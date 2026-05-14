Keiko Fujimori rechaza debatir en Chota: “Roberto Sánchez no es de allí, vive en San Borja. Que el JNE ponga las condiciones”

Durante su visita al Pueblo Joven 9 de Octubre en Chiclayo, Keiko Fujimori se pronuncia sobre la propuesta de un nuevo debate, sugiriendo como sedes Huaral o San Borja y pidiendo que el Jurado Nacional de Elecciones establezca las condiciones. | Canal N

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, rechazó este miércoles la propuesta del candidato de Juntos Por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, respecto a iniciar la ronda de debates de la segunda vuelta en la provincia de Chota (Cajamarca), a la que pertenece la localidad de Puña, lugar de nacimiento del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

“Chota es una provincia hermosa y merece todo nuestro respeto. Pero el señor Sánchez no es de Chota, no vive en Chota, él vive en (el distrito limeño de) San Borja. Entonces, ya no solamente quiere copiar el sombrero de Pedro Castillo, sino también quiere replicar el libreto del 2021”, afirmó desde Chiclayo, donde continúa su campaña.

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En abril de 2021, la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori aceptó debatir en Chota tras un reto lanzado por Castillo, su contrincante en la segunda vuelta de ese año. No obstante, ha cuestionado que ahora Sánchez intente repetir ese escenario.

“Creo que para que él se sienta cómodo podríamos hacer el debate en su lugar de origen, en Huaral o en el distrito donde él vive. Podemos hacerlo en San Borja”, añadió con ironía.

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Fujimori sugirió que el debate podría realizarse en el lugar de origen de Sánchez, como Huaral o San Borja, donde reside, y reiteró que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) definirá las condiciones y fechas

Fujimori señaló que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamará este domingo 17 de mayo los resultados oficiales, por lo que quedará habilitado para definir “las condiciones y la fecha de los debates”.

Asimismo, insistió en que la entidad organice tres encuentros antes del balotaje del próximo 7 de junio: uno con los aspirantes presidenciales, otro con las fórmulas vicepresidenciales y uno más con los grupos técnicos.

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Con el escrutinio al 99,98 %, la candidata reúne esta vez, en su cuarto intento por llegar a la presidencia, el 17,17 % de votos válidos, seguida por Sánchez con 12,03 %, con lo cual ambos son los virtuales aspirantes para el balotaje.

En tercer lugar, con unos 20.000 votos menos que Sánchez, queda Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular, con el 11,98 %.

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Con el 99,98 % del escrutinio, Keiko Fujimori lidera con 17,17 % de votos válidos y Roberto Sánchez la sigue con 12,03 %, quedando ambos como virtuales candidatos al balotaje; Rafael López Aliaga quedó tercero con 11,98 %

El proceso electoral de los pasados 12 y 13 de abril sufrió demoras en el inicio de la votación de varias horas en muchas mesas, especialmente en Lima y en Estados Unidos, que provocaron denuncias de un presunto fraude por parte de López Aliaga, quien incluso reclamó una auditoría antes de proceder con la proclamación de los resultados finales.

“Que quede en la historia que me enfrenté a todos hasta el último aliento”, publicó este jueves el exburgomaestre al aceptar su derrota en las urnas mientras el JNE rechazó de forma definitiva anular las 4.703 mesas de sufragio de la llamada “serie 900 mil”, como él solicitaba.

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Renovación Popular reconoció la resolución y anunció que “agotó todas las instancias”, por lo que su “lucha” contra el supuesto fraude electoral se trasladará al nuevo Congreso, cuya elección, sin embargo, no cuestiona.