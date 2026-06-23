Shirley Arica asegura que no se besó con Ivo Ezeta y sigue su romance con Pablo Heredia

Shirley Arica posa para una fotografía con un fondo morado, en medio de declaraciones sobre su vida sentimental.

Durante una transmisión en vivo, Arica explicó que mantiene una buena relación con Ezeta pese a su separación, descartando cualquier implicancia sentimental. “Yo puedo hablar con mis ex. Si hay gente que no puede, que terminó mal, que no los mira, que los bloquea, bueno”, expresó la modelo al referirse a la situación.

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Además, fue enfática al negar que existiera un beso con el exjugador de futsal y señaló que evalúa enviar cartas notariales a quienes sostienen lo contrario. La modelo subrayó que los comentarios surgieron tras la difusión de un ampay en el programa Magaly TV La Firme, donde se sugirió la existencia de un acercamiento romántico en la discoteca.

La modelo respondió en redes sociales luego de la promoción del programa de Magaly Medina que expuso ambas situaciones | TikTok

A través de sus redes sociales, Arica también habló sobre su vínculo con Pablo Heredia. Según relató, su relación con el actor argentino comenzó fuera de cámaras, después de su participación conjunta en La Granja VIP.

“Y con Pablo, es alguien que estoy recién conociendo, que recién hemos podido conversar un poco del tema el domingo que hemos estado en una discoteca, después del beso que se dio el sábado. Así que vamos a ir viendo cómo se dan las cosas, cómo fluye”, afirmó la modelo. Arica aclaró que ambos han decidido darse una oportunidad y conocer el rumbo de su romance sin presiones externas, dejando en claro que su vida sentimental es independiente de su historial con exparejas.

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Shirley Arica se pronuncia sobre el programa de Magaly y niega haberse besado con su ex, mientras asegura la continuidad de su relación con Pablo Heredia.

¿Qué expuso Magaly TV La Firme?

El programa de espectáculos Magaly TV La Firme compartió imágenes que situaron a Shirley Arica en el centro del debate mediático. Según el informe del espacio conducido por Magaly Medina, la modelo fue captada la noche anterior a su cumpleaños junto a Ivo Ezeta en una discoteca limeña.

Ambos compartieron momentos de cercanía en la pista de baile, lo que generó especulaciones sobre una posible reconciliación. El reportaje indicó que habría existido un beso entre ambos, lo que reavivó comentarios sobre la naturaleza de su relación.

Horas después de este episodio, Arica celebró su cumpleaños en otra discoteca de la capital, evento al que asistieron figuras del espectáculo local como Samahara Lobatón, Pati Lorena, Renato Rossini Jr. y Melissa Klug. La presencia de Pablo Heredia fue especialmente notoria. Según constató el programa de Magaly Medina, la modelo y el actor argentino fueron captados compartiendo un beso apasionado en la pista de baile, lo que generó reacciones entre los asistentes e impulsó nuevas versiones sobre la vida sentimental de la modelo.

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Shirley Arica, protagonista de nuevos rumores tras ser captada besando a dos personas en un fin de semana. Magaly TV La Firme

El registro audiovisual mostró a Arica y Heredia en actitud cariñosa ante las cámaras y el público, lo que confirmó la cercanía entre ambos tras su participación en el reality. De acuerdo con el reporte televisivo, el romance entre ambos surgió después de su paso por La Granja VIP y se habría afianzado en los días posteriores al reality. Arica y Heredia han preferido mantener el bajo perfil sobre su relación, aunque las imágenes difundidas por el espacio de espectáculos han puesto el tema en la agenda del entretenimiento nacional.