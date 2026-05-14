Hallazgo milenario en Cusco: investigadores afirman haber descubierto una ciudadela inca más grande que Machu Picchu y ligada a Ancocagua

T’aqrachullo pasó de ser un sitio poco explorado a convertirse en uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del sur andino. (Composición: Infobae / National Geographic)

Durante décadas, T’aqrachullo permaneció como un conjunto de ruinas poco exploradas en los Andes del sur del Perú. El sitio, ubicado en Cusco sobre una meseta cercana al río Apurímac, apenas despertaba interés fuera del ámbito académico. Agricultores de la zona utilizaban parte del terreno para el pastoreo y el cultivo, mientras los arqueólogos registraban fragmentos de cerámica y estructuras dispersas sin una interpretación definitiva sobre su verdadera importancia.

Esa percepción comenzó a cambiar a partir de una serie de excavaciones impulsadas por el Ministerio de Cultura entre 2019 y 2024. Los trabajos permitieron descubrir objetos ceremoniales, estructuras monumentales y evidencias de ocupación de distintas culturas andinas. El conjunto de hallazgos abrió una nueva discusión entre especialistas sobre la posibilidad de que T’aqrachullo corresponda a Ancocagua, una ciudadela mencionada en crónicas coloniales y considerada uno de los templos más importantes del Imperio Inca.

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La investigación alcanzó repercusión internacional tras una publicación de la revista National Geographic, que expuso la magnitud del sitio arqueológico. Según el reporte, las ruinas se extienden por 17 hectáreas, una dimensión que supera ampliamente el tamaño de Machu Picchu. El complejo incluye viviendas, tumbas, santuarios y espacios ceremoniales asociados con distintas etapas históricas de los Andes peruanos.

Un descubrimiento que cambió la investigación

El arqueólogo Dante Huallpayunca revela los detalles del monumental hallazgo de T'aqrachullu, una ciudadela inca perdida en Cusco que, según expertos, iguala en importancia a Coricancha. Este descubrimiento, publicado por National Geographic, muestra más de 300 recintos y tesoros de oro y plata. Exitosa

El momento decisivo para las excavaciones ocurrió en septiembre de 2022. El arqueólogo Dante Huallpayunca participaba en trabajos dentro de un recinto de piedra cuando uno de los integrantes del equipo detectó restos metálicos enterrados bajo el suelo de ocupación inca.

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El hallazgo permitió recuperar casi 3 mil lentejuelas elaboradas en oro, plata y cobre. Los objetos permanecían envueltos en una bolsa de cuero de camélido y cubiertos con restos de pelo animal. Estudios posteriores determinaron que las piezas pertenecían al siglo XVI y formaban parte de adornos utilizados por integrantes de la élite inca en ceremonias religiosas.

“Muchos arqueólogos jamás encuentran algo así en toda su carrera”, declaró Huallpayunca a National Geographic. El descubrimiento modificó el enfoque de la investigación y llevó a los especialistas a reconsiderar la importancia histórica del sitio.

Las excavaciones posteriores revelaron además collares, pulseras, anillos, herramientas de piedra y restos de cerámica. Parte de los materiales apareció dentro de sectores ceremoniales vinculados con rituales relacionados al agua, el sol y otras expresiones religiosas andinas.

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La posible ubicación de Ancocagua

T'aqrachullo emerge como posible ubicación de la legendaria ciudadela inca Ancocagua, generando expectativas en la arqueología sudamericana. (National Geographic)

El principal debate entre los investigadores gira alrededor de la identificación de T’aqrachullo con la legendaria Ancocagua. Las referencias sobre ese lugar aparecen en textos coloniales escritos por cronistas españoles como Pedro Cieza de León y Juan de Betanzos.

De acuerdo con esas descripciones, Ancocagua figuraba entre los templos más relevantes del Imperio Inca junto con espacios ceremoniales como Qorikancha y Pachacámac. Las crónicas también señalaban que el lugar fue escenario de enfrentamientos entre los incas rebeldes y las tropas españolas durante los años posteriores a la conquista.

