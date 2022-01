Tony Succar: Artistas que felicitaron al músico tras convertirse en padre

Tony Succar se convirtió en padre y recibió muchos saludos por parte de algunos famosos. (Foto: Instagram)

La reciente noticia del nacimiento de la primer hija de Tony Succar tiene a más de uno emocionado. Su primogénita, fruto de su amor con Lauren Christine, llegó al mundo en horas de la madrugada de este 09 de enero del 2022.

El músico no ha dejado de mostrar su alegría en redes sociales, por lo que se tomó unos minutos para compartir con sus más de 740 mil seguidores las primeras fotografías en donde se le aprecia cargando a la pequeña en sus brazos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la publicación ha alcanzado en menos de 15 horas más de 60 mil “Me encanta” y miles de comentarios de amigos y familiares felicitando al percusionista por la nueva etapa en su vida.

Asimismo, figuras de la televisión, músicos, cantantes y algunos imitadores de los programas concurso donde el compositor fue jurado no dudaron en expresar su felicidad por la llegada del nuevo bebé de la feliz pareja. Una de las más emocionadas fue Maricarmen Marín, quien resaltó que ahora podrán disfrutar de un amor verdadero.

“¡Felicidades! conocerán el amor en su totalidad, disfruten muchooooo. ¡Los queremos!”, se puede leer en el post de Succar. Recordemos que la cumbiambera se convirtió en madre el pasado 10 de diciembre, asegurando que está viviendo uno de sus mejores momentos.

Foto: Instagram

El cantante de salsa Josimar fue otro de los cantantes que se pronunció ante la felicidad de la familia Succar. “Felicidades mi hermano que Dios bendiga a tu familia”, escribió el salsero junto a emojis de aplausos. Cabe resaltar que, el pasado mes de diciembre Josimar se convirtió nuevamente en padre tras mantener una relación con María fe Saldaña.

Foto: Instagram

Daniela Darcourt le dedicó unas tiernas palabras a Tony Succar deseándole que disfrute de lo que Dios le regaló. Cabe señalar que ambos mantienen una relación amical desde que fueron jurado en La Voz Senior y no han dejado de felicitarse por sus logros.

“Muchísimas felicidades, Bro… Disfruta de las mejores bendiciones que Dios pueda darle a un ser humano. God bless u guys”, manifestó la interprete de “Señor Mentira” en Instagram.

Foto: Instagram

La conductora de “Yo soy” ,Karen Schwarz, no dudó en comentar la buena noticia. “¡Que bonita noticia! Lo más hermosa de la vida. Toda la felicidad del mundo”, se lee.

Foto: Instagram

Cassandra Sánchez de Lamadrid también fue otra de las recientes figuras de la televisión peruana que se convirtieron en madre en comentar en el Instagram de Succar. “Felicitaciones @tonysuccar ! Disfruten cada instante , crecen muy rápido!”, se lee junto a un emoji de corazón.

Foto: Instagram

Cathy Saenz y Yidda Eslava se mostraron muy felices por la llegada de la hija del arreglista peruano. “Hey que hermosa noticia!!! felicitaciones, disfruten de este momento súper especial, que aquí estaremos para acompañarlos”, escribió la productora mientras que la actriz se pronunció con un mensaje más corto. “¡Felicitaciones! Disfruten este amor indescriptible”, sentenció.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

TONY SUCCAR CALIFICA DE “MILAGRO” A SU BEBÉ

“¡Familiaaaaa, nuestra bendición llegó! el milagro más grande que he visto en mi vida. No existe palabras para describir lo que siento. “Lauren, ¡¡te amo!! eres freaking amazing, what a champion!! gracias Dios, eres perfecto!! La vida es el regalo más precioso que existe!”, fue lo primero que escribió Tony Succar en su cuenta de Instagram tras el nacimiento de su hija.

El músico acompañó este anuncio con dos fotos, una de él y su esposa cargando a su bebé, y de su hija tomando su índice.

Tony Succar ya es papá. (Foto: Instagram)

