Perú

¿Qué hacer si pierdes un objeto en el Metropolitano?: este es el proceso oficial de la ATU para recuperarlo

Un procedimiento regulado por la Autoridad de Transporte Urbano permite a quienes han extraviado pertenencias iniciar la gestión de devolución en la estación Central, donde el proceso contempla identificación y registro con supervisión institucional

Guardar
Google icon
Imagen GBE77VB3ZNCGRDYR6V54SCWTDM

Olvidar un objeto en el transporte público es una situación frecuente que puede generar preocupación entre los usuarios. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha establecido un protocolo específico para la recuperación de pertenencias extraviadas en el Metropolitano, tanto en buses como en estaciones. El objetivo es garantizar que los objetos hallados sean devueltos a sus legítimos propietarios de manera segura y ordenada.

El Metropolitano moviliza diariamente a miles de personas, lo que incrementa la probabilidad de extravío de objetos personales. La ATU centraliza la gestión de estos casos y ofrece a los usuarios canales formales de consulta y reclamo, priorizando la transparencia en el proceso.

PUBLICIDAD

En la actualidad, la ATU custodia alrededor de 500 objetos y documentos olvidados por los pasajeros en lo que va del año. Según la entidad, cualquier usuario que haya extraviado una pertenencia puede realizar el trámite de recuperación en la estación Central, ubicada en el Centro de Lima, siguiendo un procedimiento regulado que incluye verificación de identidad y registro documental.

Requisitos para recuperar objetos perdidos en el Metropolitano

Todo objeto perdido o encontrado en los buses o estaciones del Metropolitano es entregado al personal autorizado, quien lo traslada a la estación Central para su resguardo. Esta dispone de una oficina exclusiva para la custodia de estos artículos. Los usuarios que deseen recuperar una pertenencia deben presentarse en este punto con un documento que acredite su identidad y, de ser posible, una descripción precisa del objeto extraviado.

PUBLICIDAD

Hombre de ATU con chaleco azul y blanco entrega un bolso de mano color crema a una mujer sonriente, bajo un letrero que dice 'Objetos Perdidos'
Un trabajador de la ATU entrega un bolso a su propietaria en la oficina de objetos perdidos de la Estación Central, destacando el exitoso protocolo de la entidad para recuperar pertenencias extraviadas en el Metropolitano. (Foto: ATU)

El proceso consiste en la identificación del artículo por parte del propietario, la firma de un acta de recepción y la toma de una fotografía como constancia de la entrega. Este protocolo busca asegurar que las pertenencias sean devueltas a quienes puedan demostrar su legítima propiedad, minimizando posibles controversias. La verificación se realiza en presencia de personal de la ATU y se documenta detalladamente cada paso.

Para facilitar la recuperación, la ATU recomienda a los usuarios notificar de inmediato cualquier pérdida al personal de campo o en las ventanillas de atención de la estación Central. Esta acción rápida incrementa significativamente la probabilidad de éxito en la localización del objeto.

Horarios y canales disponibles para recuperar objetos perdidos en el Metropolitano

La atención presencial para la recuperación de objetos perdidos se realiza en la estación Central de lunes a viernes, en dos turnos: de 8:30 a 13:00 y de 14:00 a 17:30. La entidad destaca la importancia de acudir dentro de estos horarios para agilizar el proceso y evitar demoras.

Mesa de madera con objetos perdidos: celulares, billeteras, gafas, mochilas, un laptop, olla arrocera y documentos de identidad
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) exhibe una muestra de los cerca de 500 objetos y documentos olvidados por los usuarios del Metropolitano que actualmente custodia en su oficina de la estación Central en Lima. (Foto: ATU)

Además del canal presencial, la ATU pone a disposición la línea telefónica (01) 203-9000, opción 1, para orientación y consultas. Este servicio está habilitado de lunes a sábado entre las 7:00 y las 19:00, así como domingos y feriados de 8:00 a 16:00. Los usuarios pueden recibir información sobre el estado de sus pertenencias y los pasos a seguir para su recuperación.

El sistema de atención telefónica permite a la ciudadanía resolver dudas sin necesidad de desplazarse, optimizando los tiempos y recursos de quienes han extraviado algún objeto. La ATU recalca que, en caso de pérdida, es recomendable comunicarse lo antes posible para registrar el incidente y recibir asesoría directa.

El Alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, ofrece declaraciones a medios de comunicación en el lugar de la construcción. La información en pantalla detalla que la obra de 2,8 km interconectará el Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima.

ATU registra cerca de 500 objetos perdidos en el Metropolitano durante el año

Durante el año en curso, la ATU ha registrado la custodia de aproximadamente 500 objetos y documentos olvidados en buses y estaciones del Metropolitano. Entre las pertenencias más habituales figuran billeteras, mochilas, llaves, documentos de identidad y dispositivos electrónicos. Todos estos elementos permanecen bajo resguardo en la estación Central hasta que sus propietarios los reclamen.

