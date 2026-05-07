Sujeto es detenido por no devolver iPhone que su expareja le regaló y su madre lo defiente: “Desgraciada”

Madre defiende a joven detenido por presunta disputa de un iPhone con su expareja: “Desgraciada”. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Un incidente ocurrido en la ciudad de Chancay, al norte de Lima, se viralizó en redes sociales luego de que un joven fuera detenido por presuntamente negarse a devolver un iPhone que, según trascendió, había sido un regalo de su expareja durante la relación sentimental que mantenían.

De acuerdo con videos difundidos en plataformas digitales, agentes de la Policía Nacional intervinieron al hombre en plena vía pública mientras este discutía con su expareja y otras personas presentes. Durante el procedimiento, el intervenido cuestionó la intervención policial y aseguró que estaba siendo detenido “por un celular”. “Por huevadas lo andan deteniendo, por un celular”, se le escucha decir en las imágenes compartidas en redes sociales.

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Una disputa amorosa por un celular escala hasta requerir la presencia de la policía. Un hombre es sometido y arrestado mientras su madre protagoniza un altercado con la pareja de este, revelando un conflictivo trasfondo en la relación. (Crédito:X/@solopasaenperu)

Madre del detenido insultó a la expareja

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la reacción de la madre del joven, quien defendió públicamente a su hijo y lanzó insultos contra la expareja del detenido. “Desgraciada. Mira lo que le haces a mi hijo”, gritó la mujer mientras seguía el procedimiento policial y encaraba a la denunciante.

En los videos también se escucha a la madre afirmar que su hijo ya no quería mantener una relación con la joven. “Él no quiere estar contigo, métete en la cabeza”, expresó durante la discusión. La escena ocurrió frente a testigos y personas que grababan el hecho, mientras algunos preguntaban a los agentes cuál era el motivo exacto de la intervención.

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Chancay: sujeto termina detenido por no devolver celular a su expareja y video se viraliza. (Foto: Difusión)

Sujeto no quería devolver costoso celular

El joven insistió en que el problema se originó únicamente por el teléfono móvil y afirmó que la denunciante era su expareja. “Es un chongo por un celular, nada más”, respondió cuando fue consultado por personas que se encontraban en el lugar. En otro momento también señaló: “Mi expareja”, al ser interrogado sobre la relación que mantenía con la mujer involucrada.

Según publicaciones difundidas en redes sociales, la denunciante acudió a la comisaría para reclamar la devolución del equipo móvil, cuyo valor asciende a varios miles de soles. Las mismas versiones indican que el intervenido se habría negado a entregar el dispositivo, situación que motivó la actuación policial.

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“Por un celular”: joven es intervenido tras disputa con su expareja por un iPhone regalado. (Foto: Difusión)

Caso abrió debate en redes sociales

El incidente generó múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre si un regalo entregado durante una relación sentimental debe devolverse tras una ruptura. Algunos comentarios respaldaron la postura del joven al considerar que el teléfono fue entregado como obsequio, mientras que otros señalaron que el equipo debía ser restituido a la expareja.

Hasta el momento, no se han difundido detalles oficiales sobre una eventual denuncia formal o investigación fiscal relacionada con el caso. Sin embargo, la difusión de los videos convirtió el episodio en uno de los temas más comentados en plataformas digitales durante las últimas horas.

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Policía interviene a hombre acusado de quedarse con iPhone de su expareja en medio de fuerte discusión. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)