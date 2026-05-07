Tiktoker en coma inducida con derrame cerebral luego de ser atropellada: Su familia enfrenta deuda millonaria

Tiktoker venezolana en coma inducido tras accidente en Comas.

Los días de mayo se tiñeron de incertidumbre para la familia de Danniley Escalona Silva, una influencer venezolana conocida en TikTok como ‘Chamita Nany’.

Tras una transmisión en vivo con sus seguidores, la joven decidió salir a comprar comida cerca de su vivienda en Collique, Comas. Junto a su pareja, abordó una motocicleta para recorrer unas cuadras. El trayecto se interrumpió abruptamente cuando una camioneta conducida por Luis Alberto Tantarruna Cuenca embistió al vehículo en el que se desplazaban.

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El impacto fue tan fuerte que, según el relato de la madre recogido por Latina Noticias, la víctima salió despedida a más de una cuadra. Al llegar al Hospital Sergio Bernales, la familia supo que la joven había ingresado directamente en estado de coma inducido.

Los médicos diagnosticaron derrame cerebral, fracturas múltiples, mandíbula desprendida, cadera comprometida, columna afectada y perforación pulmonar. La salud de la influencer se convirtió en una prioridad para el personal sanitario, que intenta estabilizarla frente a constantes complicaciones.

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“Mi hija se encuentra en estado de coma inducido en el área de UCI, con un derrame cerebral y múltiples fracturas”, declaró Danibell Silva, madre de la joven, en entrevista con el canal. La gravedad de las lesiones le impide ser sometida a las operaciones que necesita.

“Ella ya lleva una semana acá y no ha avanzado nada, cada día le salen cosas nuevas y siguen pidiendo medicamentos”, agregó Silva, quien permanece en el hospital esperando un avance favorable en el estado clínico de su hija.

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Tiktoker venezolana en coma inducido tras accidente en Comas.

Deuda y justicia

La situación económica de la familia se deterioró con rapidez. Danniley Escalona Silva no cuenta con SIS ni con seguro médico, lo que ha llevado a una acumulación de gastos médicos superiores a 4.000 soles durante la primera semana de internación. “

La cuenta iba a 1900 soles los primeros dos días, para pasarla a UCI eran 2000 soles aparte y ha seguido corriendo”, relató la madre. La familia depende de donaciones y del apoyo de la comunidad digital para cubrir medicinas, insumos básicos y deudas crecientes.

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Al drama médico se suma la imposibilidad de formalizar una denuncia en la comisaría El Progreso. De acuerdo con el testimonio recogido por Latina, las autoridades no aceptaron la denuncia inicial argumentando que ya existía una investigación abierta.

Además, la madre denunció que el responsable del atropello no fue detenido y cuestionó la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) del conductor. Según la información policial trasladada a la familia, el seguro solo atendería a los pasajeros del vehículo y no a terceros, versión que fue puesta en duda durante la entrevista.

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El estado de salud de la joven contrasta con el de su pareja, quien sufrió golpes y raspaduras menores. Ninguno llevaba casco al momento del accidente. La madre transmitió la incertidumbre ante el pronóstico médico.

“Si se salva, puede quedar en un estado crítico, vegetal o parapléjica, pero el doctor dice que ellos están haciendo lo posible”, lamentó la mujer.

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La comunidad de seguidores de ‘Chamita Nany’ inició campañas para recaudar fondos y exigir que el conductor asuma las responsabilidades correspondientes. Si estás dispuesto a ayudar a ‘Chamita Nany’, puedes hacerlo a través de este número 931 010 603.