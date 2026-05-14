Perú

Alessa Witchel revela el verdadero motivo detrás de su ruptura con Aldo Corzo: "Hay relaciones destinadas a terminar"

La actriz confesó en una emotiva entrevista con 'Arriba mi gente' que la falta de coincidencia en valores y límites fue lo que marcó el final de su relación con el capitán de Universitario de Deportes

Guardar
Google icon
Una mujer rubia con un top rojo y arracadas mira directamente al frente; en la esquina superior izquierda, una foto circular de ella con un hombre en un estadio
Alessa Witchel confirma el fin de su relación con Aldo Corzo y señala diferencias de valores como principal motivo de la ruptura.

Alessa Witchel rompió el silencio sobre el fin de su relación con el futbolista Aldo Corzo y entregó su versión de los hechos en una entrevista exclusiva con el programa Arriba mi gente. La actriz, conocida por su papel en Valentina Valiente, confirmó que la separación ocurrió hace algunas semanas y atribuyó el quiebre a una falta de alineación en valores y en la percepción de los límites dentro de la pareja.

“Creo que hay ciclos, hay relaciones que están destinadas a durar para siempre y otras que están destinadas a terminar, y esta fue así”, afirmó Witchel durante la conversación. La actriz fue cuidadosa al referirse a los detalles más íntimos del vínculo y declinó confirmar o desmentir los rumores de una posible infidelidad por parte del defensor de Universitario de Deportes.

PUBLICIDAD

“Eso queda entre nosotros. Solo eso, no estábamos alineados, así que tuvo que terminar”, señaló. El romance entre Witchel y Corzose hizo público en abril de 2025, cuando ambos compartieron fotografías juntos en redes sociales.

La historia había comenzado de manera poco convencional: el capitán ‘crema’ vio a la actriz en la película Sube a mi nube, se interesó en conocerla y la contactó a través de redes sociales. Ella aceptó asistir a un partido de Universitario y desde ese encuentro el vínculo fue creciendo.

PUBLICIDAD

En una reveladora entrevista exclusiva con 'Arriba Mi Gente', Alessia Wichtel rompe su silencio y habla por primera vez sobre el fin de su relación con el futbolista Aldo Corzo, explicando los detalles y las razones detrás de la separación. Video: TikTok Latina / Arriba Mi gente

Durante casi un año, la pareja se mostró en eventos públicos y se respaldó mutuamente en sus carreras, aunque siempre con un perfil relativamente bajo.

Los planes que no llegaron a concretarse

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista llegó cuando Witchel admitió que había imaginado un futuro junto al futbolista. La actriz confirmó que ambos tenían proyecciones a largo plazo, pero que la falta de coincidencia en aspectos fundamentales hizo que esos planes quedaran sin efecto.

Ante la pregunta de si los dos miraban hacia adelante pero no lograban encajar, Witchel respondió sin dudar: “Tal cual, por eso hay que saber cuándo hay que ponerle fin a algo”.

La actriz subrayó que, cuando una relación apunta hacia el futuro, la alineación de valores y metas no es opcional. Para Witchel, ese desacuerdo fue el factor que determinó el cierre del ciclo, independientemente de los sentimientos que aún pudieran existir entre ambos.

Alessa Wichtel envía potente mensaje tras anunciar su separación de Aldo Corzo. IG
Alessa Wichtel envía potente mensaje tras anunciar su separación de Aldo Corzo. IG

Un mensaje sobre el respeto y los límites

Más allá de los detalles de la ruptura, Witchel aprovechó la entrevista para dejar un mensaje claro sobre lo que considera innegociable en cualquier relación. La actriz fue directa al señalar que el respeto por sus propios límites y por lo que construye fuera de la pareja no está sujeto a negociación: “Tiene que respetar lo mío”, afirmó.

Tras la separación, la actriz eliminó las fotografías en pareja de sus redes sociales y publicó mensajes orientados al crecimiento personal, con los que dejó en claro que su prioridad en esta etapa es su desarrollo profesional y su bienestar. La ruptura con Corzo cerró así un capítulo que, durante cerca de un año, fue uno de los romances más comentados en el cruce entre el espectáculo y el deporte peruano.

Temas Relacionados

Alessa WitchelUniversitario de DeportesAldo Corzoperu-entretenimiento

Más Noticias

César Vallejo le abre las puertas a Hernán Barcos en caso se desligue de FC Cajamarca: “Que venga, encantado”

La institución de Trujillo se ha enterado del interés de la San Martín por adquirir al ‘Pirata’ y ha reaccionado de manera inmediata a través de un mensaje externado por la Gerencia Deportiva

César Vallejo le abre las puertas a Hernán Barcos en caso se desligue de FC Cajamarca: “Que venga, encantado”

El costo oculto del desbalance municipal: cinco años de espera en el caso Jamis de Santa María del Mar

La paralización en el caso ‘Parqueadores del Sur’ afecta la recuperación de fondos municipales esenciales para uno de los principales balnearios de la capital peruana

El costo oculto del desbalance municipal: cinco años de espera en el caso Jamis de Santa María del Mar

Falleció Manuel Espinoza Vásquez, profesor viral por su frase: “Cualquiera puede ser presidente del Perú, pero no cualquiera es ingeniero UNI”

La Universidad Nacional de Ingeniería confirmó el fallecimiento del docente de Estadística, cuyas clases se viralizaron en TikTok por su estilo severo y frases directas

Falleció Manuel Espinoza Vásquez, profesor viral por su frase: “Cualquiera puede ser presidente del Perú, pero no cualquiera es ingeniero UNI”

Roberto Sánchez reta a Keiko Fujimori a iniciar los debates de segunda vuelta en Chota, tierra de Pedro Castillo

El candidato de Juntos por el Perú planteó que el primer encuentro se realice en la provincia cajamarquina, en respuesta a la iniciativa de Fuerza Popular de organizar tres debates

Roberto Sánchez reta a Keiko Fujimori a iniciar los debates de segunda vuelta en Chota, tierra de Pedro Castillo

Aeropuerto de Tarapoto será internacional: MTC revela avances y destraba proyecto en Rioja

La cartera de Transportes también informó sobre avances en los proyectos aeroportuarios de Rioja y Juanjuí, además de nuevas intervenciones viales y puentes estratégicos para fortalecer la integración y el desarrollo económico de San Martín

Aeropuerto de Tarapoto será internacional: MTC revela avances y destraba proyecto en Rioja
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Sánchez reta a Keiko Fujimori a iniciar los debates de segunda vuelta en Chota, tierra de Pedro Castillo

Roberto Sánchez reta a Keiko Fujimori a iniciar los debates de segunda vuelta en Chota, tierra de Pedro Castillo

JNE rechaza definitivamente pedido de Rafael López Aliaga para anular las mesas 900 mil

Congreso rechaza interpelar al ministro de Defensa el asesinato de cinco jóvenes en Colcabamba

JNE proclamará este domingo 17 los resultados de la primera vuelta: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarían al balotaje

Elecciones 2026: canciller pide a peruanos en el exterior ser miembros de mesa y participar en la segunda vuelta

ENTRETENIMIENTO

Pareja de André Carrillo expone en redes supuesta infidelidad del futbolista: “Estoy buscando a la dueña de este arete”

Pareja de André Carrillo expone en redes supuesta infidelidad del futbolista: “Estoy buscando a la dueña de este arete”

Macla Yamada, su pasión por la actuación y la libertad que encontró en OUKE: “El streaming me enseñó a dejar de callar para encajar”

Reik logra sold out en Lima: horarios, accesos, setlist y todo lo que debes saber del concierto en Costa 21

Brando Gallesi revela el distanciamiento de Merly Morello tras pedir ayuda económica en TikTok: “Tiene problemas conmigo”

Miguel Rebosio recuerda el juicio que enfrentó por su sexy dance con menor de edad en ‘El Gran Show’

DEPORTES

Directivo de César Vallejo niega salida de José ‘Chemo’ del Solar: “Confiamos en lograr el ascenso con él”

Directivo de César Vallejo niega salida de José ‘Chemo’ del Solar: “Confiamos en lograr el ascenso con él”

Los Chankas confirman a Walter Paolella como técnico habilitado: la Liga 1 le otorgó el carné de campo

El primer gol de Nick Fernández en la MLS despertó la atención de la selección peruana: “Tengo contacto, hay conversaciones”

Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: altas, bajas y los pases de los 11 equipos antes del inicio de la temporada

Mafer Reyes y campeones de surf piden modificar ley para recibir apoyo de la empresa privada para Lima 2027 y Los Ángeles 2028