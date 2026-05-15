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Héctor Cúper traza su línea de trabajo en Universitario, consciente de las exigencias del club: ”La mentalidad es ganar todo”

El curtido adiestrador argentino de 70 años se mostró cauto en la conferencia de prensa de su presentación, pero indicó que “el esfuerzo va a ser lo máximo para lograr lo máximo” en una temporada donde el club de Odriozola añora el ansiado tetracampeonato

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Héctor Cúper compareció por primera vez ante los medios de comunicación desde su anuncio como DT de Universitario. Crédito: Universitario TV.
Héctor Cúper compareció por primera vez ante los medios de comunicación desde su anuncio como DT de Universitario. Crédito: Universitario TV.

Tras su flamante anuncio, Héctor Cúper compareció por primera vez ante los medios de comunicación como director técnico de Universitario de Deportes. El santafesino, fiel a su estilo disciplinado y sobrio, trazó las líneas maestras de lo que será su gestión en un año que no admite errores.

Cúper llega en un momento de alta sensibilidad institucional. Con el primer título de la temporada fuera del alcance, la misión del estratega es enderezar el timonel para asegurar el camino hacia el título nacional. El objetivo es histórico: convertir a la ‘U’ en el único tetracampeón del fútbol peruano. Consciente de este peso, el argentino fue claro sobre la ambición que debe regir en los pasillos de Campo Mar y en el ’Coloso de Ate’.

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”El objetivo siempre debe ser el mayor: ganar todo. Después, hay que recorrer un camino largo. La mentalidad es ganar todo lo que se nos presente. Seguramente vamos a tener que pelearla y exigirnos", afirmó el técnico con una calma que denota su vasta experiencia en finales europeas. Para él, la clave reside en la transmisión de conceptos: “El convencimiento tenemos que contagiarlo a un grupo que está acostumbrado. El esfuerzo va a ser lo máximo para lograr lo máximo”.

Héctor Cúper – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 12 mayo
Héctor Cúper llega acompañado de un cuerpo técnico de confianza con la misión de fortalecer a Universitario en el torneo local y el plano internacional. (Universitario)

Pese a haber dirigido en las ligas más competitivas del planeta, Cúper no escatimó en elogios para la magnitud del cuadro ’merengue’. Reconoció que, aunque ha estado en lugares importantes a nivel mundial, la relevancia de Universitario se percibe en cada detalle cotidiano desde su llegada a Lima. “Es un gran club. Y como gran club, nos exige a nosotros que respondamos a esa exigencia. Somos conscientes de decir dónde estamos”, subrayó.

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Un punto de incertidumbre durante la conferencia fue el conocimiento real del actual plantel. Cúper admitió ser hermético en ciertos aspectos tácticos, principalmente porque aún no ha tenido un contacto directo y formal con los futbolistas. La rapidez de su contratación lo ha obligado a trabajar a contrarreloj mediante el análisis de video.

”He visto partidos porque esto se hizo muy rápido. Hay ya en mente cosas, pero primero tenemos que tener el contacto con el plantel. Tenemos que ir dentro de un equilibrio de manera ordenada. No se puede cambiar todo de un día para el otro“, sentenció el experimentado adiestrador.

Directivo de Universitario reveló si llegada de Héctor Cúper se verá afectada tras denuncia de acreedor.
Directivo de Universitario reveló si llegada de Héctor Cúper se verá afectada tras denuncia de acreedor.

La trayectoria de Héctor Cúper

Héctor Cúper ha construido una larga carrera en el fútbol profesional basada en el orden y la disciplina. Todo empezó en 1996 con Lanús, donde salió campeón de la Copa CONMEBOL, un triunfo que le abrió las puertas del mundo.

Tras su éxito en Argentina, dio el salto a Europa para dirigir al Mallorca y luego al Valencia. A principios de los años 2000, asumió el desafío más grande de su vida al llegar al Inter de Milán, aunque en el equipo italiano no logró levantar trofeos.

Su camino lo llevó por varios clubes como el Real Betis, Parma, Aris Salónica, Racing de Santander y Al-Wasl. En 2014, decidió cambiar de rumbo y empezó a dirigir selecciones nacionales, pasando por Egipto, Uzbekistán, República Democrática del Congo y Siria.

El experimentado técnico argentino inicia su etapa con Universitario de Deportes acompañado por un cuerpo técnico de confianza, prometiendo entrega absoluta en competencias locales e internacionales y buscando fortalecer el perfil competitivo del club más laureado del Perú (Universitario)

En su lista de títulos destacan dos Supercopas de España, ganadas con el Mallorca en 1998 y con el Valencia en 1999. Sin embargo, su mayor hazaña internacional fue clasificar a la selección de Egipto al Mundial de Rusia 2018, lo que lo consagró como un técnico de jerarquía a nivel de selecciones.

¿Cuándo debutará Héctor Cúper en Universitario?

El ciclo de Héctor Cúper en Universitario de Deportes está por comenzar. Mientras el experimentado estratega argentino ultima detalles para tomar las riendas del primer equipo, Jorge Araujo se prepara para dirigir su último encuentro de forma interina este viernes 15 de mayo frente a Atlético Grau.

Tras este compromiso por el torneo local, Cúper asumirá oficialmente el mando del club de Odriozola con un desafío de máxima exigencia internacional. Su debut oficial en el banquillo ’crema’ será nada menos que ante Nacional en Montevideo, en un duelo crucial programado para el miércoles 20 de mayo a las 17:00 horas.

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