Carlos Alcántara se une a Once Machos, el equipo de fútbol de Aldo Miyashiro: "Siempre me veía yo en este equipo"

Carlos Alcántara se integra a Once Machos, el reconocido equipo de fútbol amateur liderado por Aldo Miyashiro, sumando carisma y experiencia a la plantilla.

Carlos Alcántarase sumó a Once Machos, el equipo de fútbol amateur liderado por el actor y director Aldo Miyashiro. La incorporación fue anunciada a través de las redes sociales oficiales del club, donde se publicó un video en el que el popular ‘Cachín’ aparece en cancha con la camiseta del equipo y manda saludos a los seguidores.

“Soy Carlos Alcántara, Cachimba para los amigos. Vamos, Once Machos. Que se cuiden los malditos”, dijo el actor ante las cámaras, en un tono que rápidamente se viralizó entre sus fans. El propio Alcántara reveló que su llegada al equipo no fue repentina. Según contó, llevaba tiempo buscando la manera de sumarse y había enviado mensajes informales a Miyashiro para que lo convocara.

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El reconocido actor Carlos Alcántara, conocido como 'Cachín', cumplió su sueño y finalmente debutó con el equipo de Once Machos FC. Mira los mejores momentos de su participación, las jugadas, las risas y la increíble bienvenida del equipo. Video: Instagram Once Machos

“Feliz, feliz de estar aquí, por fin se dio. Esto ya tiene tiempo. Siempre me veía yo en este equipo, siempre le mandaba a decir al Chino: ‘Oye, dile que me llame, debería estar ahí’. Yo he jugado con él, he jugado con varios acá”, declaró el actor.

Por su parte, Miyashiro confirmó que la invitación existía desde hace un tiempo, pero que los compromisos profesionales de su colega retrasaron la primera aparición.

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La noticia de la llegada de 'Cachín' Alcántara a Once Machos se difundió en redes sociales, generando gran expectativa entre los seguidores del fútbol y el espectáculo.

“Lo invitamos y hoy día pudo venir ya porque ya terminó el rodaje. Está contento. Creo que va a seguir viniendo, porque le ha gustado el grupo”, señaló el líder del equipo. Desde las redes de Once Machos describieron la incorporación como “un refuerzo de lujo” y destacaron el talento y carisma que Alcántara aportó en su primera jornada con la camiseta del club.

Dos figuras que comparten set y cancha

La llegada de Alcántara a Once Machos se produce en un momento en que ambos actores comparten también el rodaje de La Gran Sangre, la nueva película de la saga que comenzó sus grabaciones en abril bajo la dirección de Jorge Carmona y con producción de Tondero, Capitán Pérez y Okeechobee Films.

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El ingreso de Carlos Alcántara al equipo fue producto de una invitación pendiente, retrasada por sus compromisos en el rodaje de La Gran Sangre.

El filme reúne al elenco original —Alcántara, Miyashiro, Pietro Sibille y Lucho Cáceres— junto a nuevas incorporaciones como Milett Figueroa y Salvador del Solar, y se rueda en locaciones emblemáticas de Lima, con especial énfasis en el distrito del Rímac.

El vínculo entre ambos actores, construido a lo largo de años de trabajo conjunto, encuentra ahora un nuevo espacio fuera de las cámaras. Once Machos nació como parte de la película homónima estrenada en 2017 y desde entonces se consolidó como un equipo real que compite en la Superliga Stars Fútbol 7, integrado por actores, conductores y figuras del espectáculo peruano como óscar del Portal, Yaco Eskenazi, César Seijas y Junior Silva, entre otros.

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El reconocido actor Carlos Alcántara es el nuevo fichaje del equipo de fútbol 'Once Machos', liderado por Aldo Miyashiro. ¿Será un jale de lujo o solo para un partido? ¡Entérate de todos los detalles! Video: TikTok @josepastord

Un momento personal complejo para el actor

La incorporación al equipo llega en medio de una etapa de alta exposición mediática para Alcántara, quien atraviesa su primer año como soltero tras separarse de Jossie Lindley, con quien mantuvo una relación de más de tres décadas y un matrimonio de 15 años. El actor calificó el proceso como “doloroso y duro”, aunque aclaró que la decisión fue tomada tras una larga reflexión y no a causa de terceros.

Días atrás, el actor también protagonizó un momento emotivo en el programa Yo soy de Latina, donde se quebró en vivo al reflexionar sobre su vida. “A pesar de los muchos conflictos personales que ha enfrentado a lo largo de su carrera, al margen de las cosas que pasan en la vida, uno sigue siendo el mismo”, expresó visiblemente afectado.

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Su ingreso a Once Machos parece marcar, al menos en el plano público, una vuelta a la camaradería y al disfrute junto a colegas con quienes comparte trayectoria desde hace décadas.