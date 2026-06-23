Roberto Sánchez ahora habla de un “fraude en desarrollo”: “No reconoceremos a Keiko Fujimori en esas condiciones”

Roberto Sánchez de Juntos por el Perú anuncia que no aceptará los resultados de la segunda vuelta electoral. Latina

El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, afirmó sin pruebas que en el proceso electoral de segunda vuelta hay un “fraude en desarrollo” y dijo que su partido no reconocerá el gobierno de Keiko Fujimori si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no resuelve la nulidad presentada por su agrupación.

En conferencia de prensa tras presentar el pedido para anular los votos emitidos en 119 oficinas consulares, Sánchez insistió en cuestionar los cambios en lineamientos para las elecciones en el extranjero.

“Para nosotros, esta irregularidad grave que aprobó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) deviene en un fraude en desarrollo, porque se sigue contabilizando la votación llevada adelante por las oficinas consulares", afirmó Sánchez ante la prensa nacional e internacional.

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Como se recuerda, Juntos por el Perú cuestiona la resolución jefatural de la ONPE que, a solicitud de la Cancillería, eliminó la obligatoriedad del escaneo y la digitalización de las actas del voto en el exterior para la segunda vuelta, una exigencia que sí rigió durante la primera vuelta. El cambio respondió a fallas experimentadas en la jornada del 12 de abril.

Según dijo Sánchez, ese cambio supuestamente quebró la cadena de custodia y abrió la puerta a una supuesta manipulación de los votos del exterior en favor de Fujimori. Como era de esperarse, no presentó ninguna prueba, solo suposiciones.

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“Nadie puede cambiar las reglas de juego cuando ha empezado un partido de fútbol. Eso es la causal de esta afectación grave”, señaló. “Si el Jurado Nacional de Elecciones no resuelve en atención a la seguridad jurídica, la normativa electoral, ese fraude se habrá consumado. En esas condiciones de transgresión a las normas, nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori”.

Roberto Sánchez de Juntos por el Perú asegura que hay un fraude en marcha para alteras los resultados de las elecciones manipulando los votos del extranjero. Latina

Amenaza con marchas

Roberto Sánchez también anunció movilizaciones para este sábado, dice, como medida de resistencia al inexistente “fraude en desarrollo”.

“Apelaremos a la lucha de resistencia patriótica, popular, democrática, en base a la normativa, en base a nuestros derechos constitucionales”, afirmó, y convocó a “las fuerzas democráticas” y a las regiones del país a participar en “una jornada nacional de lucha democrática”.

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Peru's left-wing presidential candidate Roberto Sanchez uses a megaphone to address supporters during a protest, after he alleged irregularities at the electoral authority, in Lima, Peru, June 19, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

“Nos movilizaremos en esa ruta por la democracia, contra la persecución política, en una lucha democrática para recuperar los estándares de la democracia en el Perú. Nos pronunciamos por la unidad de todos los pueblos democráticos, el movimiento social. Es la hora ejemplar de una lucha democrática en los estándares de la Constitución. Es la hora, esta ruta de la democracia, que empiece el día sábado, una gran convocatoria nacional aquí en Lima, que caminaremos por la región luchando y exigiendo la libertad de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones”, dijo.

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