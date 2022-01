Yahaira Plasencia se hace prueba Covid y el inesperado resultado hace que pierda vuelo a Punta Cana

Yahaira Plasencia se realizó prueba Covid por un fastidioso dolor de garganta. (Foto: Captura América TV)

Tremendo susto pasó Yahaira Plasencia antes de abordar un vuelo a Punta Cana, en República Dominicana, donde debía asistir a la inauguración del hotel Margaritaville, al lado de la cantante Farina, el influencer Kunno, entre otras personalidades del espectáculo.

Todo empezó cuando la salsera se quejó con su equipo por un fastidioso dolor de garganta. De inmediato, su manager Danilo le realizó una prueba rápida de COVID-19 para asegurarse que Yahaira no estuviera contagiada.

No obstante, la ‘Reina del Totó’ y su manager quedaron sorprendidos al ver el resultado: positivo a coronavirus. Ante ello, se decidió hacerle más pruebas a la cantante, que finalmente resultaron siendo negativas.

“ Le hice la prueba rápida y dio positivo, pero para estar seguros le hicimos la PCR y antígeno y felizmente dieron negativo , afortunadamente no es coronavirus”, contó el manager para Trome.

Lamentablemente, Plasencia perdió su vuelo a Punta Cana, el cual estaba programado para las 4 .m. del lunes 10 de enero.

Recordemos que esta no es la primera vez que Yahaira pasa por un fuerte susto debido a la pandemia. En abril de 2021, la intérprete de “Y le dije no” confesó que vivió una experiencia traumática en el aeropuerto Jorge Chávez, que supuestamente la dejó marcada.

“Estaba en el aeropuerto a las 8 de la mañana, pero falleció una persona afuera, no quise viajar, me traumé de la peor manera, no viajé. Llegué a casa, estuve con mis papás y los abracé con todo el amor de mi alma. La situación está muy fea, hay que pensar mucho qué hacemos”, dijo la artista nacional en aquel entonces.

Sin embargo, sus palabras se las llevó el viento porque días después fue intervenida por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) por festejar su cumpleaños con varias personas en una casa en Cieneguilla, lo que está prohibido debido a la pandemia del coronavirus.

Para no ser descubierta, la cantante no tuvo otra opción que esconderse en la maletera de un auto para que la Policía Nacional ni las Fuerzas Armadas se la llevaran a la comisaría.

La cantante fue sorprendida en la maletera de un auto por agentes de la PNP.

Debido a este hecho, la cantante se convirtió en blanco de críticas y los usuarios no dudaron en tildarla de “irresponsable”. Durante su participación en El Artista del Año, Yahaira hizo un mea culpa y pidió nuevamente disculpas por lo sucedido.

¿JEFFERSON FARFÁN CON COVID-19?

Luego de participar de la polémica fiesta de cumpleaños Paolo Guerrero, la ‘Foquita’ tuvo que ser aislado por un fuerte resfriado que hizo encender las alarmas en la VIDENA. Aunque ya se ha descartado que el futbolista tenga coronavirus, su ex Yahaira Plasencia se solidarizó con él.

“Es un poco complicado dejar de hacer nuestras cosas (…) Depende de uno también cuidarse. Sí (le deseo lo mejor) No se lo deseo a nadie. No he tenido Covid hasta el momento, no sé lo que se siente”, comentó para América Espectáculos.

Asimismo, la salsera se refirió a los elogios que tuvo el jugador de Alianza Lima con Daniela Darcourt, a quien calificó de “maestra”. Cabe resaltar que se rumorea que existe un enfrentamiento entre las cantantes, aunque ambas ya han negado tener una mala relación.

“Siempre me van a vincular con Jefferson. Que haya elogiado a Daniela está súper bien. Daniela es una artista que está dejando en alto el nombre del Perú. En tanto, yo estoy proyectada en lo mío”, mencionó.

