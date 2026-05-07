Perú Deportes

La Liga Peruana de Vóley podría salir de Lima: FPV planea disputar partidos en provincias y descentralizar el torneo

Gino Vegas, presidente de la FPV, confirmó que viene dialogando con los clubes para que el campeonato también pueda disputarse fuera de la capital

Guardar
Google icon
Partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 podrían jugarse fuera de Lima.
Partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 podrían jugarse fuera de Lima. Crédito: FPV

La Liga Peruana de Vóley se perfila para vivir una nueva etapa de crecimiento a partir de la próxima temporada. Tras el notable impulso mediático, deportivo y comercial que ha experimentado el campeonato en los últimos años, la Federación Peruana de Vóley (FPV) ya viene evaluando nuevas iniciativas con el objetivo de seguir fortaleciendo y expandiendo el torneo a nivel nacional.

Uno de los principales objetivos de la FPV es descentralizar la competencia y llevar algunos partidos fuera de Lima. Así lo reveló el presidente de la federación, Gino Vegas, quien confirmó que próximamente realizará los planteamientos iniciales con los clubes para evaluar la posibilidad de disputar encuentros en distintas provincias del país.

PUBLICIDAD

Durante una entrevista con el medio ‘Momento Deportivo’, el directivo explicó que la idea todavía se encuentra en evaluación debido a los costos económicos que implicaría organizar encuentros en otras ciudades del país. Sin embargo, aseguró que existe intención de avanzar con el proyecto.

“El torneo va a mejorar, definitivamente. Vamos a conversar con los clubes y ver qué posibilidades hay de poder jugar algunos partidos en provincia. Todavía estamos explorando, porque todo esto está asociado a un coste económico”, declaró Gino Vegas.

PUBLICIDAD

Gino Vegas confirmó que está en conversaciones con los clubes para que el torneo también se pueda jugar en provincias. (Video: Momento Deportivo)

La intención de la FPV es aprovechar el notable crecimiento que tuvo la Liga Peruana de Vóley en los últimos años, tanto a nivel deportivo como mediático. La presencia de clubes tradicionales y el aumento del interés del público han convertido al campeonato en uno de los eventos deportivos más seguidos del país.

El impacto de Universitario y Alianza Lima

Durante la entrevista, Gino Vegas también resaltó el impacto que vienen generando instituciones como Alianza Lima y Universitario de Deportes en el crecimiento y la masificación de la Liga Peruana de Vóley, además del importante respaldo de los medios de comunicación y la masiva asistencia de aficionados a los coliseos.

“Tener clubes como Alianza Lima y Universitario suma, el tener a la prensa cubriendo, el público que llena el Coliseo... son valiosos. Efectivamente, estoy seguro que el próximo año la liga va a ser mejor”, comentó.

En los últimos meses, la Liga Peruana de Vóley logró importantes registros de asistencia y una gran repercusión en redes sociales, especialmente en las etapas decisivas del campeonato. El crecimiento de la rivalidad entre los clubes más populares también ayudó a incrementar el interés de los aficionados.

Universitario cayó 0-3 ante Alianza Lima, pero podría ganar en mesa
Universitario y Alianza Lima han generado un gran impacto en la Liga Peruana de Vóley. Crédito: LPV

Una liga cada vez más competitiva

Entre otros aspectos, Gino Vegas también resaltó el crecimiento competitivo del torneo y valoró el rendimiento de equipos que sorprendieron durante la temporada 2025/26. “Géminis y Atenea para mí han dado la sorpresa. El hecho que ya la ‘U’ agarró podio, ya hay un compromiso mayor. Alianza va a tener que mantenerse por el tricampeonato, y eso es bueno”, señaló.

El presidente de la FPV considera que el aumento de la competitividad entre los clubes será clave para seguir fortaleciendo la liga en los próximos años. Además, la posible realización de partidos en provincias podría acercar aún más el vóley profesional a distintas regiones del país y ampliar el alcance del campeonato.

Por ahora, la federación continuará evaluando junto a las instituciones deportivas la viabilidad económica y logística del proyecto. No obstante, la intención de descentralizar la Liga Peruana de Vóley ya comenzó a tomar fuerza y podría convertirse en una de las grandes novedades de la próxima temporada.

