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Héctor Cúper en su presentación como nuevo DT de Universitario: “No consulté a nadie para aceptar el reto y vengo a trabajar desde cero”

El argentino fue presentado como nuevo entrenador crema y afirmó que aceptó la propuesta sin buscar referencias, motivado por el desafío de conducir al club en la búsqueda del tetracampeonato

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Héctor Cúper – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 14 mayo
El experimentado entrenador argentino inicia su etapa al frente de Universitario de Deportes, llegando sin consultas previas y con la meta clara de trabajar desde cero para ir tras el histórico tetracampeonato nacional (Universitario)

Con una trayectoria internacional en equipos y selecciones, Héctor Cúper inició una nueva etapa en el fútbol peruano al convertirse en el entrenador de Universitario de Deportes.

Durante su presentación oficial, el técnico argentino aseguró que su llegada fue producto de una decisión inmediata. “No le pregunté a nadie. Cuando recibí la oferta, respondí con un sí rotundo”, declaró.

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Cúper subrayó su disposición a enfrentar exigencias elevadas y explicó que, a diferencia de ocasiones previas, no buscó opiniones externas sobre el club ni sobre los jugadores. Destacó la importancia del trabajo colectivo y la alineación de objetivos para alcanzar resultados, enfatizando que el esfuerzo y la dedicación serán ejes de su gestión en el equipo.

El proceso de llegada de Cúper a Universitario

Héctor Cúper – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 14 mayo
Héctor Cúper aseguró que aceptó dirigir a Universitario sin consultar referencias previas y destacó que el acuerdo con la directiva se concretó rápidamente por coincidencias en los objetivos. (Universitario)

El arribo de Héctor Cúper a Universitario de Deportes resultó inusual incluso para el propio entrenador. Acostumbrado a investigar y recabar información antes de asumir un nuevo proyecto, el argentino explicó que esta vez no buscó referencias externas. “No consulté con colegas ni con otros entrenadores. Me mencionaron Universitario de Perú y respondí de inmediato”, expresó el técnico durante la conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por directivos del club.

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Cúper relató que las negociaciones se desarrollaron con rapidez y sin mayores obstáculos, ya que tanto él como la administración encontraron coincidencia en la visión y los objetivos planteados. “No hubo ningún inconveniente en las conversaciones. Ambas partes compartimos el mismo entusiasmo”, remarcó. El entrenador, de 70 años, cuenta con una extensa carrera que incluye pasos por clubes de renombre y selecciones nacionales, pero subrayó que cada reto es distinto y requiere adaptarse al contexto en el que se encuentra.

El técnico recordó que, pese a su experiencia previa en Perú con Lanús en 1996 cuando enfrentó en un amistoso a Alianza Lima, su enfoque está puesto en el presente y en las metas inmediatas. “Lo que tengo en mente es de aquí para adelante”, afirmó, dejando claro que el pasado queda relegado ante la magnitud del desafío actual.

El tetracampeonato como objetivo y desafío profesional

Héctor Cúper – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 14 mayo
El nuevo entrenador de Universitario afirmó que la alta exigencia deportiva fue decisiva para aceptar el cargo y sostuvo que el equipo está obligado a competir por el título nacional. (Universitario)

La llegada de Cúper a Universitario de Deportes coincide con la posibilidad de que el club logre un tetracampeonato, una hazaña que añadiría un capítulo relevante en la historia de la institución. El entrenador reconoció que las metas elevadas fueron un incentivo clave para aceptar el cargo. “Siempre busco desafíos complejos y Universitario enfrenta uno de gran exigencia”, indicó el técnico, quien ha dirigido equipos con objetivos y realidades diversas a lo largo de su carrera.

Cúper sostuvo que, al asumir un nuevo rol, la responsabilidad siempre está atada a las expectativas del entorno. “No vine para aspirar a la mitad de tabla. Los objetivos aquí son diferentes y la exigencia es alta”, puntualizó. En ese sentido, recalcó que, aunque cada club tiene potenciales y contextos particulares, la ambición de competir y alcanzar títulos define el trabajo diario del cuerpo técnico y los jugadores.

El estratega remarcó que el fútbol demanda dedicación constante, tanto en clubes como en selecciones nacionales. Aseguró que su motivación no disminuyó pese al tiempo transcurrido desde su último paso por un club, ya que la pasión por el trabajo diario sigue intacta. “Si hubiera tenido dudas, no habría aceptado la propuesta”, manifestó Cúper, reafirmando su compromiso con el proyecto crema.

El entrenador evitó anticipar mensajes generales para el plantel, al señalar que prefiere transmitir sus ideas personalmente y construir la confianza de manera directa. “El primer contacto con los jugadores será clave para establecer expectativas y objetivos”, explicó.

Integración de jóvenes y estilo de gestión en el plantel

Héctor Cúper – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 14 mayo
El entrenador argentino sostuvo que buscará construir su propia visión del equipo desde cero y destacó la importancia de promover jóvenes para fortalecer a Universitario. (Universitario)

Respecto a la composición del equipo y la posibilidad de sumar talento joven, Cúper expresó que su prioridad inicial será conocer en profundidad al plantel principal. “Necesito tiempo para analizar al primer equipo. Luego, observaremos a los juveniles y evaluaremos incorporaciones”, precisó el técnico argentino, quien considera que el crecimiento institucional depende en parte de la promoción de futbolistas surgidos de las divisiones menores.

El entrenador enfatizó que no llegó con preconceptos sobre los jugadores ni buscó informes previos sobre el vestuario. “Empiezo desde cero y con expectativa máxima”, señaló, dejando en claro su intención de construir una visión propia sobre el grupo y su potencial. Para Cúper, la inclusión de jóvenes es fundamental para el desarrollo y prestigio de un club grande. “No tengo ninguna duda de que incorporar futbolistas juveniles fortalece a la institución”, agregó.

Además, subrayó la importancia de alinear las ambiciones individuales con los objetivos colectivos, destacando que el éxito solo se alcanza cuando todos los integrantes del plantel comparten una misma dirección. “Esto es un equipo de fútbol y aquí todos deben seguir una línea común”, afirmó. De acuerdo con el entrenador, la disciplina, el esfuerzo y el compromiso son valores innegociables que buscará transmitir desde el primer día de trabajo.

El debut de Cúper al frente de Universitario está previsto para el próximo partido de Copa Libertadores ante Nacional de Uruguay, instancia en la que espera iniciar un proceso sustentado en la confianza, el trabajo constante y la construcción de un grupo sólido capaz de afrontar los retos que impone la temporada.

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