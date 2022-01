Melissa Paredes asegura que desde que está con Anthony Aranda es celosa: “Antes no lo era”

Melissa Paredes dice que ahora es celosa. (Foto: Instagram)

Melissa Paredes llegó a Mujeres al Mando para asumir la conducción por un día. Ante ello, las conductoras Giovanna Valcárcel y Thaís Casalino no dudaron en hacerle varias preguntas sobre su vida privada, a las que ella no tenía ningún reparo en responder. En un momento cuando le preguntaron si era celosa, ella confesó que sí. Sin embargo, hizo una aclaración.

La joven indicó que no es celosa desde siempre, solo desde que está con Anthony Aranda. ¿Por qué? Solo lo dejó a la imaginación.

Esto ocurrió cuando le tocó presentar una secuencia de los amores que se han formado en este verano, a lo que Giovanna le preguntó si cree que su romance durará o solo será un amor de verano. De inmediato ella contestó: “Solo Dios lo sabe, es que así son las cosas, uno nunca sabe qué puede ser”.

De pronto, fue consultada si era celosa, a lo que ella muy orgullosa respondió: “Yo no era celosa, pero ahora me he dado cuenta que soy celosa. Yo decía no no soy celosa cuando me preguntaban, pero ahora sí soy celosa. No entiendo. Pasa, no sé por qué”. Incluso, se animó a preguntar con una gran sonrisa a la producción por qué creen que pasa ello.

ACLARA QUE ANTHONY ARANDA NO ES COQUETO

Valcárcel continuó con su preguntas. Esta vez, consultó si era celosa porque su pareja era coqueta. Melissa Paredes contestó que no lo es, sin embargo, aclaró: “tiene una mirada bien fuerte, a mi no me miraba así, me miraba diferente”.

Melissa Paredes no tuvo ningún problema en responder a cuánta pregunta le hacían sobre el bailarín, a quien hoy en día llama su enamorado. Asimismo, cuando le consultaron en qué escala del 1 al 10 estaba enamorada, ella contestó: “10″. Además, indicó que ahora cocina, antes no le daba ánimos. Incluso, destacó que su bailarín cocina muy bien y la sorprende con sus platillos.

Como se recuerda, en una entrevista presentada por el programa Mujeres al Mando, el pasado 10 de enero, Melissa Paredes confirmó que era enamorada de Anthony Aranda desde hace un mes.

ANTHONY ARANDA DEDICA ROMÁNTICO MENSAJE A MELISSA PAREDES

Tras ver la entrevista y la calificación que le dio Melissa Paredes, Anthony Aranda no dudó en usar sus redes sociales para dedicarle un romántico mensaje a su amada. “Qué churra eres, mi amor”, escribió el coreógrafo en su historia de Instagram.

“Yo 11″, acotó el joven, en relación a la calificación que le dio Melissa. En esta publicación adjuntó una captura de pantalla del programa Mujeres al Mando, donde se le ve a la modelo muy sonriente.

Anthony Aranda le dedica mensaje a Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

