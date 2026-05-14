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Funcionario del Ministerio de Justicia fue arrestado por mafia de cobro de cupos en Gamarra: cartera lo despidió tras operativo

Juan José Roncagliolo, exasesor del Programa Nacional de Centros Juveniles, es acusado de integrar la supuesta organización criminal ‘Los Pulpos de La Victoria’

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La Victoria
Juan José Roncagliolo, funcionario del Ministerio de Justicia, fue arrestado y separado del cargo tras ser vinculado a una organización criminal dedicada a la extorsión y cobro de cupos en Gamarra, La Victoria

Un funcionario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha sido vinculado a una organización criminal dedicada a la extorsión de comerciantes y cobro de cupos en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria, un caso que derivó en su arresto el último lunes y en su cese del portafolio.

A través de un comunicado, el portafolio confirmó que Juan José Roncagliolo fue designado el 30 de diciembre de 2025 como asesor de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), ente responsable de administrar el Sistema Nacional de Reinserción Social para adolescentes en conflicto con la ley.

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En enero de ese año, también se le otorgaron responsabilidades en la Unidad de Gestión de Seguridad Integral de Centros Juveniles. Antes de su ingreso al PRONACEJ, Roncagliolo ocupó el puesto de subgerente de Movilidad Urbana Sostenible en la Municipalidad Distrital de La Victoria, función que desempeñó hasta diciembre de 2025.

De acuerdo con el expediente citado por un informe de América TV, durante ese periodo tenía a su cargo la propuesta de personal para el área de fiscalización, incluyendo la elaboración de listas de trabajadores “con antecedentes policiales o fiscales”, así como la supervisión del desalojo de quienes no realizaban los pagos extorsivos exigidos por la presunta red criminal conocida como ‘Los Pulpos de La Victoria’.

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La Fiscalía sostiene que Roncagliolo propuso personal con antecedentes penales para el área de fiscalización y supervisó desalojos de comerciantes que no pagaban las extorsiones exigidas por la red ‘Los Pulpos de La Victoria’

La Fiscalía sostiene que existen conversaciones que relacionan al funcionario y capitán en retiro de la Policía Nacional (PNP) con la contratación de personal destinado a actividades consideradas ilegales, po lo que ha solicitado 15 días de detención preliminar en su contra.

“Al tomar conocimiento del proceso que se le sigue por hechos vinculados a sus funciones previas a esta institución, el PRONACEJ procedió a dar por concluida su designación (...) y se dispuso el cese en el cargo de confianza de asesor de la Dirección Ejecutiva, así como la conclusión de la asignación de funciones en la Unidad de Gestión de Seguridad Integral de Centros Juveniles”, detalla el comunicado del Ministerio de Justicia.

La cartera añadió que “colaborará con las investigaciones que conduzcan las autoridades competentes, proporcionando la información y las facilidades que sean requeridas”.

‘Los Pulpos de La Victoria’: una pastora evangélica y su papel en el cobro de cupos a comerciantes de Gamarra| Panamericana

Un alcalde entre los allanados

En la misma organización criminal también fue vinculado el actual alcalde del distrito, Rubén Cano, integrante de Renovación Popular, señalado como facilitador de los delitos. El expediente fiscal indica que, bajo su gestión, la municipalidad habría permitido el ingreso de personas con antecedentes penales para supervisar áreas específicas de Gamarra.

“El alcalde dispuso el ingreso de trabajadores a la subgerencia de operaciones de fiscalización desde 2024, encargados de la administración del personal, contrataciones y pagos de haberes, favoreciendo a la organización criminal liderada por Juan Manuel Núñez Castro”, señala el documento.

La tesis sostiene que, si algún fiscalizador se oponía a la estructura criminal, podía ser asesinado, como ocurrió con el agente Deberin Chihuan Ruiz en 2023. El caso cuenta con varios testimonios en reserva que involucran a la municipalidad y a la autoridad edil, cuya vivienda fue allanada recientemente.

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