vínculo entre los implicados en Lima y las redes directivas en Ecuador.

Un grupo de policías ecuatorianos se desplazó a Perú para afianzar la cadena de custodia y certificar formalmente las conexiones entre los detenidos y la organización madre en Ecuador. Según Revoredo, “una vez que se objetiviza, ellos han venido acá, se contrata y el día de ayer se realiza esta operación”, confirmando la participación directa de ambos cuerpos policiales en la detención de los cabecillas.

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Las autoridades detallaron que la actual ofensiva responde a la transformación de los mercados criminales en la región. Revoredo afirmó que la presencia de Los Lobos de Ecuador corresponde a un ciclo en el que, tras los operativos que golpearon a redes colombianas y venezolanas, el espacio fue ocupado por esta organización ecuatoriana. “Estos transnacionales, como organizaciones criminales tan letales como Los Lobos de Ecuador, han penetrado este espacio y quieren tomar la supremacía”, declaró el jefe de Dirincri.

Banda criminal reclutaba adolescentes para cometer homicidios

En el centro del caso figura Eric, sindicado como cabecilla local de la célula peruana y responsable de incorporar a menores en labores de sicariato y extorsión. De acuerdo con lo informado por el general Revoredo y el coronel José Obando a Buenos Días Perú, dos adolescentes—uno de ellos mujer—fueron captados y sometidos a tareas ejecutivas de la organización, incluyendo homicidios vinculados a la disputa del control de rutas de transporte y el cobro violento a empresas informales.

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Una mano gigante manipula a tres adolescentes como marionetas, simbolizando la captación de menores por bandas criminales que los involucran en violencia, uso de drogas y delincuencia organizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El coronel José Obando reveló que ambos “habrían sido parte de esta banda criminal que se estaría dedicando a ejecuciones materiales, no solamente que atenta contra unidades de transporte público, sus usuarios, los choferes, vinculados a varios casos de sicariato”. Al presentar la operación, detalló que, junto a los adolescentes, también fue detenido un ciudadano ecuatoriano, clave en la estructura del grupo. Las comunicaciones interceptadas y los audios obtenidos de los teléfonos celulares de los detenidos permitieron reconstruir su implicancia directa en los ataques investigados.

Estos menores, según la evidencia preliminar, habrían cometido hasta tres homicidios cada uno bajo contrato, conducta que fue “espontáneamente señalada por los propios menores” durante sus declaraciones ante la policía. El cabecilla Eric, por su parte, es vinculado tanto material como intelectualmente a la agresión armada ocurrida el 24 de marzo en Ate, donde cinco personas resultaron gravemente heridas.

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Los Mexicanos 3.0: red criminal detrás de ataques a transportistas

La banda actuaba bajo un esquema mixto, combinando funciones ejecutivas (ajustes de cuentas, sicariato, intimidación física) y estrategias de extorsión digital y presencial. Sus principales objetivos eran sindicatos de transporte, líneas informales y choferes, a quienes exigían pagos bajo amenaza de violencia letal.

Sicarios abren fuego contra la casa de un empresario en un presunto caso de extorsión. Una persecución policial culminó con la captura de dos miembros de 'Los Mexicanos', la banda criminal detrás del atentado. En el operativo se incautó un arma de fuego y municiones. | Video: Latina

El general Revoredo, al detallar el surgimiento de estos “mercados criminales” en competencia, destacó que “van buscando otros socios criminales, o entre ellos se van relevando criminalmente. Es así que esta presencia de este irrecuperable del perfil de otro extranjero como Mamú y otros vienen acá a asociarse, a dirigir estos mercados criminales en la parte intelectual y ejecutiva”. Esto ha facilitado la penetración de los brazos armados juveniles en sectores vulnerables del transporte limeño.

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La intervención más reciente permitió, según Dirincri, retirar de circulación a una fracción del brazo armado de Los Lobos de Ecuador, pero la cifra de víctimas sólo en el sector transporte ya supera los diez casos confirmados de ataques armados en Lima y ciudades del interior. El avance del proceso judicial y la colaboración con autoridades de Ecuador buscan documentar nuevos hechos y determinar el impacto real de esta red criminal en el espacio público peruano.