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El arqueólogo estadounidense Johan Reinhard sostuvo desde finales de la década de 1990 que T’aqrachullo coincidía con las características geográficas descritas en esos documentos históricos. Sin embargo, durante años la teoría permaneció sin respaldo concluyente.

Las investigaciones recientes fortalecieron esa hipótesis. El descubrimiento de un gran templo ceremonial, junto con restos de antiguas ocupaciones Wari y Qolla, reforzó la idea de que el lugar mantuvo relevancia religiosa durante siglos.

En declaraciones a Exitosa, Huallpayunca indicó que los investigadores llegaron a la conclusión de que “este templo sí era muy importante, tanto para la época inca, pero también incluso para otras épocas”.

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Uno de los aspectos que más llamó la atención de los arqueólogos fue la extensión urbana del complejo. Según los estudios realizados por el equipo del Ministerio de Cultura, el sitio contiene más de 300 recintos de piedra utilizados como viviendas.

Las estructuras fueron construidas con bloques trabajados manualmente y unidos mediante mortero elaborado con tierra y arcilla. Los especialistas también encontraron herramientas líticas utilizadas en la construcción de los recintos.

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Huallpayunca explicó que la magnitud de la ciudadela permitió estimar la existencia de una población considerable. Además de viviendas, el sitio presenta tumbas, áreas rituales y sectores dedicados a ceremonias religiosas.

La revista National Geographic informó que las excavaciones identificaron cerca de 600 estructuras entre viviendas, santuarios y espacios funerarios. Los investigadores también encontraron restos de fuentes ceremoniales y depósitos con objetos metálicos incrustados en piedra.

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El arqueólogo Emerson Pereyra, quien participó en las excavaciones, afirmó que nunca observó descubrimientos similares durante su experiencia en Machu Picchu. “Nunca vi nada en Machu Picchu comparable a lo que hemos encontrado en T’aqrachullo”, señaló.

Evidencias de conflicto y ocupaciones anteriores

Las excavaciones realizadas entre 2019 y 2024 revelaron estructuras monumentales, objetos ceremoniales y miles de piezas metálicas. National Geographic

Las investigaciones también detectaron señales de conflictos armados dentro del complejo arqueológico. Entre los materiales encontrados aparecieron proyectiles de piedra, puntas de lanza de obsidiana y esqueletos con rastros de heridas violentas.

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Los arqueólogos sostienen que esos elementos podrían relacionarse con enfrentamientos ocurridos durante los últimos años del Imperio Inca, etapa marcada por rebeliones posteriores a la invasión española encabezada por Francisco Pizarro.

Otro aspecto relevante corresponde a la presencia de restos vinculados con la cultura Wari. La arqueóloga Alicia Quirita identificó fragmentos de cerámica asociados con esa civilización durante exploraciones realizadas en la década de 1990.

Los descubrimientos recientes confirmaron que el lugar mantuvo ocupación mucho antes del periodo incaico. Parte de las estructuras ceremoniales tendría una antigüedad cercana a los 2 mil años, según los estudios citados.

Un sitio que busca convertirse en destino turístico

Tras las excavaciones, el Ministerio de Cultura ejecutó trabajos de restauración y conservación en distintos sectores de T’aqrachullo. En 2024 también se habilitó un salón de interpretación destinado a los visitantes.

Según Huallpayunca, el sitio ya recibe turistas locales, principalmente procedentes de Cusco. El arqueólogo indicó que todavía falta desarrollar una ruta turística que integre otros complejos arqueológicos cercanos ubicados en la provincia de Espinar.

El especialista señaló que existen sectores reservados para futuras excavaciones y que nuevas investigaciones dependerán de recursos y gestión estatal. “La arqueología ahorita en el Cusco recién está creciendo y tiene para muchos más años”, declaró durante la entrevista.