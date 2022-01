Tony Succar tras el nacimiento de su bebé: “Es el milagro más grande que he visto en mi vida”

Tony Succar ya es papá. (Foto: Instagram)

¡Ya es papá! Con gran emoción, Tony Succar anunció que nacimiento de su primera hija, fruto de su amor con Lauren Christine. La pequeña llegó al mundo en horas de la madrugada de este 9 de enero del 2022.

Como se recuerda, el cantante contó tras la ola de contagios a causa de la COVID-19, estaba siendo muy responsable en no salir ni exponerse, pues ya estaba próximo el nacimiento de su pequeña.

“¡Familiaaaaa, nuestra bendición llegó! el milagro más grande que he visto en mi vida”, fue lo primero que escribió en su cuenta de Instagram, acompañándolo con un emoticon de llanto y un corazón.

“No existe palabras para describir lo que siento”, acotó el joven músico, quien no dudó en dedicarle unas palabras a su esposa Lauren.

“Lauren, ¡¡te amo!! eres freaking amazing, what a champion!! gracias Dios, eres perfecto!! La vida es el regalo más precioso que existe!”, señaló Tony Succar.

El artista nominado a los premios Garmmy no dudó en publicar varias fotos y videos en sus historias de Instagram, donde expresa lo feliz que se sentía, indicando además, que no quería dormir para no perderse ningún minuto de la llegada de su bebé.

“Andamos low battery, pero no quiero cerrar los ojos y perderme ningún segundo, the most magical day ever”, acotó Succar, con los emoticones de unas caritas de llanto y unos corazones. “Los amo mi gente”, concluyó.

El músico acompañó este anuncio con dos fotos, una de él y su esposa cargando a su bebé, y de su hija tomando su índice.

PADRES RESPONSABLES

En una reciente entrevista con Infobae, Tonny Succar detalló que solo estaba saliendo a comprar cosas primordiales para abastecer al hogar, pues no quería exponerse ante el aumento de casos durante la pandemia de la COVID-19.

“Mi esposa y yo estamos siendo responsables y no salimos mucho. Solo a la tienda para comprar víveres y nada más. Ni vemos a la familia y estamos como cuando recién comenzó la pandemia. Como ella ya va a tener a la bebé en cualquier momento, estamos siendo bien cuidadosos. Es triste porque muchas amistades y familia quieren vernos y reunirse, pero estos días debo estar seguro para cuidarla a poco de dar a luz. En el estudio sigo haciendo música y todos los proyectos para el 2022, preparándonos para los conciertos”, indicó Tonny Succar.

Asimismo, nos llegó a comentar de lo que tenía proyectado una vez que nazca su pequeña.

“Me voy a concentrar en ser un buen papá y tomar el ejemplo de mi padre. Vivir feliz y seguir con la inspiración de Dios. Estoy construyendo un nuevo estudio para esos proyectos y estoy trabajando en el disco de mi madre y de La India”, sentenció bastante animado.

