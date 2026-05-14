Solicitan 9 meses de prisión preventiva para conductor de miniván implicado en choque fatal en la Panamericana Sur

Nuevo accidente en la Panamericana Sur deja tres muertos por choque de minivan con trailer. Latina

El Tercer Despacho de la Fiscalía Penal Corporativa de Chorrillos solicitó nueve meses de prisión preventiva para Leonardo Pérez, conductor de una miniván que colisionó contra un camión detenido en el kilómetro 18 de la vía Panamericana Sur, en el distrito de Villa El Salvador.

El accidente, ocurrido la madrugada del pasado martes 12 de mayo, dejó un saldo de tres personas fallecidas y ocho heridas. La investigación a cargo de la fiscal provincial María Jiménez León abarca los presuntos delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y producción de peligro en el servicio público de transporte de pasajeros.

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En el accidente, entre las víctimas mortales figuran dos miembros de la familia Torres Cárdenas, padre e hija, quienes estaban sentados junto a la puerta lateral de la miniván, expulsada tras el impacto. Una pasajera sobreviviente relató que el conductor habría perdido la atención al volante, lo que impidió evitar la colisión.

Según el informe del Ministerio Público, la miniván de transporte informal se desplazaba a excesiva velocidad pese a las advertencias de los pasajeros. Testigos del hecho señalaron que el conductor no atendió los pedidos para reducir la marcha antes del impacto. Las víctimas mortales fueron identificadas como José Arturo Flores Quiroz y dos personas más cuyos nombres aún no han sido confirmados oficialmente.

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El camión involucrado, que trasladaba piedras, se encontraba detenido en un tramo oscuro de la autopista. El conductor del camión había dejado el vehículo estacionado para acudir a un grifo cercano y no habría colocado señalización apropiada, lo que dificultó su visibilidad. La miniván, con al menos doce pasajeros a bordo y destino a Pisco, impactó directamente contra el lateral del camión.

Una van amarilla queda severamente dañada tras impactar con un camión de carga en la Panamericana Sur, un accidente que dejó al menos tres personas fallecidas. (X.com)

Informalidad y antecedentes en el transporte de pasajeros

El accidente de la madrugada del martes se suma a otra tragedia ocurrida 24 horas antes en el kilómetro 17 de la misma autopista, donde una miniván chocó contra la parte trasera de un bus cerca del paradero informal “Capilla”.

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Ese incidente dejó dos muertos y doce heridos, incluyendo un adolescente de 16 años. En este caso, el conductor de la miniván huyó del lugar tras la colisión y registra una deuda de aproximadamente 22 mil soles en papeletas por infracciones de tránsito.

Las investigaciones preliminares de la Policía Nacional del Perú (PNP) señalan que la causa de ambos accidentes estaría relacionada con la fatiga de los conductores y la falta de señalización adecuada en los vehículos detenidos.

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El Cuerpo General de Bomberos y el SAMU atendieron a los heridos en ambos accidentes, trasladándolos a centros de emergencia cercanos. Tanto el conductor de la miniván como el del camión fueron llevados a la comisaría Mateo Pumacahua para la realización de las diligencias legales y las pericias respectivas.

La situación ha reavivado el debate sobre la informalidad en el transporte de pasajeros y la seguridad en la Panamericana Sur. Autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional han iniciado procesos para identificar a las víctimas y esclarecer las circunstancias de los siniestros.

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