Héctor Cúper explica el estilo que implementará en Universitario: “Tengo sistemas, pero hay que tener un plan ‘B’ e incluso me puedo adaptar”

Héctor Cúper compareció ante los medios de comunicación como nuevo entrenador del vigente monarca de Perú. - Crédito: Universitario

Héctor Cúper se ha presentado en sociedad a través de una conferencia de prensa. Una vez que tomó las riendas de la comparecencia, el veterano entrenador argentino resolvió todas las dudas existentes alrededor de su nueva andadura en Universitario. Tal vez la más importante estuvo relacionada con el esquema que implementará en la estructura una vez que se ubique en el banquillo.

Aunque no definió la táctica a volcar en la composición ‘crema’, Cúper sí quiso dejar muy en claro que es un profesional con variabilidad a la hora de plantear enfrentamientos. Incluso es partidario de los planes alternativos sobre la marcha en caso surja alguna problemática.

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“Yo tengo sistemas, pero siempre hay que tener un plan B. Si hay cosas que se hacen bien perfecto, porque para cambiar hay que tener tiempo. Entiendo al hincha cuando dice ‘¿qué tiempo?’, pero las cosas no son mágicas. Hay que trabajarlas muchas veces y no alcanza con uno o dos días, porque hay que asimilarlas”, sostuvo.

En esa misma frecuencia, Héctor Raúl aseguró que no tiene problemas con seguir la línea actual de trabajo, pero siempre y cuando dé los resultados que se requieren y el ritmo sea de su gusto: “También me puedo adaptar, pero necesito un poco de tiempo. Hay cosas que me gustaría cambiar; puede ser, pero vamos despacio e ir probando y manteniendo cosas que tal vez han ido bien”.

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