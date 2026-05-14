Perú

Roberto Sánchez reta a Keiko Fujimori a iniciar los debates de segunda vuelta en Chota, tierra de Pedro Castillo

El candidato de Juntos por el Perú planteó que el primer encuentro se realice en la provincia cajamarquina, en respuesta a la iniciativa de Fuerza Popular de organizar tres debates

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Roberto Sánchez afronta pedido de más de cinco años de cárcel por presunto falseamiento de aportes partidarios. (Foto: Agencia Andina)
Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, propuso a Keiko Fujimori realizar el primer debate de la segunda vuelta presidencial en Chota

El candidato de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, propuso este jueves a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que el primer debate de la segunda vuelta presidencial, prevista para el 7 de junio, se realice en la provincia de Chota (Cajamarca), a la que pertenece la localidad de Puña, lugar de nacimiento de su aliado, el encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

En declaraciones recogidas por el portal de investigación Epicentro TV, Sánchez planteó que “los debates sean descentralizados” después de que Fujimori solicitara al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organizar tres intercambios de cara al balotaje: uno entre candidatos, otro entre vicepresidentes y uno más entre equipos técnicos.

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Empecemos en Chota”, expresó el actual legislador, para quien el Ministerio Público solicitó esta semana una condena de 5 años y 4 meses de prisión por presunta falsa declaración administrativa y falsa información financiera de partidos políticos, debido a un supuesto desvío de fondos del movimiento que lidera hacia cuentas personales.

En abril de 2021, Fujimori aceptó el reto lanzado por Castillo, su entonces rival en la segunda vuelta de los comicios de ese año, para protagonizar un debate en Chota. “Acepto, pero yo pongo hora y fecha (...) para que todo el país nos vea en vivo y en directo”, señaló en un mensaje publicado en X, antes Twitter.

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La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, durante su visita a Piura, propuso la realización de tres debates de cara a la segunda vuelta: uno entre candidatos presidenciales, otro para los vicepresidentes y un tercero para los equipos técnicos. | Canal N

En respuesta, el exmandatario respondió que “no se correrá del fujimorismo” y convocó a su entonces contendora a debatir “desde cualquier plaza del pueblo, en cualquier escenario”.

El JNE ha informado que la proclamación de los resultados de las elecciones se realizará el próximo domingo 17 de mayo, fecha en la que se anunciarán oficialmente los dos candidatos que pasarán a segunda vuelta.

Con el escrutinio al 99,98 %, Fujimori reúne esta vez, en su cuarto intento por llegar a la presidencia, el 17,17 % de votos válidos, seguida por Sánchez con 12,03 %, con lo cual ambos son los virtuales aspirantes para el balotaje.

En tercer lugar, con unos 20.000 votos menos que Sánchez, queda Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular, con el 11,98 %.

El proceso electoral de los pasados 12 y 13 de abril sufrió demoras en el inicio de la votación de varias horas en muchas mesas, especialmente en Lima y en Estados Unidos, que provocaron denuncias de un presunto fraude por parte de López Aliaga, quien incluso reclamó una auditoría antes de proceder con la proclamación de los resultados finales.

Keiko Fujimori de pie en un escenario iluminado, vistiendo un blazer rosa y jeans, hablando por un micrófono con un público borroso de fondo
En 2021, Keiko Fujimori aceptó debatir en Chota con Pedro Castillo, estableciendo precedentes de debates fuera de Lima

Procesado

La acusación contra el candidato de JPP, que también incluye un pedido de inhabilitación política, está prevista que se formalice en una audiencia el miércoles 27 de mayo, cuando falten poco más de dos semanas para la celebración de la segunda vuelta.

En esa audiencia, el juez de turno deberá definir si por los elementos e indicios expuestos por el fiscal debe abrirse un juicio contra el actual candidato presidencial.

Los hechos que han motivado el caso se remontan a los informes financieros del partido Juntos por el Perú entre los años 2018 y 2021, donde se realizaron diversas procesos electoralespara las regionales y municipales (2018), legislativas (2020) y presidenciales (2021).

De acuerdo con la Fiscalía, tanto Sánchez como su hermano William recibieron hasta 280.000 soles en distintos aportes y tasas cobrados a sus afiliados al partido que al parecer no fueron declarados debidamente en los documentos financieros de la formación política.

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