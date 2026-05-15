¿Qué hacer si pierdes un objeto en el Metropolitano?: este es el proceso oficial de la ATU para recuperarlo

Olvidar un objeto en el transporte público es una situación frecuente que puede generar preocupación entre los usuarios. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha establecido un protocolo específico para la recuperación de pertenencias extraviadas en el Metropolitano, tanto en buses como en estaciones. El objetivo es garantizar que los objetos hallados sean devueltos a sus legítimos propietarios de manera segura y ordenada.

El Metropolitano moviliza diariamente a miles de personas, lo que incrementa la probabilidad de extravío de objetos personales. La ATU centraliza la gestión de estos casos y ofrece a los usuarios canales formales de consulta y reclamo, priorizando la transparencia en el proceso.

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En la actualidad, la ATU custodia alrededor de 500 objetos y documentos olvidados por los pasajeros en lo que va del año. Según la entidad, cualquier usuario que haya extraviado una pertenencia puede realizar el trámite de recuperación en la estación Central, ubicada en el Centro de Lima, siguiendo un procedimiento regulado que incluye verificación de identidad y registro documental.

Requisitos para recuperar objetos perdidos en el Metropolitano

Todo objeto perdido o encontrado en los buses o estaciones del Metropolitano es entregado al personal autorizado, quien lo traslada a la estación Central para su resguardo. Esta dispone de una oficina exclusiva para la custodia de estos artículos. Los usuarios que deseen recuperar una pertenencia deben presentarse en este punto con un documento que acredite su identidad y, de ser posible, una descripción precisa del objeto extraviado.

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Un trabajador de la ATU entrega un bolso a su propietaria en la oficina de objetos perdidos de la Estación Central, destacando el exitoso protocolo de la entidad para recuperar pertenencias extraviadas en el Metropolitano. (Foto: ATU)

El proceso consiste en la identificación del artículo por parte del propietario, la firma de un acta de recepción y la toma de una fotografía como constancia de la entrega. Este protocolo busca asegurar que las pertenencias sean devueltas a quienes puedan demostrar su legítima propiedad, minimizando posibles controversias. La verificación se realiza en presencia de personal de la ATU y se documenta detalladamente cada paso.

Para facilitar la recuperación, la ATU recomienda a los usuarios notificar de inmediato cualquier pérdida al personal de campo o en las ventanillas de atención de la estación Central. Esta acción rápida incrementa significativamente la probabilidad de éxito en la localización del objeto.

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Horarios y canales disponibles para recuperar objetos perdidos en el Metropolitano

La atención presencial para la recuperación de objetos perdidos se realiza en la estación Central de lunes a viernes, en dos turnos: de 8:30 a 13:00 y de 14:00 a 17:30. La entidad destaca la importancia de acudir dentro de estos horarios para agilizar el proceso y evitar demoras.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) exhibe una muestra de los cerca de 500 objetos y documentos olvidados por los usuarios del Metropolitano que actualmente custodia en su oficina de la estación Central en Lima. (Foto: ATU)

Además del canal presencial, la ATU pone a disposición la línea telefónica (01) 203-9000, opción 1, para orientación y consultas. Este servicio está habilitado de lunes a sábado entre las 7:00 y las 19:00, así como domingos y feriados de 8:00 a 16:00. Los usuarios pueden recibir información sobre el estado de sus pertenencias y los pasos a seguir para su recuperación.

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El sistema de atención telefónica permite a la ciudadanía resolver dudas sin necesidad de desplazarse, optimizando los tiempos y recursos de quienes han extraviado algún objeto. La ATU recalca que, en caso de pérdida, es recomendable comunicarse lo antes posible para registrar el incidente y recibir asesoría directa.

El Alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, ofrece declaraciones a medios de comunicación en el lugar de la construcción. La información en pantalla detalla que la obra de 2,8 km interconectará el Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima.

ATU registra cerca de 500 objetos perdidos en el Metropolitano durante el año

Durante el año en curso, la ATU ha registrado la custodia de aproximadamente 500 objetos y documentos olvidados en buses y estaciones del Metropolitano. Entre las pertenencias más habituales figuran billeteras, mochilas, llaves, documentos de identidad y dispositivos electrónicos. Todos estos elementos permanecen bajo resguardo en la estación Central hasta que sus propietarios los reclamen.

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La ATU exhorta a los usuarios a extremar el cuidado de sus pertenencias durante sus desplazamientos. En caso de encontrar algún objeto ajeno dentro de las unidades o estaciones, solicita que sea entregado inmediatamente al personal identificado de la institución. La colaboración ciudadana es fundamental para garantizar que los objetos extraviados puedan regresar a manos de sus dueños en el menor tiempo posible.