Google icon

Temas Relacionados

Gino VegasLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

El cuadro ‘crema’ afronta una dura prueba en Chile con la obligación de sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación en el Grupo B. Sigue aquí todas las incidencias del encuentro

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

Universitario y Maluh Oliveira llegan a un acuerdo en la continuidad de la brasileña para la Liga Peruana de Vóley 2026/27

La opuesta de 33 años, de notable rendimiento en el tramo final del último curso, seguirá integrando las filas que tendrá a su cargo Francisco Hervás

Universitario y Maluh Oliveira llegan a un acuerdo en la continuidad de la brasileña para la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Ricardo Gareca describe a los clubes grandes de Perú: “Universitario es como Boca Juniors o River Plate, junto a Alianza Lima son muy populares”

El ‘Flaco’ equiparó a la ‘U’ al nivel de los conjuntos más tradicionales de Argentina, al tiempo que destacó el fuerte arraigo de los ‘blanquiazules’ dentro del territorio peruano

Ricardo Gareca describe a los clubes grandes de Perú: “Universitario es como Boca Juniors o River Plate, junto a Alianza Lima son muy populares”

A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido HOY: partido en Chile por fecha 4 del Grupo B de Copa Libertadores 2026

La ‘U’ afronta un lance decisivo contra el actual campeón de Chile, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El equipo que se imponga quedará mejor posicionado en la lucha por la clasificación

A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido HOY: partido en Chile por fecha 4 del Grupo B de Copa Libertadores 2026

Hernán Caputto, DT de Coquimbo Unido, resalta la transformación emocional de Universitario en Libertadores: “Es otro equipo”

El entrenador del cuadro chileno subrayó el cambio anímico que experimentó el cuadro crema tras el relevo técnico y advirtió sobre el potencial ofensivo del conjunto peruano en la previa del enfrentamiento clave por la Copa Libertadores

Hernán Caputto, DT de Coquimbo Unido, resalta la transformación emocional de Universitario en Libertadores: “Es otro equipo”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Expectativa por conocer el rival de Keiko Fujimori en segunda vuelta: la disputa sigue entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga

Expectativa por conocer el rival de Keiko Fujimori en segunda vuelta: la disputa sigue entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga

Delia Espinoza critica al JNE por auditoría electoral: “Está accediendo de manera parcial a las presiones”

Jefe interino de la ONPE sanciona a Fuerza Popular con casi 200 mil soles por malgastar dinero público

Fiscalía pide 4 años y 8 meses de prisión para Andrés Hurtado por presunto tráfico de influencias en caso Siucho

José Domingo Pérez descarta alianza electoral entre Roberto Sánchez y Antauro Humala: “Está zanjado”

ENTRETENIMIENTO

Novia de Diego Chávarri lo habría perdonado y niega ruptura en redes tras polémica con Gabriela Herrera

Novia de Diego Chávarri lo habría perdonado y niega ruptura en redes tras polémica con Gabriela Herrera

Alejandra Baigorria asegura que las fechas especiales no le importan y Magaly Medina expone sus días felices: “Nadie le cree”

Magaly Medina expone audios desgarradores de vigilante tras liberación de conductora ebria en Trujillo: “Una miserable”

Magaly Medina expone dramático caso contra el doctor Hoshe Joo tras muerte de ingeniero de 40 años por cirugía bariátrica

Renato Rossini Jr. lanza dura acusación contra Mónica Torres y ella le responde: “Te están adiestrando muy bien”

DEPORTES

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

Universitario y Maluh Oliveira llegan a un acuerdo en la continuidad de la brasileña para la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Ricardo Gareca describe a los clubes grandes de Perú: “Universitario es como Boca Juniors o River Plate, junto a Alianza Lima son muy populares”

A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido HOY: partido en Chile por fecha 4 del Grupo B de Copa Libertadores 2026

Hernán Caputto, DT de Coquimbo Unido, resalta la transformación emocional de Universitario en Libertadores: “Es otro equipo”