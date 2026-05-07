La Liga Peruana de Vóley podría salir de Lima: FPV planea disputar partidos en provincias y descentralizar el torneo

Partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 podrían jugarse fuera de Lima. Crédito: FPV

La Liga Peruana de Vóley se perfila para vivir una nueva etapa de crecimiento a partir de la próxima temporada. Tras el notable impulso mediático, deportivo y comercial que ha experimentado el campeonato en los últimos años, la Federación Peruana de Vóley (FPV) ya viene evaluando nuevas iniciativas con el objetivo de seguir fortaleciendo y expandiendo el torneo a nivel nacional.

Uno de los principales objetivos de la FPV es descentralizar la competencia y llevar algunos partidos fuera de Lima. Así lo reveló el presidente de la federación, Gino Vegas, quien confirmó que próximamente realizará los planteamientos iniciales con los clubes para evaluar la posibilidad de disputar encuentros en distintas provincias del país.

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Durante una entrevista con el medio ‘Momento Deportivo’, el directivo explicó que la idea todavía se encuentra en evaluación debido a los costos económicos que implicaría organizar encuentros en otras ciudades del país. Sin embargo, aseguró que existe intención de avanzar con el proyecto.

“El torneo va a mejorar, definitivamente. Vamos a conversar con los clubes y ver qué posibilidades hay de poder jugar algunos partidos en provincia. Todavía estamos explorando, porque todo esto está asociado a un coste económico”, declaró Gino Vegas.

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Gino Vegas confirmó que está en conversaciones con los clubes para que el torneo también se pueda jugar en provincias. (Video: Momento Deportivo)

La intención de la FPV es aprovechar el notable crecimiento que tuvo la Liga Peruana de Vóley en los últimos años, tanto a nivel deportivo como mediático. La presencia de clubes tradicionales y el aumento del interés del público han convertido al campeonato en uno de los eventos deportivos más seguidos del país.

El impacto de Universitario y Alianza Lima

Durante la entrevista, Gino Vegas también resaltó el impacto que vienen generando instituciones como Alianza Lima y Universitario de Deportes en el crecimiento y la masificación de la Liga Peruana de Vóley, además del importante respaldo de los medios de comunicación y la masiva asistencia de aficionados a los coliseos.

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“Tener clubes como Alianza Lima y Universitario suma, el tener a la prensa cubriendo, el público que llena el Coliseo... son valiosos. Efectivamente, estoy seguro que el próximo año la liga va a ser mejor”, comentó.

En los últimos meses, la Liga Peruana de Vóley logró importantes registros de asistencia y una gran repercusión en redes sociales, especialmente en las etapas decisivas del campeonato. El crecimiento de la rivalidad entre los clubes más populares también ayudó a incrementar el interés de los aficionados.

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Universitario y Alianza Lima han generado un gran impacto en la Liga Peruana de Vóley. Crédito: LPV

Una liga cada vez más competitiva

Entre otros aspectos, Gino Vegas también resaltó el crecimiento competitivo del torneo y valoró el rendimiento de equipos que sorprendieron durante la temporada 2025/26. “Géminis y Atenea para mí han dado la sorpresa. El hecho que ya la ‘U’ agarró podio, ya hay un compromiso mayor. Alianza va a tener que mantenerse por el tricampeonato, y eso es bueno”, señaló.

El presidente de la FPV considera que el aumento de la competitividad entre los clubes será clave para seguir fortaleciendo la liga en los próximos años. Además, la posible realización de partidos en provincias podría acercar aún más el vóley profesional a distintas regiones del país y ampliar el alcance del campeonato.

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Por ahora, la federación continuará evaluando junto a las instituciones deportivas la viabilidad económica y logística del proyecto. No obstante, la intención de descentralizar la Liga Peruana de Vóley ya comenzó a tomar fuerza y podría convertirse en una de las grandes novedades de la próxima temporada.