La ATU exhorta a los usuarios a extremar el cuidado de sus pertenencias durante sus desplazamientos. En caso de encontrar algún objeto ajeno dentro de las unidades o estaciones, solicita que sea entregado inmediatamente al personal identificado de la institución. La colaboración ciudadana es fundamental para garantizar que los objetos extraviados puedan regresar a manos de sus dueños en el menor tiempo posible.

Temas Relacionados

Autoridad de Transporte UrbanoObjetos PerdidosATUMetropolitanoperu-noticias

Más Noticias

Héctor Cúper explica el estilo que implementará en Universitario: “Tengo sistemas, pero hay que tener un plan ‘B’ e incluso me puedo adaptar”

El longevo entrenador argentino, de 70 años, ha resumida en una amplia rueda de prensa todo lo que quiere volcar en Ate. También fue muy enfático en la relación con el plantel. “El trato arranca desde una base, que es el equipo”, aclaró

Héctor Cúper explica el estilo que implementará en Universitario: “Tengo sistemas, pero hay que tener un plan ‘B’ e incluso me puedo adaptar”

Lupus en Perú: cerca de 20,000 personas enfrentan el reto de convivir con esta enfermedad autoinmune

El lupus afecta principalmente a mujeres jóvenes, con diagnósticos tardíos y complicaciones que exigen mayor atención en detección y acceso a tratamiento

Lupus en Perú: cerca de 20,000 personas enfrentan el reto de convivir con esta enfermedad autoinmune

Sorteo de la Tinka: resultados y la jugada ganadora del miércoles 13 de mayo

Después de que el Pozo Millonario quedara sin ganador el pasado domingo 10, La Tinka vuelve a captar la atención de los apostadores con un nuevo sorteo

Sorteo de la Tinka: resultados y la jugada ganadora del miércoles 13 de mayo

Héctor Cúper en su presentación como nuevo DT de Universitario: “No consulté a nadie para aceptar el reto y vengo a trabajar desde cero”

El argentino fue presentado como nuevo entrenador crema y afirmó que aceptó la propuesta sin buscar referencias, motivado por el desafío de conducir al club en la búsqueda del tetracampeonato

Héctor Cúper en su presentación como nuevo DT de Universitario: “No consulté a nadie para aceptar el reto y vengo a trabajar desde cero”

Carlos Alcántara se une a Once Machos, el equipo de fútbol de Aldo Miyashiro: "Siempre me veía yo en este equipo"

El actor y comediante peruano, conocido como 'Cachín', se incorporó al equipo de fútbol liderado por su colega y coprotagonista de La Gran Sangre, con quien comparte rodaje en estos días

Carlos Alcántara se une a Once Machos, el equipo de fútbol de Aldo Miyashiro: "Siempre me veía yo en este equipo"
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori rechaza debatir en Chota: “Roberto Sánchez no es de allí, vive en San Borja. Que el JNE ponga las condiciones”

Keiko Fujimori rechaza debatir en Chota: “Roberto Sánchez no es de allí, vive en San Borja. Que el JNE ponga las condiciones”

“Me enfrenté hasta lo último”: Rafael López Aliaga admite su derrota electoral tras gritos de fraude, insultos y llamado a insurgencia

Cambio del jefe del INPE: Ministerio de Justicia envía a José Balcázar propuesta de relevo y solo resta la firma presidencial

Funcionario del Ministerio de Justicia fue arrestado por mafia de cobro de cupos en Gamarra: cartera lo despidió tras operativo

Roberto Sánchez reta a Keiko Fujimori a iniciar los debates de segunda vuelta en Chota, tierra de Pedro Castillo

ENTRETENIMIENTO

Carlos Alcántara se une a Once Machos, el equipo de fútbol de Aldo Miyashiro: "Siempre me veía yo en este equipo"

Carlos Alcántara se une a Once Machos, el equipo de fútbol de Aldo Miyashiro: "Siempre me veía yo en este equipo"

Abogada de Christian Cueva desmiente que futbolista no haya pagado el colegio de sus hijos: “La deuda fue generada por Pamela López”

Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, revela cómo se le declaró a su pareja de 22 años: “Me aceptó en una”

Brando Gallesi revela el difícil fin de su amistad con Thiago Vernal tras el rodaje de ‘Locos de amor: mi primer amor’

Alessa Witchel revela el verdadero motivo detrás de su ruptura con Aldo Corzo: "Hay relaciones destinadas a terminar"

DEPORTES

Héctor Cúper explica el estilo que implementará en Universitario: “Tengo sistemas, pero hay que tener un plan ‘B’ e incluso me puedo adaptar”

Héctor Cúper explica el estilo que implementará en Universitario: “Tengo sistemas, pero hay que tener un plan ‘B’ e incluso me puedo adaptar”

Héctor Cúper en su presentación como nuevo DT de Universitario: “No consulté a nadie para aceptar el reto y vengo a trabajar desde cero”

Héctor Cúper traza su línea de trabajo en Universitario, consciente de las exigencias del club: ”La mentalidad es ganar todo”

Ecuador no descartó renovar a Sebastián Beccacece tras el Mundial 2026: “Logramos una armonía difícil de conseguir”

A qué hora juega Sporting Cristal vs FC Cajamarca: partido por fecha 15 del Torneo Apertura de Liga 1 2026