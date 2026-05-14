Triple choque en Chancay: cámaras captan impactante accidente en la Panamericana Norte que dejó varios heridos

La circulación quedó restringida durante varias horas mientras peritos realizaban diligencias para determinar la causas del siniestro. // Video: Konectatvchancay 2.0

Un accidente en Chancay generó momentos de pánico durante la madrugada de este jueves 14 de mayo, luego de que un bus interprovincial protagonizara un triple choque en la Panamericana Norte, a la altura del kilómetro 79, en la provincia de Huaral. El siniestro dejó varios heridos de consideración, aunque no se reportaron víctimas mortales, y volvió a encender las alertas sobre la seguridad en esta transitada vía.

Lo que más ha impactado a los usuarios es que el hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes ya circulan ampliamente y muestran el preciso instante en que se desencadena el choque. En los videos se aprecia cómo una maniobra imprudente en plena carretera, con alto flujo de vehículos pesados, termina generando una colisión múltiple que pudo tener consecuencias fatales.

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Cámaras captaron el momento exacto del triple choque en Chancay

Composición: Infobae Perú

Las imágenes de videovigilancia evidencian que un semi tráiler intentó realizar un giro en “U” en plena Panamericana Norte, invadiendo el paso de un bus interprovincial que se dirigía de Chiclayo a Lima. En cuestión de segundos, el ómnibus impacta contra el vehículo pesado y luego contra un segundo camión cargado de maíz, desatando una escena de caos en la vía.

Según testigos y pasajeros, el conductor del bus reaccionó rápidamente e intentó maniobrar para reducir la fuerza del impacto, lo que habría evitado una tragedia mayor. Aun así, el choque dejó al chofer herido y a otros ocupantes con contusiones de distinta gravedad, quienes fueron atendidos en el lugar por personal del SAMU y trasladados a centros de salud cercanos.

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Tras el accidente, agentes de serenazgo de Chancay acordonaron la zona mientras peritos de tránsito realizaban las diligencias correspondientes. El flujo vehicular quedó interrumpido por más de cuatro horas, generando congestión en uno de los tramos más utilizados del norte chico.

Transportistas y comerciantes de la zona advirtieron que este tipo de incidentes se ha vuelto más frecuente debido al incremento de vehículos interprovinciales de carga pesada que circulan hacia el Megapuerto de Chancay, lo que eleva el riesgo en una vía donde los errores de cálculo pueden terminar en accidentes de gran magnitud.

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¿Qué hacer ante un accidente de tránsito en Perú?

La colisión de un vehículo en el sector Tarapata movilizó a equipos de emergencia y causó conmoción entre los habitantes, mientras la investigación oficial busca esclarecer el motivo del siniestro| Visión Informativa

Si eres víctima o testigo de un accidente de tránsito en Perú, lo primero es asegurar la atención de los heridos. La normativa establece que todas las personas afectadas deben recibir atención médica inmediata en cualquier centro de salud, público o privado, incluso si el vehículo involucrado no cuenta con SOAT.

En casos donde el responsable se da a la fuga o no logra ser identificado, se puede recurrir al Fondo de Compensación del SOAT y CAT, administrado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual cubre gastos médicos, sepelio e indemnizaciones bajo ciertos requisitos.

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En paralelo, es fundamental reportar el accidente a la Policía Nacional del Perú (PNP) o acudir a la comisaría más cercana para dejar constancia del hecho. Esta denuncia permite iniciar las investigaciones y es clave para gestionar coberturas del seguro o eventuales reclamos. Además, se recomienda recopilar evidencias como fotos o videos del lugar, registrar datos de testigos y tener a la mano documentos personales y del vehículo.

También es importante considerar la protección legal tras el siniestro. La copia certificada de la denuncia policial es un documento indispensable para hacer seguimiento al caso, solicitar reembolsos o activar seguros. Si los gastos médicos no son cubiertos en su totalidad, la normativa establece que el responsable del accidente deberá asumirlos.

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Mantener la calma, no darse a la fuga y colaborar con las autoridades son acciones clave para garantizar tanto la atención de los afectados como el adecuado proceso legal tras un accidente de tránsito.