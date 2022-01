Melissa Paredes: desde el Gato Cuba, América Hoy y Anthony Aranda, todo lo que dijo en su ENTREVISTA con Mujeres al Mando

Melissa Paredes brindó entrevista a Mujeres al Mando. (Foto: Latina)

Este lunes 10 de enero se difundió la entrevista que Thaís Casalino le hizo a Melissa Paredes, donde habló de Anthony Aranda, la conducción que perdió tras destaparse su ampay, de Rodrigo Cuba, a quien le da su bendición por si se vuelve a enamorar y más.

La actriz se permitió explayarse y contar su verdad, la cual no pudo decir cuando asistió al programa América Hoy, donde se sintió atarantada, según ella mismo cuenta.

A continuación, las declaraciones más resaltantes de su entrevista:

“NECESITO TRABAJAR”

Melissa Paredes resaltó que necesita trabajar, pues no recibe una pensión del padre de su hija. “Necesito trabajar, yo tengo una tenencia compartida y a diferencia de muchas madres solteras el hombre les pasa una pensión. A mi no me pasan absolutamente nada. Me encantaría definitivamente volver a la conducción. Yo creo que el trabajo es una bendición”, señaló la joven a Thaís, conductora de Mujeres al Mando.

“YO NO DEJÉ LA CONDUCCIÓN, ME LA QUITARON”

“No es que yo la dejé, si yo la hubiera dejado sería diferente. Algo que te quitan de la noche a la mañana, siento yo por cometer supuestamente un error que todo el mundo puede cometer, pero que ellos lo cometen, a ellos no se les quita nada, pero nosotras las mujeres sí. Eso me dolió”, explicó la expareja de Rodrigo Cuba.

NO VIAJÓ EN AÑO NUEVO POR SU HIJA

“Me iba a ir de viaje pero me dio eso de madre, y si pasa algo, y una emergencia y si estoy lejos. Me dijo (la persona con la que iba a viajar) mejor no viajamos. Gracias a Dios no pasó nada, pero a veces las madres nos sugestionamos”, indicó Paredes, quien resaltó que la pasó feliz en su celebración de Año Nuevo. Como se sabe, la actriz despidió el 2021 al lado de su actual pareja Anthony Aranda, con quien señaló que tiene un mes de enamorados.

Foto: Instagram

LE DA SU BENDICIÓN AL GATO CUBA SI SE ENAMORA

Thaís Casalino le preguntó a Melissa Paredes que le diría a su exesposo si se enamora. “Que sea feliz”, respondió rápidamente. “Todos en la vida merecemos ser felices”, acotó. Como se recuerda, el futbolista actualmente tiene una relación con la influencer Ale Venturo.

Gato Cuba inició una relación con Ale Venturo tras su divorcio con Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

QUÉ DIGNIFICA ANTHONY ARANDA PARA ELLA

“Me salvó de todas las formas en que se pueda salvar a alguien, eso”, señaló Melissa Paredes sobre Anthony Aranda, con quien lleva un mes de relación. “Yo no pedí que sacaran unas imágenes mías. Ese momento en realidad fue maravilloso, pero fue manchado por todo lo que se dijo, que se habló y por todo absolutamente lo se dijo después. Solo él (Anthony) y yo sabemos por qué te digo que fue tan bonito”, indicó Melissa.

RODRIGO CUBA ES EGOCÉNTRICO

Consultada por si cree que causó dolor en Rodrigo Cuba tras destaparse su relación con Aranda, Paredes señaló: “Muy egocentrista. Dolor, no. Cuando uno siente dolor es diferente”. “Yo tenía un amigo, que lo perdí. Solo voy a decir eso, nada más”, acotó.

“Puedes creer que nosotros nos íbamos a esperar hasta diciembre para poder estar juntos realmente, porque en diciembre me iba a firmar, con firma porque en sí ya estaba hablado todo. Y todo bien, nos íbamos a esperar ambos, ahí sí no iban a decir que yo estaba casada y tal. Solo por eso, yo sé mi verdad, esa persona (Gato Cuba), sabe su verdad y Anthony sabe su verdad”, explicó.

“ANTHONY Y YO SOMOS ENAMORADOS”

En otro momento de la entrevista, Thaís le preguntó cuál es la relación que tiene con Anthony, si son salientes o enamorados, a lo que Melissa aclaró:”Enamorados, ¿ya te dijo formalmente? sí, ya me dijo formalmente, hace un mes somos enamorados, nadie sabe. Primicia, nadie sabe, en serio”.

Melissa Paredes y Anthony Aranda en Año Nuevo. (Foto: Instagram)

QUIERE SALIR DE LA MANO CON SU ENAMORADO Y NO PUEDE

“No podemos salir de la mano caminado, no podemos ir a tomar un helado como cualquier pareja normal. No podemos hacer cosas de una pareja normal, ¿por qué? ¿por esta sociedad? ¡No! ¡basta!”, dijo Melissa Paredes.

ENTREVISTA CON AMÉRICA HOY

En otro momento, reveló qué sintió tras ser entrevistada por sus excompañeras de América Hoy. “Trataba de procesar mi mente, mi corazón decía una cosa, mis ojos otra. Te juro que no entendí nada. Quería irme, no he vuelto a ver eso (la entrevista) porque aún no lo proceso, aún no lo creo. (Ese día) Fui segura de mi misma, dije ‘voy a decir las cosas como son’, y empezaron a bombardearme. Ver a una persona llorando que quiero mucho llorando de tal manera, y luego decía qué pasa aquí. mi mente quería correr nada más”, explicó Melissa Paredes.

MENSAJE A LA GENTE

“¿Qué le diría a la gente? Que a veces pasan cosas entre cuatro paredes que nadie sabe, no todo lo que ven en televisión es real, que no todos lo que ven en las redes sociales es real, que la opinión de la gente no define a una mujer, que uno no es por lo que alcanza, sino por lo que supera”, acotó la exonductora de TV, quien hoy en día se define como una mujer “fuerte, valiente y con corazón”.

