Melissa Paredes sobre Rodrigo Cuba: “No tenemos una relación amical, solo cordial por nuestra hija”

Melissa Paredes aclara que no es amiga del Gato Cuba. (Foto: Latina/ Instagram)

Melissa Paredes asumió este martes 11 de enero la conducción de Mujeres al Mando, donde aclaró que no es amiga de Rodrigo Cuba, el padre de su hija. Sin embargo, señaló que tienen una relación cordial por el bien de la pequeña, pues los verán en varias oportunidades juntos, ya sea en inicio de clases o llevándola a alguno de sus talleres.

Asimismo, resaltó que no es que conversen cuando caminan con la menor, su intención es solo pasar tiempo en familia por el bienestar de la pequeña Mía.

“Por Mía llevamos una relación cordial. Como padres siempre nos van a ver en cosas de Mía, en tantas cosas que como padres tenemos que compartir, porque a ambos nos importa nuestra hija, pero más allá no tenemos una relación amical, solo cordial”, explicó Melissa Paredes.

Asimismo, señaló que su hija jamás los ha visto discutiendo, ni tampoco lo verá. “No podemos estar discutiendo, solo caminamos, hay cosas que una se guarda”, explicó.

HACE ACLARACIÓN SOBRE SUS PAREJAS

Asimismo, aprovechó para aclarar que no existe ninguna cláusula que defina si deben o no presentar a sus respectivas parejas, tal como se especuló en un medio de comunicación.

“Justo quería aclarar un punto, no hay ningún acuerdo, si alguien tiene que presentar a alguien, no hay ninguna cláusula, no existe. (...) creo que lo dos somos adultos y sabemos cómo presentar a la pareja, la niña no tiene por qué saber si es tu pareja o no, es tu amigo”, explicó.

RODRIGO CUBA NO ME PASA PENSIÓN

Además, recalcó que ambos se encargan de los gastos de la pequeña, aclarando que a ella no la mantiene nadie, pues Rodrigo y ella tienen la tenencia compartida de su hija.

“Nos dividimos mitad de semana él, mitad de semana yo, tenemos un horario específico (para estar con su hija). Ambos por su lado vemos alimentación, colegio, etc. Él (Rodrigo) no me pasa pensión a mi, , yo no le pasó pensión a él, ninguno de los dos nos pasamos pensión”, aclaró la joven, quien resaltó que no necesita el dinero de nadie para mantenerse, pues trabaja desde lo 13 años.

HACE ACLARACIÓN SOBRE AMÉRICA HOY

Después que indicara que ella no dejó la conducción, sino se la quitaron, Giovanna Valcárcel le preguntó su se había sentido defraudada. Ante esta pregunta, Melissa solo optó por guardar silencio.

“Yo creo que ayer (lunes) hubo mucho titulares de más, yo de ese tema con todo respeto prefiero guardármelo para mi, respeto a las personas que están a favor o en contra. Cada uno puede pensar lo que le parezca. Salieron unos titulares que tampoco son ciertos, vean la entrevista (a los que la critican). Yo estoy en una nueva etapa, agradecida, entiendo que hay gente que está en favor y en contra”, remarcó.

Melissa Paredes dice que no es amiga de Rodrigo Cuba, su relación es cordial solo por su hija.

MI ERROR FUE NO DECIR QUE ESTABA SEPARADA

En otro momento aclaró que entiende que la gente se muestre a favor o en contra de ella, pues sabe que cometió un error. Al ser consultada por cuál fue su error, la actriz indicó: “El no dar a conocer que no estaba separada fue el gran error”, indicó. “El error obviamente estuvo, no decir que estaba separada, yo en ningún momento dije saquen algo mío (sobre el ampay)”, acotó.

RELACIÓN DEL GATO CUBA

Melissa Paredes señaló que no sabía que su expareja era amiga de Ale Venturo, sin embargo, ahora que tienen una relación, aclaro que no es quien para dar su bendición.

“Quién soy yo para darle la bendición, no soy nadie, no me compete. Me parece una chica linda, que sean felices… ¡Qué viva el amor!”, dijo con una sonrisa nerviosa. Sobre la rapidez de su enamoramiento, la joven indicó: “El amor llega así, espontáneo. No se trata del tiempo, el amor te llega de repente”.

Finalmente resalto que la misma situación pasó ella, se enamoró de un momento a otro. “Estoy enamorada, es la verdad”, dijo.

