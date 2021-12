Maricarmen Marín y Sebastián Martins se convirtieron en padres

Maricarmen Marín ya es madre. (Foto: Instagram)

Maricarmen Marín se convirtió en mamá este viernes 10 de diciembre. Su pareja, el productor Sebastián Martins se encargó de anunciar la buena nueva a través de su cuenta de Instagram.

El productor de ‘Yo Soy: Grandes Batallas’ publicó un emotivo mensaje y un par de fotos sobre la llegada de su hija Micaela.

“ 10 de diciembre del 2021. El día más feliz de mi vida” , escribió Sebastián junto a un corazón.

“Gracias Maricarmen Marín, por hacerme sentir esto, es increíble. Micaela, tu mamá y yo acompañaremos tu camino siempre” , escribió Martins.

Sebastian Martins dedica mensaje a Maricarmen Marín y a su bebé. (Foto. Instagram)

Como se recuerda, Maricarmen se encargo de contar cómo iba evolucionando su embarazo hasta el día de hoy, que se internó para dar a luz. La joven prometió videos para sus fans, los cuales mostrará a través de su programa Mujeres al Mando.

Maricarmen Marín ya es madre. (Foto: Instagram)

MARICARMEN MARÍN LANZÓ NUEVO TEMA DEDICADO A SU HIJA

Por ser un día especial, Maricarmen Marín lanzó su nuevo tema, ‘Tu camino’, inspirado en su hija. Este material fue compuesto por la propia cantante, quien dio a luz este 10 de diciembre a la pequeña Micaela, fruto de su amor con el productor Sebastián Martins.

MARICARMEN MARÍN HORAS ANTES DE DAR A LUZ

Maricarmen Marín hizo un enlace en vivo con sus compañeras de Mujeres al Mando horas antes de dar a luz.

“¡Buenos días chicas, aquí estoy! Feliz, emocionada, no saben cuánto he soñado este momento, me he imaginado tanto este momento que es inexplicable, me faltan las palabras. Ya estamos en la cuenta regresiva, es probable que tenga a mi Mica entre mis brazos en las próximas horas”, se escucha a Maricarmen llena de emoción.

“Quiero aprovechar para agradecer infinitamente su amor, y también de todas las mamitas y todas las personas que me han acompañado estos nueve meses con sus consejos, con sus mensajes bonitos en mis redes sociales”, añadió más adelante.

Marín volvió a recalcar que el nacimiento de su hija es un momento mágico para ella. “No tengo palabras para graficar lo que estoy viviendo, ya estoy en la clínica, ya pasé por los controles. Lo más probable es que en la próxima hora o minutos estaré con mi bebita en mis brazos. Gracias, ¡gracias! Gracias Latina por darme ese soporte emocional y, además, de hacerme sentir que somos una familia”.

¿CÓMO SE ENTERÓ QUE ESTABA EMBARAZADA?

La cantante y conductora de Mujeres al Mando, Maricarmen Marín, sorprendió a sus seguidores al revelar detalles poco conocidos de su embarazo como: el momento en el que se enteró que iba a ser madre e incluso si planea tener otro bebé.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante respondió algunas preguntas de sus seguidores, quienes celebraron su embarazo y le hicieron varias preguntas al respecto.

“Un sábado que estábamos haciendo programa en vivo de ‘Yo Soy Perú’ me sentí mal, con el cuerpo cortado. Me asusté y me hice una prueba COVID-19 y dije: ‘por si acaso me hago una de embarazo’”, señaló Marín.

“(Me quedé) En shock, me quedé paralizada”, afirmó Maricarmen. “Cuando mi doctor me llama y me dice ‘Estás embarazadísima’, así me quedé, en silencio”, acotó la cantante.

Sus seguidores también quisieron saber cómo reaccionó su familia ante la noticia de la llegada de su bebé.

“(Fue) Una locura. Todos estamos muy emocionados, creo que pensaban que no era, es que la verdad no era mi prioridad. Y cuando se enteraron que ya estaba embarazada fue la locura”, contó entre risas.

SEGUIR LEYENDO: