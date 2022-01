Tilsa Lozano anuncia que su boda con Jackson Mora será en primavera del 2022: “La luna de miel será en Hawai”

Tilsa Lozano se casará en primavera. (Foto: Instagram)

La modelo Tilsa Lozano dio detalles de lo que será su boda con Jackson Mora. La madre de dos hijos relató que se casará en primavera e irán de luna de miel a Hawái, pues un lugar que aún no conoce.

Aunque no dio una fecha exacta, Tilsa ya cuenta con emoción sobre este feliz momento. Como se recuerda, la pareja se comprometió en octubre del 2021.

“Me casaré en primavera. ¿Si será en la playa?, puede ser” , señaló a Tilsa Lozano para Mujeres al Mando.

La exjurado de El Artista del Año indicó que está haciendo ejercicios y en una estricta dieta para estar en su peso ideal el día de su matrimonio.

“Una tiene que hacer ese esfuerzo para cuando llegue el día, cambié mi alimentación y tengo una rutina de vida diferente”, detalló bastante sonriente.

“Respecto a la boda, es en primavera y es este año”, indicó en otro momento ante la insistencia de las conductoras de TV.

“¿Y el destino de la luna de miel?”, preguntaron.

“Hay un lugar que no conozco, y él tampoco conoce, que es Hawái, que siempre he querido conocer”, respondió la exVengadora.

Tilsa Lozano compartió con el programa cómo es su hogar. Asimismo, resaltó lo importante que fue que sus hijos se lleven bien con su prometido, pues considera un requisito primordial para llevar una buena relación.

EL ROMÁNTICO POST QUE LE DEDICÓ TILSA A JACKSON MORA

A inicios de enero, Tilsa Lozano publicó en su cuenta de Instagram una romántico mensaje para su prometido Jackson Mora. Aquí, la exconductora de TV habla con emoción de su próxima boda.

“Que este 2022 nos regale amor, salud, paz, sabiduría, risas y mucha fortaleza para enfrentar cada momentos juntos. Que nuestros sueños se cumplan de la mano como un gran equipo. En el 2021 te dije que sí y en el 2022 tendremos la bendición de Dios para unirnos y formar nuestra familia. Gracias por cada momento juntos Jackson Mora, estoy lista para este año y miles más a tu lado”, escribió Tilsa Lozano.

Tilsa Lozano le dedicó unas palabras a Jackson Mora. (Foto: Instagram)

LA VEZ QUE SU EX LE DEDICÓ UNAS EMOTIVAS PALABRAS

La conductora de TV tiene dos hijos, fruto de la relación que tuvo con Miguel Hidalgo, quien en mayo, por el Día de la Madre, le dedicó unas bellas palabras a través de su cuenta de Instagram.

“Hoy se celebra un día muy especial en muchas partes del mundo y se trata del Día de la Madre. Será un día de la mamá muy complejo, con muchas de ustedes muy preocupadas por la actual situación que vive el país y el mundo a partir del COVID 19, pero no quería dejar de mandar un saludo a todas las madres peruanas y darles mucha fuerza y sobre todo positivismo”, se puede leer.

Es ahí cuando se dirigió a Tilsa Lozano, a quien agradeció por haberle dado dos hijos y ser una buena madre.

“A mi ex mujer, la Sra. Tilsa Lozano, mi agradecimiento, gratitud y respeto por haberme dado lo que más amo, mi Valentina y mi Massimo, mis hijos. Saben que trato de no hacer muchos comentarios con respecto a ella ni mencionarla porque la gente especula mucho con respecto a su vida privada y la verdad yo tengo un trato cordial y de mucho respeto con ella y sobretodo mis hijos son felices. Además, un consejo, si eres separado y tienes ex mujer, es lo más inteligente y saludable llevarte bien, te lo digo de pata”, concluyó.

Tilsa Lozano habla del desempeño de Milena Zárate. (Foto: América TV)

