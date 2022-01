Melissa Paredes se muestra incómoda ante crítica de Milena Zárate: “Oficializar a una persona es muy pronto”

Melissa Paredes incómoda con comentario de Milena Zárate. (Foto: Latina)

Melissa Paredes se mostró notoriamente incómoda ante los comentarios de Milena Zárate, quien criticó tanto a la modelo como a Rodrigo Cuba por oficializar a una pareja ante su reciente ruptura.

Como se recuerda, Melissa y Gato Cuba se divorciaron en noviembre, luego que la actriz fuera captada besando a Anthony Aranda. Hoy en día, ambos presentaron sus parejas, mientras Rodrigo oficializó a Ale Venturo, la exreina de belleza hizo lo propio con su bailarín.

La colombiana dejó en claro que era su punto de vista, y que consideraba que hablar sobre amor y pareja tan pronto era apresurarse.

Esto luego que el padre de Rodrigo Cuba, Jorge Cuba, aconsejara a su hijo que fuera con calma y conociera más a la persona con la que sale.

“Me parece lo más correcto y obviamente la familia siempre va a querer que estén bien (...) Pero en verdad coincido con lo que dice el papá. Yo creo que las cosas hay que tomarlas con calma, la separación de ustedes ha sido demasiado escandalosa”, indicó Milena, siendo interrumpida por Melissa: “Pero es lo que han visto ustedes (la parte polémica)”.

“Es lo que se ha visto en televisión y creo que sí deberían llevar las cosas con calma”, respondió Milena.

Asimismo, continuó con su crítica. “Uno involucra gente en su vida y al final terminan siendo perjudicadas. Pienso que deberían tomarse su tiempo y llevar las cosas con calma, pasarla bien, ir conociéndose; pero ponerse al punto de oficializar a una persona y hablar de palabras mayores, de pareja, de amor y te amo y que no se qué, yo pienso que es muy pronto... Pero es mi punto de vista”, indicó.

Milena Zárate dio estas palabras ante una Melissa bastante incómoda. Incluso, Giovanna Valcárcel tuvo que intervenir y cambiar de tema.

Durante la entrevista, la exesposa de Gato Cuba aseguró que estaba enamorada de su actual pareja, indicando incluso que ahora es celosa, antes no.

“Yo no era celosa, pero ahora me he dado cuenta que soy celosa. Yo decía no no soy celosa cuando me preguntaban, pero ahora sí soy celosa. No entiendo. Pasa, no sé por qué”. Incluso, se animó a preguntar con una gran sonrisa a la producción por qué creen que pasa ello.

HACE ACLARACIÓN SOBRE SUS PAREJAS

Asimismo, aprovechó para aclarar que no existe ninguna cláusula que defina si deben o no presentar a sus respectivas parejas, tal como se especuló en un medio de comunicación.

“Justo quería aclarar un punto, no hay ningún acuerdo, si alguien tiene que presentar a alguien, no hay ninguna cláusula, no existe. (...) creo que lo dos somos adultos y sabemos cómo presentar a la pareja, la niña no tiene por qué saber si es tu pareja o no, es tu amigo”, explicó.

MI ERROR FUE NO DECIR QUE ESTABA SEPARADA

En otro momento aclaró que entiende que la gente se muestre a favor o en contra de ella, pues sabe que cometió un error. Al ser consultada por cuál fue su error, la actriz indicó: “El no dar a conocer que no estaba separada fue el gran error”, indicó. “El error obviamente estuvo, no decir que estaba separada, yo en ningún momento dije saquen algo mío (sobre el ampay)”, acotó.

¿QUÉ DIJO JORGE CUBA SOBRE LA RELACIÓN DEL GATO CUBA CON ALE VENTURA?

A través de una entrevista para Mujeres al Mando, Jorge Cuba señaló que ve feliz a su hijo y que se enteró la relación por los medios de comunicación. Sin embargo, le aconsejó que vaya con calma y que conozca mejor a la persona con la que está saliendo. Asimismo, prefirió no hablar de Melissa Paredes, por ser la madre de su nieta.

Padre de Rodrigo Cuba habla de la nueva relación de su hijo con Ale Venturo.

