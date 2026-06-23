Las Líneas 3 y 4 estarán conectadas con la red actual del Metro y el Metropolitano, según ATU

Las estaciones de intercambio proyectadas permitirán una mejor distribución de pasajeros y facilitarán los transbordos dentro de una red de transporte masivo integrada - Créditos: ATU.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) sostuvo que la puesta en marcha de las Líneas 3 y 4 del Metro debe tratarse como una prioridad. El organismo señaló que ambos proyectos se alinean con el Plan de Movilidad Urbana, definido como una hoja de ruta técnica orientada a ordenar el desarrollo de un sistema integral de transporte en la capital.

De acuerdo con la entidad, el objetivo central de esa planificación consiste en disminuir la congestión vehicular, elevar la velocidad de viaje del transporte público convencional y, sobre todo, asegurar interconexiones funcionales entre los distintos servicios de movilidad masiva. La premisa es que el sistema opere como una red articulada, con estaciones de intercambio que faciliten transbordos y reduzcan tiempos de traslado.

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En el caso de la Línea 3, la propuesta contempla 28 estaciones en un trazado que irá desde la avenida Chillón Trapiche, en Comas, hasta San Juan de Miraflores, con una conexión directa entre el norte y el sur de la ciudad. El diseño incorpora puntos de integración que, según la autoridad, resultan determinantes para absorber demanda y distribuir flujos de pasajeros.

Uno de esos enlaces se proyecta en la estación Central, ubicada en la avenida Garcilaso de la Vega, donde la Línea 3 se conectará con la Línea 2 del Metro y con el Metropolitano.

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La ATU considera que la ejecución de las Líneas 3 y 4 del Metro debe ser una prioridad para mejorar la movilidad en Lima y Callao - Créditos: Contraloría.

Para la ATU, esa articulación favorecerá los desplazamientos de usuarios de Lima norte, con impacto en distritos como Comas, Los Olivos, Independencia, Rímac y San Martín de Porres, al incorporar un punto de intercambio con alta capacidad.

Otro nudo de conexión se plantea en la estación Conde de San Isidro, que permitirá el vínculo con los corredores complementarios Rojo (en la avenida Javier Prado) y Azul (en la avenida Arequipa). En ese mismo punto también se prevé la interconexión con la Línea 4, con lo que se habilitaría un cruce relevante dentro de la red.

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La Línea 3, además, tendrá un empalme con la Línea 1 en la estación Cabitos, en Santiago de Surco, lo que, según el planteamiento, facilitará la continuidad de los viajes y recortará tiempos en trayectos que hoy requieren más de un modo de transporte.

Las Líneas 3 y 4 del Metro contarán con conexiones estratégicas con las Líneas 1, 2 y el Metropolitano - Créditos: ATU.

La Línea 4, por su parte, también se diseñó con 28 estaciones, cifra que incluye ocho pertenecientes a un ramal que ya se encuentra en construcción. El recorrido previsto irá desde el Callao hasta Santa Anita, con una conexión entre el norte chalaco y el este de Lima.

Entre los empalmes señalados figura la estación Carmen de la Legua, donde se integrará con la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. El trazado también permitirá la conexión con el Corredor Complementario Rojo, que opera en las avenidas La Marina y Javier Prado.

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Otra vinculación clave se ubicará en la estación La Cultura, en San Borja, con enlace a la Línea 1. A ese esquema se suma la conexión con la Línea 2 en la estación Mercado Santa Anita, en la avenida Separadora Industrial, que se perfila como un punto de integración dentro del transporte masivo.