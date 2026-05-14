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Ecuador no descartó renovar a Sebastián Beccacece tras el Mundial 2026: “Logramos una armonía difícil de conseguir”

Francisco Egas, presidente de la Federación, elogió al DT argentino y se pronunció por su continuidad después de la Copa del Mundo. También habló de la lista de convocados y el itinerario en Norteamérica

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Presidente de Federación de Ecuador no descartó renovar a Sebastián Beccacece tras el Mundial 2026.
Presidente de Federación de Ecuador no descartó renovar a Sebastián Beccacece tras el Mundial 2026.

La selección de Ecuador es una de las pocas que aún no ha revelado su lista oficial de convocados para el Mundial 2026 que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México. A pesar de la reserva en torno a los nombres, el equipo y su entorno ya están inmersos en los preparativos de la máxima cita futbolística, con la mirada puesta en un grupo de la fase inicial que plantea grandes desafíos y expectativas.

En medio de este proceso, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, ha dejado claro que el proyecto liderado por Sebastián Beccacece cuenta con el respaldo institucional, aunque su continuidad más allá del Mundial dependerá de los resultados obtenidos. “Está apostando 100% a este Mundial, y nosotros igual. Dependerá del resultado la continuidad de un proyecto. Vamos a apostarle duro a luchar por este Mundial, que ojalá sea el mejor Mundial que hayamos jugado nunca, y podamos darle continuidad al proyecto”, expresó ante los medios de comunicación.

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El directivo elogió la ética de trabajo y la dedicación del técnico argentino, subrayando la armonía lograda en el plantel. “El trabajo ha sido bueno y la dinámica de la selección ha sido muy buena, la relación entre todos como grupo, con jugadores y cuerpo técnico, pero destaco de Sebastián su ética de trabajo. La cantidad de trabajo que hace y de los jugadores que observa. Es un hombre que no se queda quieto nunca y eso lo valoro muchísimo, hemos logrado una armonía en la selección que es difícil de conseguir y que yo no había vivido antes del Mundial”, comentó.

Sebastián Beccacece cuenta con el respaldo de la directiva de la FEF pese a que en los amistosos de este año consiguió un triunfo y cinco empates. - créditos: REUTERS/Cesar Olmedo/File Photo
Sebastián Beccacece cuenta con el respaldo de la directiva de la FEF pese a que en los amistosos de este año consiguió un triunfo y cinco empates. - créditos: REUTERS/Cesar Olmedo/File Photo

Itinerario de la selección de Ecuador previo al Mundial 2026

El calendario previo al Mundial 2026 está marcado por la complejidad logística derivada de la participación de varios futbolistas en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. En esa línea, Francisco Egas reconoció que la llegada tardía de estos jugadores dificultará la tarea del cuerpo técnico: “Todos esos jugadores van a llegar bastante tarde a la concentración. Eso hará que tengamos una lista más extensa para estos amistosos, para luego pulirla y terminar con una lista de 26 jugadores post amistosos en Nueva York”.

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La planificación contempla dos amistosos clave. El primero será ante Arabia Saudita el 30 de mayo en Nueva Jersey, mientras que el segundo enfrentamiento será ante Guatemala el 7 de junio en Columbus. Estos encuentros serán determinantes para definir la nómina final que viajará a la Copa del Mundo.

El itinerario, según Egas, estipula que la próxima semana el cuerpo técnico y los primeros jugadores se trasladen a Columbus. Los futbolistas que finalicen sus compromisos de club antes del 20 de mayo viajarán el día 21 desde Ecuador. El resto del plantel se sumará directamente en función del cierre de sus torneos. El 29 de mayo, la delegación viajará en vuelo chárter a Nueva York para el amistoso ante el cuadro árabe. Tras ese compromiso, el grupo regresará a Columbus y, finalmente, el 13 de junio partirán a Philadelphia para el debut mundialista.

Un caso especial será el de Willian Pacho y Piero Hincapié, quienes disputarán la final de la Champions League el 30 de mayo con PSG y Arsenal, respectivamente. La Federación prevé que ambos futbolistas se trasladen de inmediato a la concentración, para incorporarse a los entrenamientos el 1 de junio en Columbus.

Francisco Egas habló de la preparación y el calendario del 'tricolor' de cara a la cita mundialista. (Video: ElCrackEcuador)

Grupo de Ecuador en el Mundial 2026

El sorteo realizado el 5 de diciembre determinó que la selección de Ecuador integra el grupo E junto a tres rivales de perfiles muy distintos: Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

El debut será ante los africanos, actuales campeones de África, el 14 de junio en Philadelphia. La segunda presentación será contra los caribeños, el 20 de junio en Kansas City, y el cierre de la fase de grupos será ante los ‘teutones’, cuatro veces campeona del mundo, el 25 de junio en Nueva York.

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