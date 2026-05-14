Alessa Witchel revela el verdadero motivo detrás de su ruptura con Aldo Corzo: "Hay relaciones destinadas a terminar"

Alessa Witchel confirma el fin de su relación con Aldo Corzo y señala diferencias de valores como principal motivo de la ruptura.

Alessa Witchel rompió el silencio sobre el fin de su relación con el futbolista Aldo Corzo y entregó su versión de los hechos en una entrevista exclusiva con el programa Arriba mi gente. La actriz, conocida por su papel en Valentina Valiente, confirmó que la separación ocurrió hace algunas semanas y atribuyó el quiebre a una falta de alineación en valores y en la percepción de los límites dentro de la pareja.

“Creo que hay ciclos, hay relaciones que están destinadas a durar para siempre y otras que están destinadas a terminar, y esta fue así”, afirmó Witchel durante la conversación. La actriz fue cuidadosa al referirse a los detalles más íntimos del vínculo y declinó confirmar o desmentir los rumores de una posible infidelidad por parte del defensor de Universitario de Deportes.

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“Eso queda entre nosotros. Solo eso, no estábamos alineados, así que tuvo que terminar”, señaló. El romance entre Witchel y Corzose hizo público en abril de 2025, cuando ambos compartieron fotografías juntos en redes sociales.

La historia había comenzado de manera poco convencional: el capitán ‘crema’ vio a la actriz en la película Sube a mi nube, se interesó en conocerla y la contactó a través de redes sociales. Ella aceptó asistir a un partido de Universitario y desde ese encuentro el vínculo fue creciendo.

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En una reveladora entrevista exclusiva con 'Arriba Mi Gente', Alessia Wichtel rompe su silencio y habla por primera vez sobre el fin de su relación con el futbolista Aldo Corzo, explicando los detalles y las razones detrás de la separación. Video: TikTok Latina / Arriba Mi gente

Durante casi un año, la pareja se mostró en eventos públicos y se respaldó mutuamente en sus carreras, aunque siempre con un perfil relativamente bajo.

Los planes que no llegaron a concretarse

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista llegó cuando Witchel admitió que había imaginado un futuro junto al futbolista. La actriz confirmó que ambos tenían proyecciones a largo plazo, pero que la falta de coincidencia en aspectos fundamentales hizo que esos planes quedaran sin efecto.

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Ante la pregunta de si los dos miraban hacia adelante pero no lograban encajar, Witchel respondió sin dudar: “Tal cual, por eso hay que saber cuándo hay que ponerle fin a algo”.

La actriz subrayó que, cuando una relación apunta hacia el futuro, la alineación de valores y metas no es opcional. Para Witchel, ese desacuerdo fue el factor que determinó el cierre del ciclo, independientemente de los sentimientos que aún pudieran existir entre ambos.

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Alessa Wichtel envía potente mensaje tras anunciar su separación de Aldo Corzo. IG

Un mensaje sobre el respeto y los límites

Más allá de los detalles de la ruptura, Witchel aprovechó la entrevista para dejar un mensaje claro sobre lo que considera innegociable en cualquier relación. La actriz fue directa al señalar que el respeto por sus propios límites y por lo que construye fuera de la pareja no está sujeto a negociación: “Tiene que respetar lo mío”, afirmó.

Tras la separación, la actriz eliminó las fotografías en pareja de sus redes sociales y publicó mensajes orientados al crecimiento personal, con los que dejó en claro que su prioridad en esta etapa es su desarrollo profesional y su bienestar. La ruptura con Corzo cerró así un capítulo que, durante cerca de un año, fue uno de los romances más comentados en el cruce entre el espectáculo y el deporte peruano.

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