Perú

Puno: Trabajadores de hospital acusados de entrar en estado de ebriedad a la sala de quirófano

Un video difundido en redes sociales muestra a personal del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno en aparente estado de ebriedad en el área de quirófanos. La dirección del centro inició una investigación y reforzó los controles internos para evitar nuevos incidentes

Guardar
Google icon
Trabajadores de hospital entraron en estado de ebriedad a la sala de quirófano.
Trabajadores de hospital entraron en estado de ebriedad a la sala de quirófano.

Desde Puno se viralizó un video que muestra a presuntos trabajadores del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón en aparente estado de ebriedad dentro del área de quirófanos, uno de los espacios más sensibles para la atención médica.

El material audiovisual, compartido en redes sociales, generó preocupación en la comunidad local y puso en entredicho los mecanismos de control dentro del principal centro de salud de la región.

PUBLICIDAD

El director del hospital, Jean Paul Valencia Reynoso, confirmó que la institución tomó conocimiento del video el último fin de semana y, desde el lunes siguiente, inició un proceso administrativo para esclarecer el caso e identificar a los involucrados.

Valencia Reynoso detalló que la Secretaría Técnica y el área de Recursos Humanos lideran las investigaciones para evitar errores en el proceso y garantizar la rigurosidad de las diligencias.

PUBLICIDAD

Según la información oficial, el video mostraría a al menos cuatro personas en el área de quirófanos. Aunque la fecha exacta de la grabación aún no ha sido confirmada, las autoridades señalaron que los hechos habrían ocurrido a inicios de mayo.

La situación se agrava por tratarse de una zona crítica, donde cualquier acción fuera de protocolo puede impactar directamente en la seguridad de los pacientes y el correcto funcionamiento del hospital.

Hasta el momento, se ha identificado a uno de los trabajadores que aparece en el video. Las diligencias incluyen la toma de declaraciones, la revisión de registros internos y la corroboración de identidades, un proceso que enfrenta dificultades debido al uso de indumentaria médica que dificulta el reconocimiento.

Las autoridades no descartan la posibilidad de sanciones que pueden llegar hasta la destitución de los responsables y, dependiendo de los resultados de la investigación, la notificación a instancias externas como la Fiscalía.

Hospital Regional “Manuel Núñez Butrón” de Puno.
Hospital Regional “Manuel Núñez Butrón” de Puno.

Hospital refuerza controles

El incidente ha impulsado a la dirección del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón a reforzar los controles internos, especialmente durante los turnos nocturnos, fines de semana y feriados.

La administración busca evitar que hechos similares se repitan y sostiene que la investigación se desarrollará conforme a los protocolos institucionales establecidos.

Se espera contar con un primer informe preliminar en los próximos días, aunque los plazos pueden variar según la complejidad del caso y la colaboración de los trabajadores involucrados.

El hospital anunció que la Secretaría Técnica continuará liderando las indagaciones y que cualquier decisión disciplinaria se comunicará una vez concluidas todas las diligencias.

En paralelo, se puso énfasis en la importancia de fortalecer los mecanismos de supervisión en las áreas más críticas, como los quirófanos, donde cualquier incidente puede tener consecuencias directas en la atención a los pacientes.

El caso puso la conducta del personal de salud en la región sobre el tapete y reavivó la necesidad de mantener altos estándares de profesionalismo y control en los hospitales públicos.

La dirección del nosocomio reiteró su compromiso de garantizar el correcto funcionamiento del establecimiento y la seguridad de los pacientes, en medio de la expectativa de la población local por los resultados de la investigación.

Google icon

Temas Relacionados

PunoEstado de ebriedadHospitalQuirófanoperu-noticias

Más Noticias

Diversificar cuando el mercado duda

En un portafolio concentrado, el desempeño de una sola operación puede afectar de forma relevante el resultado total. En un portafolio diversificado, el riesgo específico de cada operación pesa menos.

Diversificar cuando el mercado duda

Por segunda vez, el Congreso inhabilita por 10 años a Delia Espinoza, exfiscal que denunció ley de doble sueldo militar y policial

La decisión se adoptó con 70 votos a favor, tras la presentación de cargos contra legisladores que impulsaron el cobro simultáneo de pensiones militares y sueldos parlamentarios

Por segunda vez, el Congreso inhabilita por 10 años a Delia Espinoza, exfiscal que denunció ley de doble sueldo militar y policial

La Liga Peruana de Vóley podría salir de Lima: FPV planea disputar partidos en provincias y descentralizar el torneo

Gino Vegas, presidente de la FPV, confirmó que viene dialogando con los clubes para que el campeonato también pueda disputarse fuera de la capital

La Liga Peruana de Vóley podría salir de Lima: FPV planea disputar partidos en provincias y descentralizar el torneo

Gremios aéreos anuncian demanda por la TUUA de transferencia tras cuestionar adenda del Jorge Chávez

Las asociaciones del sector aéreo aseguran que el cobro aplicado a pasajeros en conexión ya provocó la pérdida de rutas internacionales y piden al MTC revisar integralmente las tarifas para evitar un mayor deterioro de la conectividad de Lima

Gremios aéreos anuncian demanda por la TUUA de transferencia tras cuestionar adenda del Jorge Chávez

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

El cuadro ‘crema’ afronta una dura prueba en Chile con la obligación de sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación en el Grupo B. Sigue aquí todas las incidencias del encuentro

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Por segunda vez, el Congreso inhabilita por 10 años a Delia Espinoza, exfiscal que denunció ley de doble sueldo militar y policial

Por segunda vez, el Congreso inhabilita por 10 años a Delia Espinoza, exfiscal que denunció ley de doble sueldo militar y policial

Expectativa por conocer el rival de Keiko Fujimori en segunda vuelta: la disputa sigue entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga

Delia Espinoza critica al JNE por auditoría electoral: “Está accediendo de manera parcial a las presiones”

Jefe interino de la ONPE sanciona a Fuerza Popular con casi 200 mil soles por malgastar dinero público

Fiscalía pide 4 años y 8 meses de prisión para Andrés Hurtado por presunto tráfico de influencias en caso Siucho

ENTRETENIMIENTO

Novia de Diego Chávarri lo habría perdonado y niega ruptura en redes tras polémica con Gabriela Herrera

Novia de Diego Chávarri lo habría perdonado y niega ruptura en redes tras polémica con Gabriela Herrera

Alejandra Baigorria asegura que las fechas especiales no le importan y Magaly Medina expone sus días felices: “Nadie le cree”

Magaly Medina expone audios desgarradores de vigilante tras liberación de conductora ebria en Trujillo: “Una miserable”

Magaly Medina expone dramático caso contra el doctor Hoshe Joo tras muerte de ingeniero de 40 años por cirugía bariátrica

Renato Rossini Jr. lanza dura acusación contra Mónica Torres y ella le responde: “Te están adiestrando muy bien”

DEPORTES

La Liga Peruana de Vóley podría salir de Lima: FPV planea disputar partidos en provincias y descentralizar el torneo

La Liga Peruana de Vóley podría salir de Lima: FPV planea disputar partidos en provincias y descentralizar el torneo

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

Universitario y Maluh Oliveira llegan a un acuerdo en la continuidad de la brasileña para la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Ricardo Gareca describe a los clubes grandes de Perú: “Universitario es como Boca Juniors o River Plate, junto a Alianza Lima son muy populares”

A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido HOY: partido en Chile por fecha 4 del Grupo B de Copa Libertadores 2026