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Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, revela cómo se le declaró a su pareja de 22 años: “Me aceptó en una”

El comediante revela detalles de su relación con Heydi Amado, una joven enfermera, y defiende su derecho a rehacer su vida tras la separación de Monserrat Seminario.

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Pablo Villanueva, “Melcochita”, cuenta emocionado cómo se le declaró a su pareja de 22 años y responde a las críticas por la diferencia de edad. Así vive el humorista su nueva etapa sentimental.

Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, sorprende al compartir cómo se le declaró a su pareja de 22 años y cómo afrontó la incertidumbre de ser aceptado por una mujer mucho menor.

A sus casi 90 años, el popular artista chorrillano decidió apostar por una nueva etapa sentimental, dejando atrás los prejuicios y enfocándose en su bienestar personal.

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La historia de amor entre Melcochita y Heydi Amado, una joven enfermera, ha generado debate en redes y medios de espectáculos. El humorista reveló que el inicio del romance estuvo marcado por el miedo a ser rechazado, pero la respuesta de Heydi lo llenó de alegría y confianza para oficializar la relación.

“Me aceptó en una”: el emotivo relato de Melcochita

Melcochita recordó que uno de los momentos más difíciles fue reunir el valor para confesar sus sentimientos.

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“Le dije con miedo que estaba enamorado de ella y quería que fuera mi pareja. Pensé que me iba a rechazar, pero no fue así, me aceptó en una”, relató el sonero, visiblemente emocionado.

El artista reveló que la confianza y el apoyo de Heydi fueron determinantes para dar el paso. Ambos conviven actualmente y comparten su día a día, alejados de las críticas externas. “Me echó varias botellas de aceite para que resbalen los comentarios negativos”, bromeó Melcochita, en alusión a quienes cuestionan la diferencia de edad.

Melcochita y Heydi Amado, protagonistas de una historia de amor que desafía los prejuicios. ATV: 'Magaly Tv la Firme'.
Melcochita y Heydi Amado, protagonistas de una historia de amor que desafía los prejuicios. ATV: 'Magaly Tv la Firme'.

La voz de Heydi Amado: “La edad se respeta, el amor se siente”

Por su parte, Heydi Amado valoró el apoyo y la atención que Melcochita le brinda. “La diferencia de edad está ahí, no podemos ocultarla, pero se respeta. Yo amo cómo es él, una persona detallista. Hay mucha comunicación entre los dos. Cuando iba a su casa, lo atendía y cuidaba”, contó la joven sobre la convivencia con el sonero.

Heydi recalcó que la sinceridad y el trato afectuoso fueron claves para que la relación avance. “Encontré en él a una persona especial que apareció en un momento importante de mi vida”, señaló, desestimando que la brecha generacional sea un obstáculo real.

Melcochita responde sin filtros a Monserrat tras decir que usa la “pastillita azul”. Captura: Magaly TV La Firme.
Melcochita responde sin filtros a Monserrat tras decir que usa la “pastillita azul”. Captura: Magaly TV La Firme.

Melcochita responde a las críticas: “Tengo derecho a rehacer mi vida”

La relación entre Melcochita y Heydi Amado no ha estado exenta de comentarios negativos, especialmente tras la reacción de Monserrat Seminario, expareja del artista y madre de sus hijas. Seminario manifestó su incomodidad y cuestionó la sinceridad del vínculo, recordando que Heydi convivió en su casa durante dos años y fue tratada como parte de la familia.

Frente a la polémica, Melcochita defendió su derecho a buscar la felicidad. “Hay que dejarse de estar escondiendo, no estoy haciendo nada de malo. Estamos intentando y probando cómo van las cosas. Estamos yendo paso a paso, sin hacerle daño a nadie”, declaró el comediante.

El artista enfatizó que su prioridad es el bienestar personal y que no se deja afectar por los comentarios de su expareja ni por las opiniones en redes sociales. “Que hablen lo que quieran, soy feliz. Tengo trabajo, salud, hay amor en mi vida y estoy siempre con Dios”, afirmó.

Magaly ironiza sobre relación de Melcochita y Heydi Amado: “¿En qué momento pasó esto?”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly ironiza sobre relación de Melcochita y Heydi Amado: “¿En qué momento pasó esto?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Un romance que genera debate familiar y mediático

La noticia del romance sorprendió especialmente por la cercanía previa de Heydi Amado al entorno de Melcochita. Monserrat Seminario reveló que la joven fue tratada como una hija en su hogar y convivió con las hijas del humorista.

“Esa chica vivió en mi casa durante dos años, trabajaba en mi casa, mis sospechas eran ciertas, la verdad siempre sale a la luz”, señaló.

Seminario también describió el impacto emocional que la noticia tuvo en sus hijas, quienes consideraban a Heydi parte de la familia. “Lo que me afecta es que mis hijas le tengan repudio a su padre, porque su papá también la crió como una hija y prácticamente se ha metido con su hija o nieta”, sostuvo. Según la expareja, las niñas lloraron y vomitaron al enterarse de la relación de su padre con la joven.

La aún esposa de Melcochita aseguró que la joven cercana al cómico estaría administrando su dinero y enviando órdenes sobre sus gastos familiares. ATV/ Magaly TV La Firme.

Proyectos a futuro y convivencia diaria

A pesar de la controversia, Melcochita y Heydi Amado apuestan por su relación y han conversado sobre la posibilidad de formar una familia. “Lo hemos conversado, vamos a ver qué pasa”, comentaron ambos, dejando abierta la puerta a nuevos proyectos personales.

El humorista destacó la importancia del apoyo recibido en esta etapa. “Es una persona buena, cariñosa, educada y me trata muy bien. Me cocina, me viste y me engríe como si fuera un niño”, compartió Melcochita, dejando claro que la atención y el cuidado de Heydi lograron conquistarlo por completo.

Pablo Villanueva ‘Melcochita’ presenta oficialmente a su nueva pareja y cuenta cómo es su vida privada. Captura: ATV.
Pablo Villanueva ‘Melcochita’ presenta oficialmente a su nueva pareja y cuenta cómo es su vida privada. Captura: ATV.

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