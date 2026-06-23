JEE no admite candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima y podría ser rechazada

El candidato ultraderechista a la presidencia de Perú y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, fue captado, este 8 de mayo, durante una rueda de prensa, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro declaró inadmisible la lista de candidatos de Renovación Popular a la Alcaldía Metropolitana de Lima y regidores del Concejo Metropolitana. Entre las observaciones se menciona el caso del excandidato presidencial Rafael López Aliaga.

Como se recuerda, López Aliaga no aceptó ser proclamado senador con el objetivo de postular como primer regidor de Lima Metropolitana. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo proclamó de todos modos y lo convocará para entregarle su credencial. El tribunal electoral exige al partido que aclare la situación del exalcalde de la capital.

“De la revisión de la información de acceso público relacionada con el citado candidato, se advierte que fue proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones, como senador electo para el período congresal 2026-2031, habiéndose difundido además información referida a una presunta renuncia o desistimiento a dicho cargo”, se lee en el documento.

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Por ello, el JEE Lima Centro dispone que, en aras de “verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y la inexistencia de eventuales impedimentos previstos en la normativa electoral vigente”, requiere a Renovación Popular que “informe y acredite documentadamente la situación jurídica actual del referido candidato respecto de dicha proclamación, adjuntando la documentación sustentatorio pertinente”.

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro publica una resolución que analiza la situación de Rafael López Aliaga, proclamado senador electo, en relación con su candidatura a teniente alcalde de Lima.

Se le dio 2 días hábiles a Renovación Popular para que subsanen las observaciones, “bajo apercibimiento de declararse improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos en caso de incumplimiento”.

Más observaciones

La resolución también detalla una serie de incumplimientos de la lista presentada por Renovación Popular. Según el JEE, de la documentación presentada se constató que 12 candidatos a regidores no presentaron documentación de fecha cierta que acredite haber nacido en la provincia de Lima o haber domiciliado allí por un mínimo de 2 años continuos antes de la fecha límite de inscripción. Entre los observados por este motivo figuran el propio candidato a alcalde Luis Isael Rubio Idrogo y los postulantes a regidores Fabiola María Morales Castillo, Aquelina Solorzano Espinoza y Lida Esperanza Valdivieso Solís.

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A ello se le suma el caso específico de la postulante de nacionalidad chilena, Johanna Danitza Del Rosario Martínez Gómez. El JEE advierte que la candidata no adjuntó el Documento de Acreditación Electoral expedido por el RENIEC, y tampoco logró acreditar los 2 años de domicilio continuo que la normativa exige a los extranjeros para postular en los comicios.

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro declara inadmisible la lista de candidatos de Renovación Popular para la Municipalidad Provincial de Lima en las Elecciones 2026.

Por otro lado,5 candidatos mantienen un vínculo laboral en diferentes instituciones del Estado y no cumplieron con presentar la solicitud de licencia sin goce de haber, un requisito obligatorio de las leyes electorales. Estos postulantes se desempeñan en instituciones clave como la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Municipalidad Distrital de Jesús María, la Municipalidad Provincial del Callao y el Hospital Cayetano Heredia.

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Finalmente, el JEE Lima Centro advierte de una situación similar a la de Rafael López Aliaga con el candidato Guillermo Humberto Valdivieso Méndez, quien ya ha sido proclamado por el JNE como parlamentario andino electo en las recientes Elecciones Generales 2026. Ante la difusión pública de una presunta renuncia a dicho cargo, el JEE exigió al partido Renovación Popular acreditar documentadamente la situación jurídica actual del postulante para asegurar que no existan impedimentos legales en su inscripción.