Brando Gallesi revela el difícil fin de su amistad con Thiago Vernal tras el rodaje de ‘Locos de amor: mi primer amor’

Brando Gallesi cuenta la divertida historia de cómo conoció a su amigo Thiago Vernal cuando eran niños y cómo esa amistad los llevó a ambos al mundo artístico. Además, reacciona a un video de sus primeros bailes juntos. Video: Youtube Ouke

Brando Gallesi atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera y no lo oculta. El actor peruano de 23 años, conocido por sus papeles en Maricucha y El regreso de Lucas, se presentó en el pódcast Ouke para hablar de su situación económica y terminó revelando algo que no había contado antes: fue víctima de bullying laboral durante el rodaje de Locos de amor: mi primer amor, la película de Tondero filmada en Uruguay y dirigida por Miguel Valladares.

El episodio le costó, entre otras cosas, la amistad con Thiago Vernal, a quien consideraba su mejor amigo dentro de la industria. Según relató Gallesi ante los conductores Carlos Orozco, Daniel Marquina y Macla Yamada, el ambiente en el set se deterioró desde el primer día. Al inicio, los excesos con alcohol eran moderados, pero con el paso de los días la situación escaló.

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“Desde que llegamos había mucho trago. Había primero sus vinitos, era tranquilo. Luego eran todos los días, los chicos salían y querían juerguear”, narró el actor. Cuando decidió poner límites y distanciarse de ese entorno, la respuesta de sus compañeros fue inmediata y contundente.

“De la nada nadie me miraba a los ojos, nadie me hablaba, me ignoraban, me cerraban el paso, me daban la espalda. Toda la química había desaparecido. Y eso me incomodó porque ya estaba comenzando a afectar también a mi trabajo”, describió. Gallesi intentó resolver la situación hablando con el director Valladares, pero no recibió respuesta ni medidas correctivas.

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Brando Gallesi denuncia bullying laboral durante el rodaje de la película ‘Locos de amor: mi primer amor’ y expone problemas en la industria del cine peruano.

“Nadie tuvo ni siquiera la decencia de decirme algo en la cara. Solamente de un momento a otro decidieron hacerme la ley del hielo. Nadie me dijo qué pasó, qué sucedió, de qué hablaron”, agregó.

El silencio de Thiago Vernal

La revelación más personal del actor fue la ruptura de su vínculo con Thiago Vernal, colega con quien compartió producciones desde 2018, cuando ambos participaron en Billy Elliot. Después trabajaron juntos en Japan, el musical (2021) y en la misma película de Tondero. Para Gallesi, Vernal no era solo un compañero de trabajo: era su mejor amigo dentro del medio.

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Ese vínculo se quebró en silencio. Cuando Gallesi hizo pública su crisis económica a través de sus redes sociales, esperaba al menos un mensaje de quienes consideraba cercanos. Ninguno llegó. “He hecho TikToks donde salgo pidiendo dinero. ¿Tú crees que alguien me ha escrito? ¿Crees que alguien me ha preguntado cómo estoy?”, dijo en el pódcast.

Ante un comentario en TikTok donde un usuario señalaba que él y Vernal eran grandes amigos, Gallesi respondió con tres palabras: “Ya nop”. El distanciamiento con Vernal no fue el único. El actor también reveló que su relación con la actriz Merly Morello, con quien compartió varios proyectos televisivos, atraviesa un quiebre desde hace tiempo.

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Thiago Vernal fue productor ejecutivo de Locos de amor 4.

“Bueno, igual ella tiene problemas conmigo hace mucho tiempo”, comentó, sin dar más detalles. Pese a la decepción acumulada, Gallesi evitó el rencor: “En verdad, si no me escriben, está bien, porque creo que no soy su amigo, ya me lo demostraron. Es un poco triste porque yo siempre les he deseado y les sigo deseando lo mejor. Cada uno toma sus decisiones en la vida”, expresó.

De ganar 30 mil dólares al mes a pedir ayuda en redes

La crisis de Gallesi tiene un trasfondo que él mismo se encargó de explicar con crudeza. En su punto más alto, el actor llegó a generar entre 20,000 y 30,000 dólares mensuales gracias a contratos publicitarios y campañas en redes sociales, llegando a tener hasta nueve contratos anuales activos al mismo tiempo.

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Pero en 2023, a los 20 años, tomó la decisión de abandonarlo todo para hacer un año sabático y replantear su carrera. “Llegó un punto en que tenía toda la fama, tenía amigos, tenía plata, era como el sueño y me sentí tan vacío”, confesó en Ouke. Los ahorros que había acumulado se destinaron íntegramente a financiar ese año de pausa y a sostener a su familia, hasta agotarse por completo.

A eso se sumó la falta de educación financiera que el propio actor reconoció como uno de sus principales errores. “Gané mucho dinero, ayudé a mi familia, pudimos subsistir en pandemia. Pero en realidad no estaba preparado para gestionar tanto dinero porque vengo de una familia pobre. No teníamos educación financiera”, reflexionó.

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Brando Gallesi durante su entrevista en el streaming de Carlos Orozco, narrando su experiencia. YouTube: Ouke.

Con los fondos agotados, Gallesi recurrió a sus seguidores de TikTok y publicó el QR de su cuenta bancaria para recibir aportes voluntarios. “Honestamente, no estoy pidiendo mucho ni nada por el estilo. Cada sol cuenta para mí, para darnos de comer para mí y para mi gorda”, escribió, en referencia a su perrita. El actor aclaró que no busca venderles nada a sus seguidores y que está en negociaciones con empresas para retomar su carrera actoral, aunque reconoció que esos procesos toman tiempo.